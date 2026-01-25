„Am avut ofertă de la CFR” De ce a picat transferul lui Alex Băluță la echipa lui Pancu: „Probabil ăsta a fost motivul” +  Discuții cu Dinamo

Alexandru Băluță (32 de ani) a dezvăluit ofertele primite din România, odată cu despărțirea de FCSB, la începutul sezonului.

Băluță, ultima oară la Los Angeles FC, e acum liber de contract. Clubul din SUA la care a ajuns după FCSB a decis să nu-i mai prelungească contractul.

Băluță a fost prezentat de LAFC la finalul lunii august 2025, însă mai multe probleme legate de viza pentru SUA i-au întârziat și mai mult debutul în MLS, care a avut loc abia în luna octombrie.

A stat doar 3 luni la echipa din Statele Unite. Acum își caută un nou angajament.

Alexandru Băluță: „Interesul nu a părut real”

Băluță spune că a avut propuneri din Liga 1 și explică de ce nu s-au concretizat.

„Am avut ofertă de la CFR, cu ei am discutat. Dar a picat așa, pe ultima zi. Venise și domnul Pancu, am vorbit cu dânsul la telefon.

Probabil că motivul a fost că n-am jucat în ultima perioadă și... Probabil că oamenii credeau că nu sunt pregătit. Nu a fost vorba de partea financiară.

Au mai fost oferte din țară, mai multe, doar că eu nu terminasem atunci cu FCSB și era greu să încep de undeva.

Au fost discutii și cu Petrolul, și cu Dinamo, și cu U Cluj. Dar au fost așa, mai pe fugă. A existat interes, dar nu a părut așa de real și profesionist cum aș fi vrut eu”, a declarat Alexandru Băluță, la Digi Sport Matinal.

15 minute a bifat Băluță în tricoul celor de la Los Angeles FC, chiar cele din meciul de debut, cu Toronto FC, scor 2-0

Alexandru Băluță: „Am ajuns foarte târziu la Los Angeles FC”

Întrebat de ce nu a prins mai multe minute la formația din SUA, Băluță a transmis:

„Acum, ce pot să spun, clubul a fost pozitiv în legătură cu mine. Și chiar mi-au dat o speranță. Dar am ajuns foarte târziu. Începea play-off-ul atunci.

Era și un sistem care nu mă avantaja pe mine, cu două vârfuri. Jucau un 3-5-2. Și nu foloseau jucători de bandă. Foarte târziu schimbau, cam după minutul 80, în caz că eram conduși. Și schimbau puțin ofensiv echipa, într-un 4-3-3.

Cred că și ăsta a fost un impediment, ca să spun așa. Dar am încercat să iau tot ce e mai bun în fiecare zi și să învăț cât mai multe lucruri. Pentru că a fost o experiență unică și o tratez ca atare”, a mai explicat Băluță.

Mai departe, fostul jucător de la FCSB a comparat condițiile de antrenament de la LAFC cu cele din România:

„Aveau două terenuri, dar erau exact acolo. Adică ieșai din vestiar exact pe teren. Toată baza aia a fost înființată acum câțiva ani, dacă nu mă înșel. Deci, era totul ca la carte. Și organizarea, programul, staff-ul, staff-ul medical...

Absolut tot era foarte bine programat și știa fiecare ce are de făcut. Sală de forță în fiecare zi, obligatoriu, dar nu era altceva impus.

Eu zic că ne apropiem și noi. Nu chiar la nivelul acela, dar sunt condiții foarte bune și la FCSB, și la Craiova, în momentul de fată. Acum, dacă ne luăm și după banii care sunt plătiți acolo, normal că nu cred că ne ridicăm deocamdată la nivelul lor”, a mai completat jucătorul.

