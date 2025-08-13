„Dacă va fi condamnat, va pleca” Villarreal reacționează după transferul lui Thomas Partey, jucător acuzat de viol : „E un fotbalist grozav”

Fernando Roig, președintele clubului spaniol Villarreal, a vorbit despre sosirea lui Thomas Partey (32 de ani) la club.

Mijlocașul ghanez este acuzat de viol și agresiune sexuală, iar transferul său a fost criticat de fanii echipei.

Thomas Partey a semnat cu Villarreal un contract pentru un sezon, după cinci ani petrecuți la Arsenal, pentru care a jucat 167 de meciuri și a marcat 9 goluri.

Fernando Roig, despre situația lui Thomas Partey: „Dacă va fi condamnat, va pleca”

Thomas Partey va fi judecat în septembrie pentru cinci infracțiuni de viol și una de agresiune sexuală, scrie mundodeportivo.com.

Două dintre acuzațiile de viol au fost făcute de o femeie, trei acuzații au fost aduse de o a doua femeie, iar acuzația de agresiune sexuală a fost adusă de o a treia femeie.

„Jucătorul este în prezent supus unor proceduri judiciare. Acesta își susține nevinovăția și neagă acuzațiile aduse împotriva sa. Respectăm prezumția de nevinovăție și, bineînțeles, condamnăm orice tip de violență, fie în fotbal, fie în afara acestuia. În acest moment, Partey este la fel de nevinovat ca noi toți. Un drept fundamental ca acesta trebuie respectat.

Este un jucător grozav și ne va ajuta să creștem mult ca echipă. Este unul dintre cei mai buni jucători din lume pe poziția sa. Dacă va fi condamnat, nu va mai fi jucător la Villarreal . Trebuie să așteptăm și să vedem. Merită să i se respecte prezumția de nevinovăție”, a declarat Fernando Roig, președintele lui Villarreal, conform sursei citate.

14 milioane de euro valorează Thomas Partey, conform Transfermarkt

Thomas Partey a debutat în tricoul „submarinului galben” în partida cu Aston Villa, pierdută cu 2-0, în cadrul „Trofeo de la Ceramica”. Mijlocașul ghanez a fost huiduit de suporteri lui Villarreal, lucru negat de președintele clubului.

„ Englezii (n.r. - fanii lui Aston Villa) l-au fluierat pe Partey, nu fanii Villarreal. Nu mi-ar plăcea ca propriii noștri fani să fluiere jucătorii echipei noastre. Trebuie să fim alături de echipă și să respectăm prezumția de nevinovăție.

Nu este un jucător condamnat. Trebuie să fim prudenți și să așteptăm. Să nu judecăm prematur. Thomas are dreptul să-și facă treaba până când va exista o condamnare. Nu mi-ar plăcea deloc ca suporterii noștri să-l fluiere”, a mai adăugat Fernando Roig, potrivit sursei citate.

Val de reacții negative după transferul lui Thomas Partey

Venirea mijlocașului ghanez la Villarreal i-a nemulțumit pe fani, aceștia împărțindu-se în două tabere: cei care susțin transferul lui Partey și cei care blamează clubul pentru asocierea cu un personaj controversat.

Suporterii care sunt împotriva transferului jucătorului și-au făcut simțită prezența în spațiul online, unde au creat un hashtag împotriva deciziei clubului: „NoAThomasPartey”.

După ce a văzut reacțiile fanilor, clubul spaniol a emis un comunicat în care a explicat faptul că a ținut cont de prezumția de nevinovăție în cazul lui Partey.

„Clubul este conștient de faptul că jucătorul este implicat în proceduri judiciare. Clubul respectă prezumția sa de nevinovăție ca principiu fundamental”, se arată în comunicat.

De-a lungul carierei, Thomas Partey a evoluat pentru Mallorca, Almeria, Atletico Madrid și Arsenal și a strâns, până acum, peste 450 de meciuri jucate pentru toate cluburile pe la care a trecut.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport