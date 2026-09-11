Nuno Campos, ședință-fulger VIDEO: Dinamo a întors rezultatul cu Csikszereda! Indicațiile antrenorului au dat roade

CSIKSZEREDA - DINAMO. Nuno Campos (51 de ani), antrenorul „câinilor”, a profitat de întreruperea jocului și și-a strâns elevii la marginea terenului pentru a le da indicații.

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Lider în Superliga, Dinamo a rezistat doar cinci minute pe terenul ultimei clasate. Marton Eppel (34 de ani) a deschis scorul pentru Csikszereda.

În minutul 12, Răzvan Trif (28 de ani) s-a întins pe gazon, acuzând dureri în zona inghinală.

VIDEO. Nuno Campos, ședință-fulger în timpul meciului cu Csikszereda

Cât timp, Trif primea îngrijiri medicale, iar jocul era oprit, Nuno Campos și-a adunat elevii la marginea terenului pentru a încerca să regleze câteva lucruri după primirea golului.

Sfaturile tehnicianului portughez au dat roade, iar „câinii” au reușit să întoarcă rezultatul.

Danny Armstrong a egalat în minutul 27, iar Zandbergen, titularizat în premieră, a marcat pentru 2-1, în minutul 36. Până la pauză, „câinii” au mai înscris o dată, prin Soro, în minutul 45.

În ceea ce îl privește pe Trif, acesta n-a mai putut continua partida și a fost schimbat cu Lima (21 de ani).

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