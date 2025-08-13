Buget uriaș Stelian Bujduveanu, despre banii publici virați către CSM București: „Pare mare, dar e necesar”

Stelian Bujduveanu (36 de ani), primarul general interimar al Bucureștiului, a vorbit despre bugetul pe care Primăria îl acordă anual clubului CSM București.

Edilul a vorbit despre cum și-ar putea crește clubul veniturile și le-a propus o soluție conducătorilor.

Stelian Bujduveanu, despre bugetul clubului CSM București: „Pare mare, dar e necesar”

Bujduveanu a explicat unde ajung banii pe care Primăria îi acordă clubului bucureștean. De asemenea, acesta le-a propus o soluție conducătorilor pentru ca bugetul să crească.

„Bugetul pe care îl avem pentru CSM București este de 70 de milioane de lei (n.r. - aproximativ 13,8 milioane de euro). Pare mare, dar el conține și banii pe care îi plătim și pentru cei 700 de copii din club.

Sunt de părere că este necesar să avem o echipă cu care să ne mândrim. Ea aduce plusvaloare cetățenilor, pentru că ne face mândri atunci când câștigă diferite competiții, locale sau internaționale.

În România de azi, nu suntem în situația în care un beneficiar privat să investească în handbal, pentru că nu e ca în fotbal, nu e suficient de rentabil.

Până ajungem în acel punct, Primăria trebuie să-și asume în continuare responsabilitatea finanțării acestei echipe de handbal, pentru că au fost foarte multe victorii”, a declarat Stelian Bujduveanu, pentru gsp.ro.

Stelian Bujduveanu, reproș pentru conducătorii clubului: „Îndemnul nostru este să caute sponsori”

Primarul Capitalei a declarat că CSM ar trebui să beneficieze de mai mulți bani proveniți din sponsorizări, astfel că a transmis un îndemn conducerii.

„Îndemnul nostru pentru CSM București e să caute sponsori! Căutați-i în piața liberă, duceți-vă la marile entități economice din România și convingeți-le să vă susțină.

Așa cum sunt firme care sponsorizează echipe de fotbal, sigur se vor găsi și pentru CSM. Echipa are nevoie de mai mulți sponsori. Am discutat cu directorul clubului, care își dorește să dubleze numărul lor în fiecare an.

Primăria trebuie să-și asume în continuare responsabilitatea finanțării acestei echipe de handbal, pentru că au fost foarte multe victorii. Nu vorbim despre un experiment, ci despre ceva ce a funcționat și trebuie continuat.

Dar nu este de ajuns: CSM a fost înființat ca să le dea copiilor din București posibilitatea să practice sportul. Consider bugetul alocat lui CSM unul mediu, pentru că n-am luat în calcul extinderea planificată”, a mai adăugat Stelian Bujduveanu.

În România, mereu ne-am mândrit cu sportivii noștri, dar întotdeauna am rămas restanți, ca administrație, în a le oferi infrastructura necesară. Când se întorc cu medalii în țară, cu toții îi luăm în brațe, noi neavând niciun aport. Dacă nu investim, ne putem trezi cu sportivi care pleacă să se antreneze în străinătate. De aceea, bugetul CSM trebuie crescut, dar nu pe partea de funcționare, ci pe partea de investiții. Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureștiului

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport