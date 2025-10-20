Csikszereda cere ajutorul UDMR Președintele, după ce clubul a fost amendat pentru steaguri cu Ungaria și Ținutul Secuiesc: „Simbolurile noastre naționale”

Zoltan Szondy (57 de ani), președintele celor de la Csikszereda, a reacționat, după ce Jandarmeria a amendat clubul din Miercurea Ciuc pentru că a permis introducerea în stadion a unor steaguri ale Ținutului Secuiesc și Ungariei.

La partida dintre Csikszereda și Universitatea Cluj, suporterii au afișat pe stadion simbolul albastru-auriu secuiesc, precum și un banner cu culorile steagului Ungariei pe care scria „Csikszereda”, traducerea în maghiară a numelui localității Miercurea Ciuc.

Zoltan Szondy: „Cer reprezentării noastre politice să ia măsuri”

Deși nici simbolul Ținutului Secuiesc, nici steagul Ungariei nu sunt considerate simboluri interzise, Jandarmeria a decis să aplice formației din Miercurea Ciuc o amendă de 30.000 de lei pentru că a permis introducerea acestora în arenă.

„Cred că de acum înainte aceasta nu mai este lupta lui FK Csíkszereda, transmit acest mesaj lui Hunor Kelemen, Barna Tánczos și celorlalți lideri ai reprezentării noastre politice.

Îi întreb cu cel mai mare respect: sunt aceste steaguri interzise aici? Nu suntem implicați în fotbal aici, în Csíkszereda, pentru a populariza simbolurile noastre naționale, dar nu poate fi treaba noastră să ajutăm la interzicerea lor.

Cer reprezentării noastre politice să ia măsuri în această privință”, a transmis Szondy, prin intermediul site-ului oficial al clubului.

Comunicatul clubului: „Au fost inițiate proceduri legale”

Csikszereda a emis și un comunicat în care a condamnat acțiunea Jandarmeriei și a anunțat că va ataca decizia pe cale legală.

„În urma meciului din Superliga dintre FK Csíkszereda și Universitatea Cluj din 4 octombrie, reprezentanții Unității de Jandarmi Mobile Regele Ferdinand din Târgu Mureș au amendat organizatorii pentru că, așa cum se menționa în procesul-verbal, « au permis introducerea în arena sportivă a așa-numitului simbol albastru-auriu secuiesc, precum și a simbolului care conținea culorile caracteristice statului maghiar (roșu-alb-verde) și pe care era scris cuvântul „CSÍKSZEREDA” în maghiară, care înseamnă numele localității Miercurea Ciuc.

În astfel de circumstanțe, având în vedere că aceste simboluri erau afișate clar în tribunele destinate fanilor autohtoni (sectoarele B și C), aceste simboluri sunt susceptibile de a incita la xenofobie, conflicte interetnice și denigrare națională, încălcând astfel prevederile legislației aplicabile».

Clubul consideră că raportul jandarmeriei din 6 octombrie și amenda de 30.000 de lei inclusă în acesta sunt ilegale și, în consecință, a inițiat proceduri legale împotriva acestuia”, au transmis cei de la Csikszereda.

Probleme și la meciul cu U Craiova

Comisia de Disciplină a FRF a decis să sancționeze pe Csikszereda cu un avertisment după ce a promovat Ținutul Secuiesc în debutul partidei cu U Craiova din etapa 6.

Totul s-a întâmplat pe 17 august, la meciul câștigat de olteni cu scorul de 2-1.

Echipamentul copiilor era bleu, culoarea steagului Ținutului Secuiesc, purtau și stema și pe piept scria Szekelyfold (n.r. - Ținutul Secuiesc). În dreptul siglei, erau imprimate semiluna și soarele, simbolurile de pe steagul Ținutului Secuiesc.

Ulterior, la meciul de acasă cu FCSB, 1-1, de pe 14 septembrie, mascotele clubului au intrat pe teren cu tricouri în culorile și cu sigla formației harghitene, în locul celor cu Ținutul Secuiesc.

În 2023, într-un comunicat oferit opiniei publice, Ministerul de Externe al României a oferit un punct de vedere: „Nu există nici o unitate administrativ-teritorială cu denumirea Ținutul Secuiesc şi deci nici îndreptățirea la vreun însemn oficial specific”.

