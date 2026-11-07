Sancțiune drastică Suma imensă pe care antrenorul trebuie s-o primească de la clubul finanțat din bani publici. Decizia FRH
Foto: Captură YouTube/CSM Târgu Jiu. Montaj: GOLAZO.ro
Handbal

Sancțiune drastică Suma imensă pe care antrenorul trebuie s-o primească de la clubul finanțat din bani publici. Decizia FRH

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 17:34
  • Clubul de handbal CSM Iași 2020, finanțat din bani publici, a fost sancționat drastic de Comisia de Apel a FRH, după ce nu și-a achitat datoriile către antrenorul Iulian Stamate.
  • Ce sumă trebuie să primească tehnicianul, mai jos în articol.
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Scandalul a izbucnit la începutul acestui an, iar Iulian Stamate are de recuperat o sumă imensă de bani, deși nu a activat niciodată la CSM Iași. Și patru handbaliste trebuie să primească despăgubiri.

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CSM Iași, sancționată drastic de Comisia de Disciplină a FRH

Iulian Stamate a semnat cu CSM Iași în vara anului 2025, contract care urma să fie valabil până în 2027. Cu toate acestea, clubul a decis să renunțe la serviciile antrenorului, iar acesta s-a adresat comisiilor Federației Române de Handbal.

Tehnicianul voia să își recupereze banii, iar Comisia Centrală de Apel i-a dat dreptate. Clubul nu a plătit datoria, iar acum are de suferit.

CSM Iași este obligată acum să-i plătească aproximativ 185.000 de euro lui Iulian Stamate. Această sumă include despăgubiri, cheltuieli de judecată și dobânzi.

În plus, Comisia de Disciplină a FRH a sancționat-o drastic pe CMS Iași. Clubul a primit interdicție la transferuri, legitimări și drept joc pentru o perioadă de doi ani, începând cu 4 noiembrie 2026, conform frh.ro.

Echipa a fost sancționată și cu scăderea unui punct în clasament, motivul fiind nerespectarea obligației de a achita datoria către Iulian Stamate.

Contractul semnat în 2025 de antrenorul Iulian Stamate prevedea un salariu de lunar de 7.000 de euro în primul sezon și 8.000 de euro în al doilea.

La începutul acestui an, Comisia Centrală de Apel a Federației Române de Handbal a anunțat că CSM Iași 2020 este obligată să achite despăgubiri de 450.000 de euro către antrenorul Iulian Stamate și alte patru jucătoare.

Câți bani trebuie să încaseze cei 5:

  • Iulian Stamate: 36.250 de lei net lunar pentru perioada 1 iulie 2025 – 30 iunie 2026 și 41.250 lei net pentru perioada 1 iulie 2026 – 30 iunie 2027 (dacă nu va lucra la altă echipă)
  • Maria Bardac: 534.000 de lei, în termen de 15 zile
  • Sara Kovarova: 365.779,20 lei
  • Elaine Gomes Barbosa: 359.028,80 lei
  • Amalia-Mihaela Coman: 33.958 lei

Pe lângă aceste sume se adaugă și cheltuielile de judecată: 5.091 lei pentru Stamate, 10.050 lei pentru Kovarova, 7.288 pentru Barbosa, 6.007 lei pentru Bardac.

Cazul a ajuns și la DNA

Ciprian Bostan, liderul grupului PNL din Consiliul Local, a criticat conducerea clubului din Iași în luna ianuarie după apariția informațiilor despre acele despăgubiri. Politicianul a cerut și identificarea persoanelor responsabile.

Andrei Popescu, reprezentant USR, a subliniat neglijența conducerii. Vasile Pușcașu, consilier AUR, a susținut că echipa ar trebui desființată, iar banii să fie redirecționați către alte structuri sportive, conform fanatik.ro.

În toamna anului trecut, CSM Iași a depus o plângere la DNA după descoperirea unor presupuse nereguli privind contractele semnate în perioada fostului director interimar Iustin Jalaboi.

Clubul ar fi cheltuit aproximativ 17 milioane de euro din fonduri publice în ultimii cinci ani.

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