Panică în Minneapolis, meci reprogramat Un om a fost ucis de ICE, în apropierea arenei pe care trebuia să se joace o partidă din NBA

Meciul din NBA dintre Golden State Warriors și Minnesota Timberwolves a fost amânat, după un conflict între un bărbat și agenții Poliției de Frontieră.

Acesta a fost împușcat mortal în apropierea arenei, iar partida a fost reprogramată.

Minneapolis s-a confruntat cu un nou conflict armat între oficialii federali și un cetățean, iar locuitorii sunt tot mai speriați de acțiunile autorităților.

Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves, amânat după ce un bărbat a fost împușcat de ICE

Faptele au avut loc la aproximativ 3 kilometri de arena din Minneapolis, unde ar fi trebuit să se desfășoare partida, iar NBA a transmis că aceasta va fi reprogramată, din motive de siguranță, potrivit espn.com.

Este a treia situație de acest fel din ultima lună, respectiv a doua soldată cu un deces, în care este implicat un oficial al Serviciului pentru Imigrări și Control Vamal al Statelor Unite (ICE).

Șeful Poliției din Minneapolis, Brian O'Hara, a transmis că persoana împușcată este un bărbat în vârstă de 37 de ani, dar a refuzat să-i dezvăluie identitatea, susținând că nu există foarte multe informații în acest sens.

Ulterior, părinții victimei au transmis că numele său este Alex Pretti și lucra ca asistent medical într-o secție de terapie intensivă, iar ofițerul care l-a împușcat este un veteran cu opt ani de experiență în Poliția de Frontieră, au mai informat oficialii federali.

Meciul dintre GSW și Timberwolves a fost reprogramat pentru duminică, la ora 17:30 (luni, ora 00:30 în România).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport