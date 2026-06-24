Liga 3, înghețată! Comitetul Executiv al FRF amână omologarea: cazul Ștefăneștii de Jos ajunge la TAS și blochează închiderea sezonului

FRF a fost obligată să amâne închiderea sezonului din Liga 3 până la verdictul TAS, în cazul controversat dintre CSL Ștefăneștii de Jos și CSM Unirea Alba Iulia.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Scandalul uriaș provocat de cazul CSL Ștefăneștii de Jos – CSM Unirea Alba Iulia a ajuns să blocheze oficial închiderea sezonului competițional în fotbalul românesc.

FRF a blocat omologarea Ligii 3. Scandalul Ștefăneștii de Jos se decide la TAS

Comitetul Executiv al FRF a aprobat miercuri, în unanimitate, omologarea rezultatelor și clasamentelor tuturor competițiilor organizate de Federație în sezonul 2025/2026, cu excepția Ligii a 3-a.

Guvernul federal a decis ca rezultatele din al treilea eșalon să fie omologate doar după 15 iulie, dată până la care este așteptată soluționarea litigiului aflat pe rolul Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, deschis de CSM Unirea Alba Iulia.

Scandalul a izbucnit în jurul promovării celor de la Ștefăneștii de Jos în Liga 2.

Miza din spatele scandalului: documente contestate și efectul asupra promovărilor în Liga 2

Totul a pornit după apariția informațiilor potrivit cărora CSL Ștefăneștii de Jos ar fi folosit documente antedatate pentru a demonstra achitarea unor obligații financiare către fostul jucător David-Andrei Dănăilă.

Miza este una cu iz penal. Clubul ilfovean figura într-un dosar disciplinar care putea aduce o depunctare de două puncte. Decizia a FRF privind depunctarea echipei nu a fost făcută însă publică pe site-ul oficial.

Dacă sancțiunea ar fi fost aplicată și menținută în clasament, Ștefăneștii de Jos nu ar mai fi ocupat locul care i-a asigurat promovarea directă în Liga 2.

În acest scenariu, întreaga configurație a barajelor de promovare s-ar fi modificat, iar CSM Unirea Alba Iulia susține că a fost afectată direct de modul în care a fost organizat turneul pentru desemnarea celei de-a cincea promovate.

Practic, CSM Unirea Alba Iulia, care a pierdut barajul cu SC Popești-Leordeni, susține că ar fi trebuit să joace cu Ștefăneștii de Jos meciul decisiv pentru promovarea în Liga 2.

Cazul continuă la Comisia de Disciplină: audieri la FRF

Tocmai de aceea, clubul din Alba Iulia a mers la TAS și a cerut analizarea întregii situații.

În paralel, cazul continuă pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică. La sesizarea FRF, comisia prezidată de Daniel Cernat i-a convocat pe 1 iulie, pentru audieri, pe președintele CSL Ștefăneștii de Jos, George Daniel Bozieru, și pe jucătorul David-Andrei Dănăilă.

În paralel, într-un alt dosar, Comisia a constatat în sedința din 22 iunie că Ștefăneștii de Jos și-a achitat obligațiile financiare către David-Andrei Dănăilă, motiv pentru care procedura de executare a fost închisă.

Alba Iulia a făcut plângere penală

Pe lângă demersul făcut la TAS, CSM Unirea Alba Iulia a depus pe 15 iunie și o plângere penală la Parchet, vizând posibile fapte de uz de fals, în legătură cu documentele și procedurile care au stat la baza cazului în care este implicat CSL Ștefăneștii de Jos.

„Clubul pe care îl reprezint va merge până la capăt pentru respectarea întocmai a regulamentelor sportive. Ele sunt aceleași pentru toți participanții.

Nu pot fi folosite doar când ne convin, după cum e interesul și în niciun caz nu putem să ne jucăm de-a hotărârile”, a transmis Paul Mincu, avocatul clubului CSM Unirea Alba Iulia, citat de gsp.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport