„Escrocherie inimaginabilă" N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici!
Antrenorul Iulian Stamate. Foto: Captură YouTube/CSM Târgu Jiu
Handbal

„Escrocherie inimaginabilă" N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici!

alt-text George Neagu
Publicat: 30.01.2026, ora 15:08
  • Comisia Centrală de Apel a Federației Române de Handbal a anunțat că CSM Iași 2020, club finanțat de Primăria Iași, este obligată să achite despăgubiri de 450.000 de euro către antrenorul Iulian Stamate și alte patru jucătoare.
  • Sportivele despre care e vorba sunt Sara Kovarova, Elaine Gomes Barbosa, Amalia-Mihaela Coman și Maria Bardac.

Cu toate că CSM Iași 2020 este obligată să plătească această sumă enormă din bani publici, Iulian Stamate și celelalte jucătoare nu au lucrat niciodată pentru echipa de handbal.

CSM Iași, obligată să plătească despăgubiri de 450.000 de euro

Conform deciziilor Comisiei Centrale de Apel a FRH, clubul va trebui să achite 450.000 de euro despăgubiri către antrenorul Iulian Stamate și jucătoarele Sara Kovarova, Elaine Gomes Barbosa, Amalia-Mihaela Coman și Maria Bardac, scrie ziaruldeiasi.ro.

Câți bani trebuie să încaseze cei 5:

  • Iulian Stamate: 36.250 de lei net lunar pentru perioada 1 iulie 2025 – 30 iunie 2026 și 41.250 lei net pentru perioada 1 iulie 2026 – 30 iunie 2027 (dacă nu va lucra la altă echipă)
  • Maria Bardac: 534.000 de lei, în termen de 15 zile
  • Sara Kovarova: 365.779,20 lei
  • Elaine Gomes Barbosa: 359.028,80 lei
  • Amalia-Mihaela Coman: 33.958 lei

Pe lângă aceste sume se adaugă și cheltuielile de judecată: 5.091 lei pentru Stamate, 10.050 lei pentru Kovarova, 7.288 pentru Barbosa, 6.007 lei pentru Bardac.

În total, CSM Iași trebuie să achite 450.000 de euro către cei 5, care nu au lucrat niciodată la clubul moldovean. Întreaga sumă va fi achitată din bani publici!

„Un caz de escrocherie instituționalizată și premeditată”

Mihai Liviu Gavril, președintele Consiliului de Administrație al CSM Iași 2020, dar și al Comisiei Juridice din Consiliul Local Iași, a reacționat după decizia luată de Comisia Centrală de Apel a FRH.

„Hotărârile pronunțate de Comisia de Apel a Federației Romane de Handbal reprezintă un caz de escrocherie instituționalizată și premeditată!

Exact așa cum au urmat aceste litigii pe parcursul la Comisia de Litigii și la Comisia de Apel, am asistat la cazuri evidente de conflicte de interese între membrii judecători ai comisiilor și reprezentanții uneia dintre părți.

Aici nu este vorba despre o eroare de judecată, este vorba despre lipsa unor minime garanții de imparțialitate ale acestor comisii, care nu au ținut cont de acte izvorâte de la mai multe autorități publice din România, inclusiv până la concluzia aiuritoare că dispozițiile codului de procedură penală care consacră caracter nepublic fazei de urmărire penală nu are putere juridică la comisiile federale.

Comisiile federale au ridicat astfel, la nivel de lege, faptul că niște persoane care nu au muncit nicio zi pentru acest club trebuie să primească salariu anticipat până în anul 2027, deși noi ne aflăm în anul 2026, iar persoanele respective au deja contracte cu alte entități sportive”, a declarat Mihai Liviu Gavril, conform sursei citate.

Mihai Liviu Gavril. FOTO Facebook Mihai Liviu Gavril. FOTO Facebook
Mihai Liviu Gavril. FOTO Facebook

„Comisii pline de specialiști licențiați pe la facultățile de medicină veterinară”

Mihai Liviu Gavril a criticat dur comisiile Federației Române de Handbal:

„Aceste comisii, pline de specialiști licențiați pe la facultățile de medicină veterinară, au oferit peste 350.000 lei unei persoane pentru care Federația din Israel a notificat faptul că aceasta are un contract valabil cu o echipă din Israel, care emite efecte juridice de la data de 29.06.2025, în contextul în care presupusul contract cu CSM Iași 2020 ar fi intrat in vigoare la data de 1.07.2025.

Incredibil este și faptul că aceste comisii federale au ridicat la rang de lege faptul că niște persoane pot fi plătite de două cluburi sportive din țări diferite, pentru contracte având același obiect, pentru aceeași perioadă, deși este evident că astfel de contracte nu pot emite efecte juridice concomitente!

Nu in ultimul rând, competența comisiilor federale în această speță este ridicată clar sub semnul întrebării atât timp cât acestea s-au declarat competente să judece niște litigii, deși contractele care au generat aceste litigii nu au fost niciodată înregistrate la Federația Română de Handbal, cu atât mai mult cu cât, fiind vorba despre jucătoare străine, nu există niciun document sau certificat de transfer internațional depus la Federație, documente absolut obligatorii pentru oficializarea unui transfer”.

„Este vorba de o escrocherie”

Președintele Consiliului de Administrație al CSM Iași 2020 a continuat:

„Astfel, cel mult, am fi putut fi în situația unor litigii pe răspundere civilă contractuală pentru care să fie competente instanțele civile și nu instanțele sportive, așa cum este cazul unor alte litigii care urmează să fie judecate probabil de Tribunalul Iași.

Comisiile au fost notificate despre aceste nereguli, dar au tăcut și au făcut o escrocherie inimaginabilă.

Utilizarea comisiilor federale pentru rezolvarea unor astfel de litigii reprezintă un șantaj ordinar la care sunt supuse cluburile sportive cărora nu le sunt garantate nici măcar noțiunile minime de drept la apărare.

Comisiile federale par a fi Dumnezeu pe Pământ, deși nu cunosc și nimeni nu cunoaște statutul juridic al acestor comisii, ele neputând fi considerate comisii arbitrale.

Șantajul este conturat și de faptul că aceste decizii ar fi infailibile, ele nefiind supuse controlului judecătoresc, deși această rațiune nu poate naște decât monștri, perioada de judecată la o astfel de comisie nedeepășind perioada de două săptămâni.

Acestea sunt motivele pentru care am precizat că suntem în fața unei escrocherii instituționalizate și premeditată, în care unii șmecheri, mereu aceeași, ghilotinează cluburile sportive prin acțiuni de șantaj cu depunctări sau chiar dezafilieri dacă structurile sportive vor avea îndrăzneala să conteste legalitatea acestor Comisii.

CSM Iași 2020 va continua lupta în instanțele civile și, pentru că este vorba de o escrocherie, va sesiza și alte autorități cu competență în domeniu împotriva acestui abuz care ar putea întruni si elementele constitutive ale mai multor infracțiuni”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
handbal feminin federatia romana de handbal csm iasi comisia centrala de apel
