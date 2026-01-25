Cristian Geambașu 5 secunde de adevăr
Cristian Geambașu 5 secunde de adevăr

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 25.01.2026, ora 12:34
alt-text Actualizat: 25.01.2026, ora 12:34
  • Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open și lumea a fost șocată. Cu doar o zi înainte de abandon primise o lecție de la Sorana Cîrstea. Nu vă faceți griji, nu a înțeles nimic!
  • Să încercăm o explicație pentru cei care suspină la „depresiile” japonezei.

Dăm timpul înapoi, suntem în iunie 2021 la Roland Garros. Vremea este frumoasă, vremurile nu prea. Lumea trăiește restricțiile pandemiei de COVID. Măștile purtate de oameni arată o lume costumată pentru un bal mascat trist și, uneori, tragic.

Japoneza Naomi Osaka, deja cavdruplă câștigătoare de Grand Slam, tocmai a învins-o pe românca Patricia Țig și a trecut în turul 2. Dar refuză să participe la conferințele de presă.

Ce nu se negociază

Organizatorii turneului nu gustă toanele domniței din Țara Soarelui Răsare și îi atrag atenția că o recidivă în comportamentul față de reprezentanții media îi va aduce descalificarea. Acolo, comunicarea cu media nu se negociază.

Președintele Federației Franceze de Tenis, Gilles Moreton, se arată inflexibil. „Ești binevenită aici ca întotdeauna, dar obligațiile sunt clare, prezența la conferințele de presă este obligatorie”.

Sirop de trandafiri

Spre deosebire de vedetele televiziunilor, mari campioni care au trecut din teren la microfon atinși de sentimentalism, francezii nu plecau după fenta cu depresia.

Osaka, numărul 2 mondial pe atunci, înțelege că nu are loc de întors. Dar prințesa își face ambiția și se retrage din turneu.

Sponsorii dumisale se arată solidari cu suferințele ei „psihice”, nevrând să-și compromită brusc interesele comerciale. Piața asiatică susține profitul poveștii care capătă deja gust de sirop de trandafiri japonezi.

Basme cu umbreluțe și volănașe

Înapoi, în prezent. Suntem la Melbourne, primul Grand Salam din 2026. Naomi Osaka, ajunsă pe locul 17 WTA și la 28 de ani, se retrage din nou. Și, vai!, începuse atât de glamour, cu acea ținută desprinsă parcă dintr-un basm oriental.

Comentatorii au sughițuri de admirație, totul părea perfect pentru o revenire la timpurile de aur cu umbreluța transparentă.

Abandonul ia pe toată lumea prin surprindere, deși în anii din urmă s-a tot întâmplat. De data aceasta nu boicotarea conferințelor de presă este motivul forfaitului, ci o misterioasă accidentare la mușchii abdominali. Venită de nicăieri.

Servilism cu acoperire regulamentară?

Coincidență, retragerea din turneu survine tot după o victorie în fața unei românce. Sorana Cîrstea, o veterană care își trăiește demn crepusculul sportiv. Putea fi o carieră strălucitoare, au lipsit câteva detalii. Dar asta este altă poveste.

Fusese un meci intens, dar cu cântec cel dintre Osaka și Cîrstea, câștigat în 3 seturi de japoneză: 6-3, 4-6, 6-2. Un cântec bruiat de acele „«Come on!»!” în timpul când Sorana se pregătea să servească.

Românca a întrebat-o pe arbitră de ce tolerează lipsa de fair-play a Osakăi și dacă ea, Sorana, ar avea voie să procedeze similar. Răspunsul merita un premiu de servilism destinat vedetei. „Atât timp cât mingea nu este lansată pentru serviciu, nu e o problemă!”. Serios?

Prieteno!

Final de meci. „Pentru ce a fost asta?, întreabă Osaka după strângerea glacială de mână a româncei. Prefăcuta mima mirarea. „Nu știi ce e fair-play-ul, prieteno. Joci de atâta vreme în circuit și nu ai idee ce este fair-play-ul”, a tăiat aerul replica Soranei.

Sorana Cirstea si Naomi Osaka (foto: Imago) Sorana Cirstea si Naomi Osaka (foto: Imago)
Sorana Cirstea si Naomi Osaka (foto: Imago)

O replică probabil mai bună decât cea mai bună minge jucată de ea în 20 de ani de tenis profesionist.

Osaka merita o lecție dură, ale cărei efecte le-a vrut atenuate cu o ironie la interviul de pe teren. Se pare că nu pot câștiga dacă nu strig «Come on!»!

Prințesa dezgustată că a pus-o cineva la punct. Prințesa lăsată fără voalul ipocriziei. Lucru pe care nu l-au făcut campioni legendari ajunși comentatori, care au întreținut imaginea de divă a japonezei, l-a reușit Sorana în 5 secunde de sinceritate.

În curând, va fi lumea ei

Astfel că anunțul abandonului seamănă cu verdict necesar al unei instanțe invizibile. O instanță care nu împinge procesele până la prescripția vinei.

Dar personaje cu caracter discutabil ca Osaka sunt posibile și pentru că industria tenisului lucrează la fabricarea de idoli.

În loc de povești de viață adevărate și sensibile, surogate și divertisment. Asta dorește lumea acum și asta a fost învățată să dorească. Naomi simțea că așa stau lucrurile când refuza să se prezinte la conferințele de presă. Nu știa că mai există și insule de normalitate. În curând, nu vor mai fi.

Australian Open Sorana Cirstea retragere naomi osaka
