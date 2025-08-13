Buget uriaș Stelian Bujduveanu, despre banii publici virați către CSM București: „Pare mare, dar e necesar” +5 foto
Stelian Bujduveanu FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Handbal

Buget uriaș Stelian Bujduveanu, despre banii publici virați către CSM București: „Pare mare, dar e necesar”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.08.2025, ora 17:35
alt-text Actualizat: 13.08.2025, ora 17:35
  • Stelian Bujduveanu (36 de ani), primarul general interimar al Bucureștiului, a vorbit despre bugetul pe care Primăria îl acordă anual clubului CSM București.

Edilul a vorbit despre cum și-ar putea crește clubul veniturile și le-a propus o soluție conducătorilor.

Elveția apelează la sport Politicienii iau în calcul intervenția lui Federer și Infantino pentru a-l convinge pe Donald Trump să reducă tarifele
Citește și
Elveția apelează la sport Politicienii iau în calcul intervenția lui Federer și Infantino pentru a-l convinge pe Donald Trump să reducă tarifele
Citește mai mult
Elveția apelează la sport Politicienii iau în calcul intervenția lui Federer și Infantino pentru a-l convinge pe Donald Trump să reducă tarifele

Stelian Bujduveanu, despre bugetul clubului CSM București: „Pare mare, dar e necesar”

Bujduveanu a explicat unde ajung banii pe care Primăria îi acordă clubului bucureștean. De asemenea, acesta le-a propus o soluție conducătorilor pentru ca bugetul să crească.

„Bugetul pe care îl avem pentru CSM București este de 70 de milioane de lei (n.r. - aproximativ 13,8 milioane de euro). Pare mare, dar el conține și banii pe care îi plătim și pentru cei 700 de copii din club.

Sunt de părere că este necesar să avem o echipă cu care să ne mândrim. Ea aduce plusvaloare cetățenilor, pentru că ne face mândri atunci când câștigă diferite competiții, locale sau internaționale.

În România de azi, nu suntem în situația în care un beneficiar privat să investească în handbal, pentru că nu e ca în fotbal, nu e suficient de rentabil.

Până ajungem în acel punct, Primăria trebuie să-și asume în continuare responsabilitatea finanțării acestei echipe de handbal, pentru că au fost foarte multe victorii”, a declarat Stelian Bujduveanu, pentru gsp.ro.

CSM București - Dunărea Brăila/ Foto:sportpictures.eu.jpg
CSM București - Dunărea Brăila/ Foto:sportpictures.eu.jpg

Galerie foto (5 imagini)

CSM București - Dunărea Brăila/ Foto:sportpictures.eu.jpg CSM București - Dunărea Brăila/ Foto:sportpictures.eu.jpg CSM București - Dunărea Brăila/ Foto:sportpictures.eu.jpg CSM București - Dunărea Brăila/ Foto:sportpictures.eu.jpg CSM București - Dunărea Brăila/ Foto:sportpictures.eu.jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Stelian Bujduveanu, reproș pentru conducătorii clubului: „Îndemnul nostru este să caute sponsori”

Primarul Capitalei a declarat că CSM ar trebui să beneficieze de mai mulți bani proveniți din sponsorizări, astfel că a transmis un îndemn conducerii.

„Îndemnul nostru pentru CSM București e să caute sponsori! Căutați-i în piața liberă, duceți-vă la marile entități economice din România și convingeți-le să vă susțină.

Așa cum sunt firme care sponsorizează echipe de fotbal, sigur se vor găsi și pentru CSM. Echipa are nevoie de mai mulți sponsori. Am discutat cu directorul clubului, care își dorește să dubleze numărul lor în fiecare an.

Primăria trebuie să-și asume în continuare responsabilitatea finanțării acestei echipe de handbal, pentru că au fost foarte multe victorii. Nu vorbim despre un experiment, ci despre ceva ce a funcționat și trebuie continuat.

Dar nu este de ajuns: CSM a fost înființat ca să le dea copiilor din București posibilitatea să practice sportul. Consider bugetul alocat lui CSM unul mediu, pentru că n-am luat în calcul extinderea planificată”, a mai adăugat Stelian Bujduveanu.

În România, mereu ne-am mândrit cu sportivii noștri, dar întotdeauna am rămas restanți, ca administrație, în a le oferi infrastructura necesară. Când se întorc cu medalii în țară, cu toții îi luăm în brațe, noi neavând niciun aport. Dacă nu investim, ne putem trezi cu sportivi care pleacă să se antreneze în străinătate. De aceea, bugetul CSM trebuie crescut, dar nu pe partea de funcționare, ci pe partea de investiții. Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureștiului

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

„Dacă va fi condamnat, va pleca” Villarreal reacționează după transferul lui Thomas Partey, jucător acuzat de viol : „E un fotbalist grozav”
Campionate
17:05
„Dacă va fi condamnat, va pleca” Villarreal reacționează după transferul lui Thomas Partey, jucător acuzat de viol: „E un fotbalist grozav”
Citește mai mult
„Dacă va fi condamnat, va pleca” Villarreal reacționează după transferul lui Thomas Partey, jucător acuzat de viol : „E un fotbalist grozav”
Sancțiuni după Csikszereda - Dinamo  Pedepsele dictate de Comisia de Disciplină, după incidentele grave de la Miercurea Ciuc
Superliga
16:34
Sancțiuni după Csikszereda - Dinamo Pedepsele dictate de Comisia de Disciplină, după incidentele grave de la Miercurea Ciuc
Citește mai mult
Sancțiuni după Csikszereda - Dinamo  Pedepsele dictate de Comisia de Disciplină, după incidentele grave de la Miercurea Ciuc

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
handbal csm bucuresti buget stelian bujduveanu
Știrile zilei din sport
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Superliga
16:44
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Citește mai mult
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Superliga
17:37
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Citește mai mult
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Europa League
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Citește mai mult
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Europa League
13:35
Braga - CFR Cluj LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Citește mai mult
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
17:42
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
19:47
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo: „Nu are dovezi!”
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo:  „Nu are dovezi!”
19:00
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
Top stiri din sport
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Conference League
14:52
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Citește mai mult
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Europa League
18:24
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Citește mai mult
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Special
14:01
De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale: „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Citește mai mult
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Box
13:36
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Citește mai mult
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 15 rapid 28 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
14.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share