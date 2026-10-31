„Ne vom apăra în instanță!” CSM Slatina răspunde acuzațiilor legate de pariuri » Clubul invocă interese politice

CSM Slatina a reacționat după acuzațiile făcute de Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt.

Acesta a susținut că Sebastian Noață, președintele secției de fotbal, și mai mulți jucători ai clubului ar fi fost implicați în pariuri sportive și posibile meciuri trucate.

Clubul din Liga 2 respinge acuzațiile și anunță că le va contesta în instanță.

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CSM Slatina se află pe locul 2 în Liga 2, cu 25 de puncte după 11 etape, și traversează cel mai bun început de sezon din istoria clubului.

CSM Slatina reacționează după acuzațiile de meciuri trucate

Marius Oprescu a lansat acuzații grave la adresa conducerii și a mai multor fotbaliști, despre care susține că ar fi participat la pariuri sportive. Oficialul a afirmat inclusiv că Federația Română de Fotbal ar fi desfășurat anchete în acest caz.

„Conducerea CSM Slatina respinge ferm afirmațiile potrivit cărora membri ai conducerii secției de fotbal și jucători ai clubului s-ar ocupa de «pariuri sportive trucate» și ar fi făcut obiectul unor anchete, inclusiv ale Federației.

Niciun meci al CSM Slatina nu a fost vreodată influențat în afara terenului de joc”, se arată în comunicatul clubului.

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CSM Slatina anunță că va merge în instanță

Reprezentanții clubului susțin că acuzațiile au motive politice și afectează imaginea echipei.

„Respingem și calificativele jignitoare la adresa conducerii clubului, căreia îi reiterăm încrederea. De asemenea, solicităm publicațiilor care au preluat acuzațiile să publice integral acest comunicat, în baza dreptului la replică.

CSM nu va accepta ca munca unor sportivi corecți să fie compromisă prin acuzații fără acoperire. Slatina merită o echipă judecată după rezultatele ei, nu după interesele politice ale altora. Răspunsul nostru cel mai puternic îl vom da, ca de fiecare dată, pe teren.

Știm de unde vin aceste atacuri și de ce vin tocmai acum. Vremea în care CSM Slatina era tratat ca anexă a unor interese politice a trecut, iar rezultatele de azi sunt cel mai bun răspuns pentru cei care regretă acea perioadă.

Minciunile aruncate peste munca unor sportivi onești nu vor rămâne fără răspuns: le vom contesta în instanță, una câte una”, a transmis CSM Slatina.

Cu pariuri sportive trucate, cu astfel de lucruri se ocupă. Au existat destule anchete privind faptul că anumiţi jucători de la CSM Slatina împreună cu Sebi Noaţă au jucat la pariuri. Au existat anchete, inclusiv ale Federației. Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt

CSM Slatina își apără rezultatele din ultimii ani

În comunicat, conducerea clubului a prezentat și rezultatele obținute de echipă în ultimii ani, pentru a susține că progresul sportiv se datorează muncii depuse pe teren.

„Rezultatele vorbesc de la sine. După 11 etape din Liga a II-a, CSM Slatina are 25 de puncte (8 victorii, un egal, două înfrângeri), a ocupat locul 1 în majoritatea etapelor și are punctaj maxim pe teren propriu, cel mai bun start de sezon din istoria clubului.

După ani petrecuți în play-out, din toamna lui 2024, sub actuala conducere, echipa a obținut locul 8, cea mai bună clasare din istorie, a fost singura echipă neînvinsă din play-out-ul 2025–2026 și s-a calificat pentru prima dată în grupele Cupei României.

Academia a urcat în clasamentul FRF de pe locul 68 pe locul 44 din 130, cu un punctaj de 59,44, la câteva zecimi de pragul de 60 cerut pentru licența de Liga 1.

Multe grupe de juniori joacă în Liga Elitelor, iar juniori ai clubului au fost convocați la loturile naționale. Toate acestea au fost obținute pe teren, sub ochii arbitrilor, ai observatorilor FRF și ai suporterilor”, au transmis reprezentanții clubului.

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