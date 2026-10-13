La TAS cu Steagul Ținutului  Secuiesc! Csikszereda contestă amenzile primite pentru utilizarea simbolurilor naționale maghiare și secuiești +3 foto
Csikszereda a fost amendată de FRF pentru afișarea steagurilor Ținutului Secuiesc și Ungariei la meciuri (foto: Facebook/FK Csikszereda)
Superliga

La TAS cu Steagul Ținutului Secuiesc! Csikszereda contestă amenzile primite pentru utilizarea simbolurilor naționale maghiare și secuiești

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 16:15
  • FK Csikszereda a ajuns la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne în disputa privind folosirea simbolurilor secuiești și maghiare pe stadion.
  • Clubul din Miercurea Ciuc acuză un tratament discriminatoriu și susține că sancțiunile aplicate pentru afișarea steagurilor sunt disproporționate.
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FK Csikszereda a deschis două proceduri la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), din Lausanne, împotriva Federației Române de Fotbal (FRF) și a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).

Potrivit calendarului oficial al TAS cele două dosare au fost programate pentru audieri pe 12 noiembrie 2026.

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Csikszereda contestă la TAS amenzile pentru Steagul Ținutului Secuiesc și simbolurile naționale maghiare

Cazurile sunt legate de sancțiunile primite sezonul trecut de clubul din Miercurea Ciuc pentru utilizarea simbolurilor secuiești și maghiare în timpul meciurilor din Superliga.

FK Csikszereda contestă modul în care sunt aplicate regulamentele disciplinare și consideră că este supus unui tratament diferit față de alte echipe.

Demersul vine după ce, în urmă cu 8 luni, președintele clubului, Zoltan Szondy, a reclamat public ceea ce a numit „dublu standard” în fotbalul românesc și a anunțat că formația va apela la toate căile legale disponibile.

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din populația orașului Miercurea-Ciuc este reprezentat de etnici secui, potrivit recensământului realizat în 2021

Aproape 20.500 de euro, amenzi de la FRF într-un singur sezon

Într-un comunicat publicat pe 16 februarie 2026, președintele FK Csikszereda, Zoltan Szondy, a susținut că, de la începutul sezonului 2025-2026, Comisia de Disciplină și Etică a FRF sancționase clubul din Miercurea Ciuc de șapte ori pentru simbolurile afișate și pentru scandări „Ria, ria Hungaria”.

Potrivit acestuia, valoarea totală a amenzilor se apropia de 104.000 de lei, echivalentul a aproximativ 20.500 de euro.

În plus, Jandarmeria aplicase o amendă de 30.000 de lei după meciul cu Universitatea Cluj, câștigat de ciucani cu 2-1, pe 4 octombrie 2025, pentru afișarea steagurilor maghiare și secuiești în tribune.

Zoltan Szondy acuză un dublu standard și o atitudine anti-maghiară

Președintele clubului Csikszereda, Zoltan Szondy, a reclamat că sancțiunile nu reflectă gravitatea faptelor și a comparat situația de la Miercurea Ciuc cu incidente produse pe alte stadioane, pentru care, în opinia conducerii, nu s-ar fi aplicat măsuri similare.

Szondy a susținut că președintele LPF, Gino Iorgulescu, a manifestat încă de la primul contact „o atitudine anti-maghiară de neconceput în locuri civilizate” și a acuzat existența unui „dublu standard”.

În comunicatul din februarie, Szondy a invocat meciul dintre Dinamo București și Universitatea Craiova, unde, potrivit acestuia, au avut loc scandări rasiste, altercații între jucători și suporteri și aruncarea de obiecte către arbitrul de naționalitate maghiară.

Președintele FK Csikszereda a reclamat și faptul că cele două galerii au scandat „în deplin consens” lozinci anti-maghiare, fără ca LPF să aplice sancțiuni similare celor primite de clubul din Miercurea Ciuc.

Galerie foto (3 imagini)

Steaguri Csikszereda - Petrolul Steaguri Csikszereda - Petrolul Steaguri Csikszereda - Petrolul
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