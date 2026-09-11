Scandal la masa presei! VIDEO: Conflict între analiștii lui Dinamo și oficialii de la Csikszereda » Lucrurile au fost la un pas să degenereze

CSIKSZEREDA - DINAMO. Un scandal a izbucnit la masa presei pe parcursul primei reprize de la Miercurea Ciuc.

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Din informațiile reporterului GOLAZO.ro prezent la meci, Joao Bagao (secundul lui Campos), Andrei Bendeac și Iulian Militaru (analiști video), care urmăreau partida de pe laptopuri și făceau analiza în timp real, au fost anunțați de un oficial al gazdelor că trebuie să plece din acea zonă, fără să li se ofere prea multe explicații.

Scandal la masa presei, la meciul Csikszereda - Dinamo! Analiștii „câinilor”, împiedicați să-și facă treaba

Acesta le-ar fi spus celor trei că nu au voie să stea la masa presei. Motivația celor de la Csikszereda a fost că analiștii nu fac parte din presă, iar prezența și reacțiile lor ar fi incitat suporterii din zonă.

Asta deși la masa presei erau mai mulți fani ai echipei gazdă cu fulare la gât, dar și câțiva copii, iar membrii staffului dinamovist nu reacționaseră în vreun mod provocator.

La un moment dat, situația a fost aproape să degenereze.

Momentele au devenit tensionate când unul dintre reprezentanții forțelor de ordine a încercat să-l tragă de mână pe unul dintre cei trei dinamoviști.

Bogdan Alecu, ofițerul de presă al lui Dinamo, aflat și el în zonă, a încercat să-i explice oficialului gazdelor faptul că analiștii stau mereu, pe toate stadioanele, la masa presei, unde au prize pentru laptopuri și acces la internet.

Dezamăgit de ceea ce se întâmplă, Alecu a afirmat: „La pauză mă duc să vorbesc cu Cătălin Cursaru (n.r. observatorul meciului)”.

Aflat în spatele celor trei membri ai staffului tehnic de la Dinamo, Zoltan Szondi, președintele lui Csikszereda, nu a intervenit pentru a încerca să calmeze spiritele . Dimpotrivă, oficialul gazdelor a susținut ideea că analiștii „câinilor” trebuie mutați.

În cele din urmă, membrii staffului au plecat de bunăvoie în altă zonă, în care li s-a promis că vor avea toate condițiile. Cei trei n-au putut analiza jumătate de repriză din cauza haosului creat.

Locurile lăsate libere de Joao Bagao, Andrei Bendeac și Iulian Militaru/ Foto: GOLAZO.ro

I-au lăsat să se întoarcă, dar le-au oprit internetul

Joao Bagao, Andrei Bendeac și Iulian Militaru au fost nevoiți să se întoarcă la locurile lor de la masa presei în repriză secundă, deoarece în zona în care au fost mutați nu aveau condițiile necesare pentru a-și face treaba.

Conform regulamentului LPF, gazdele trebuie să le pună la dispoziție o zonă în care să poată lucra, cu acces la prize și internet, astfel că cei trei au rămas la masa presei, acolo unde își începuseră activitatea.

Însă cei de la Csikszereda au decis să le oprească internetul după ce au revenit, conform spuselor membrilor staffului dinamovist.

Reporterul GOLAZO.ro care a filmat scena, precum și jurnaliștii Pro TV prezenți, care filmau și ei, au fost amenințați de un oficial al gazdelor ca nu vor mai primi acreditări la meciurile celor de la Csikszereda

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