Csikszereda cere ajutorul UDMR  Președintele, după ce clubul a fost amendat pentru steaguri cu Ungaria și Ținutul Secuiesc: „Simbolurile noastre naționale” +16 foto
Csikszereda FOTO: Sport Pictures / Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Csikszereda cere ajutorul UDMR Președintele, după ce clubul a fost amendat pentru steaguri cu Ungaria și Ținutul Secuiesc: „Simbolurile noastre naționale”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.10.2025, ora 22:12
alt-text Actualizat: 20.10.2025, ora 22:37
  • Zoltan Szondy (57 de ani), președintele celor de la Csikszereda, a reacționat, după ce Jandarmeria a amendat clubul din Miercurea Ciuc pentru că a permis introducerea în stadion a unor steaguri ale Ținutului Secuiesc și Ungariei.

La partida dintre Csikszereda și Universitatea Cluj, suporterii au afișat pe stadion simbolul albastru-auriu secuiesc, precum și un banner cu culorile steagului Ungariei pe care scria „Csikszereda”, traducerea în maghiară a numelui localității Miercurea Ciuc.

„Vrem să amanetăm orașul?”  Scandal la Pitești, după votul decisiv pentru stadion: „Dacă tot avem bani, să construim un spital”
Citește și
„Vrem să amanetăm orașul?” Scandal la Pitești, după votul decisiv pentru stadion: „Dacă tot avem bani, să construim un spital”
Citește mai mult
„Vrem să amanetăm orașul?”  Scandal la Pitești, după votul decisiv pentru stadion: „Dacă tot avem bani, să construim un spital”

Zoltan Szondy: „Cer reprezentării noastre politice să ia măsuri”

Deși nici simbolul Ținutului Secuiesc, nici steagul Ungariei nu sunt considerate simboluri interzise, Jandarmeria a decis să aplice formației din Miercurea Ciuc o amendă de 30.000 de lei pentru că a permis introducerea acestora în arenă.

„Cred că de acum înainte aceasta nu mai este lupta lui FK Csíkszereda, transmit acest mesaj lui Hunor Kelemen, Barna Tánczos și celorlalți lideri ai reprezentării noastre politice.

Îi întreb cu cel mai mare respect: sunt aceste steaguri interzise aici? Nu suntem implicați în fotbal aici, în Csíkszereda, pentru a populariza simbolurile noastre naționale, dar nu poate fi treaba noastră să ajutăm la interzicerea lor.

Cer reprezentării noastre politice să ia măsuri în această privință”, a transmis Szondy, prin intermediul site-ului oficial al clubului.

Comunicatul clubului: „Au fost inițiate proceduri legale”

Csikszereda a emis și un comunicat în care a condamnat acțiunea Jandarmeriei și a anunțat că va ataca decizia pe cale legală.

„În urma meciului din Superliga dintre FK Csíkszereda și Universitatea Cluj din 4 octombrie, reprezentanții Unității de Jandarmi Mobile Regele Ferdinand din Târgu Mureș au amendat organizatorii pentru că, așa cum se menționa în procesul-verbal, «au permis introducerea în arena sportivă a așa-numitului simbol albastru-auriu secuiesc, precum și a simbolului care conținea culorile caracteristice statului maghiar (roșu-alb-verde) și pe care era scris cuvântul „CSÍKSZEREDA” în maghiară, care înseamnă numele localității Miercurea Ciuc.

În astfel de circumstanțe, având în vedere că aceste simboluri erau afișate clar în tribunele destinate fanilor autohtoni (sectoarele B și C), aceste simboluri sunt susceptibile de a incita la xenofobie, conflicte interetnice și denigrare națională, încălcând astfel prevederile legislației aplicabile».

Clubul consideră că raportul jandarmeriei din 6 octombrie și amenda de 30.000 de lei inclusă în acesta sunt ilegale și, în consecință, a inițiat proceduri legale împotriva acestuia”, au transmis cei de la Csikszereda.

Probleme și la meciul cu U Craiova

Comisia de Disciplină a FRF a decis să sancționeze pe Csikszereda cu un avertisment după ce a promovat Ținutul Secuiesc în debutul partidei cu U Craiova din etapa 6.

Totul s-a întâmplat pe 17 august, la meciul câștigat de olteni cu scorul de 2-1.

Echipamentul copiilor era bleu, culoarea steagului Ținutului Secuiesc, purtau și stema și pe piept scria Szekelyfold (n.r. - Ținutul Secuiesc). În dreptul siglei, erau imprimate semiluna și soarele, simbolurile de pe steagul Ținutului Secuiesc.

Ulterior, la meciul de acasă cu FCSB, 1-1, de pe 14 septembrie, mascotele clubului au intrat pe teren cu tricouri în culorile și cu sigla formației harghitene, în locul celor cu Ținutul Secuiesc.

  • În 2023, într-un comunicat oferit opiniei publice, Ministerul de Externe al României a oferit un punct de vedere: „Nu există nici o unitate administrativ-teritorială cu denumirea Ținutul Secuiesc şi deci nici îndreptățirea la vreun însemn oficial specific”.
Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (4).jpeg
Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (4).jpeg

Galerie foto (16 imagini)

Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (1).jpeg Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (2).jpeg Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (3).jpeg Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (4).jpeg Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (5).jpeg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Liga 1 Etapa #13 Petrolul urcă pe loc de baraj, criza CFR-ului continuă »  Clasamentul actualizat
Superliga
22:35
Liga 1 Etapa #13 Petrolul urcă pe loc de baraj, criza CFR-ului continuă » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1 Etapa #13 Petrolul urcă pe loc de baraj, criza CFR-ului continuă »  Clasamentul actualizat
Au prelungit parteneriatul Cea mai mare companie românească de IT continuă să vireze zeci de milioane de euro către  Scuderia Ferrari
Formula 1
21:02
Au prelungit parteneriatul Cea mai mare companie românească de IT continuă să vireze zeci de milioane de euro către Scuderia Ferrari
Citește mai mult
Au prelungit parteneriatul Cea mai mare companie românească de IT continuă să vireze zeci de milioane de euro către  Scuderia Ferrari

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
liga 1 ungaria steag tinutul secuiesc csikszereda zoltan szondy
Știrile zilei din sport
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
Superliga
16:41
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar. Unde a fost trimis să se recupereze
Citește mai mult
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Superliga
16:30
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Citește mai mult
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Europa League
15:00
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Citește mai mult
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Formula 1
14:16
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:29
Cristian Geambașu Modelele Lamine și Cristiano
Cristian Geambașu Modelele Lamine și Cristiano
16:41
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar. Unde a fost trimis să se recupereze
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
17:01
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
17:08
Yamal nu mai semnează autografe Care e motivul din spatele deciziei tânărului star de la Barcelona
Yamal nu mai semnează autografe  Care e motivul din spatele deciziei tânărului star de la Barcelona
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Top stiri din sport
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
Superliga
12:55
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
Citește mai mult
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Superliga
15:20
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Citește mai mult
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1  Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
Superliga
09:00
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1 Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
Citește mai mult
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1  Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1 : „Îmi place foarte mult ce joacă”
Superliga
11:54
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1: „Îmi place foarte mult ce joacă”
Citește mai mult
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1 : „Îmi place foarte mult ce joacă”

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 38 rapid 44 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share