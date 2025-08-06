„Meritam mai mult” Denis Alibec, afirmație neașteptată la „Lumini si Umbre”: „Am fost de multe ori nedreptățit la națională”

Denis Alibec (34 de ani) regretă că nu a reușit să joace mai mult pentru naționala României.

Fotbalistul de la FCSB povestește, în episodul 12 al seriei „Lumini și umbre”, că s-a simțit nedreptățit de selecționeri.

Denis Alibec a adunat 45 de prezențe sub tricolor și a marcat 6 goluri.

Alibec a explicat ce înseamnă echipa națională pentru el și ce eforturi a făcut pentru a spune prezent convocărilor.

Denis Alibec: „Am fost de multe ori nedreptățit la națională”

Alibec amintește că în 2016, când era pe val, nu era folosit la prima reprezentativă:

„Naționala înseamnă foarte mult. Chiar dacă am avut numai probleme la echipa națională, m-am accidentat mereu. Cred că la o convocare din trei mă accidentam, dar mereu m-am adus cu inima deschisă, de oriunde am fost, oricine m-a chemat și chiar îmi pare rău că n-am reușit să joc mult mai bine la echipa națională.

Am multe selecții, dar am doar 6 sau 7 goluri (n.r. 6 goluri în 45 de meciuri), nu mai știu câte am. Mai ales pentru că am făcut multe selecții intrând un minut, două minute, cinci minute și îți dai seama nu prea ai ce să faci în minutele alea.

Dar, în 2016, când am fost «Jucătorul Anului» în România, eu nu jucam la națională, eram trimis în tribună... Cred că am fost de multe ori nedreptățit, să zic așa, la națională. Poate meritam să joc mai mult”.

Despre cazurile unor fotbaliști celebri care nu au prins la națională, cum ar fi Ion Oblemenco, Gică Craioveanu sau Ionel Dănciulescu, Alibec a spus:

„Dar mi se pare ciudat, pentru că dacă lumea te votează ca fiind cel mai bun jucător român, automat ar trebui să joci și în națională. Adică eu așa o văd.

Probabil fotbalul era văzut altfel atunci de antrenorii respectivi și nu eram luat în calcul (n.r. în perioada invocată, selecționeri au fost A. Iordănescu și Cristoph Daum)”.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport