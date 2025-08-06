„Nu ne putem compara cu ei”  Dan Petrescu, încrezător înaintea meciului cu Braga din Europa League: „S-au mai întâmplat minuni”

CFR Cluj va juca cu Braga mâine, 7 august, de la ora 19:30, în meciul tur din cadrul turului 3 preliminar al Europa League.

Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul clujenilor, este realist, dar și încrezător în echipa sa că poate face o minune.

Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1.

CFR Cluj a trecut în turul 2 preliminar din Europa League de Lugano cu scorul de 1-0 la general. Singurul gol al „dublei” cu echipa elvețiană a fost marcat de Sinyan în minutul 96.

Dan Petrescu, înaintea meciului cu Braga: „Nu ne putem compara cu acest club”

Astăzi, 6 august, a avut loc conferința de presă premergătoare meciului dintre CFR Cluj și Braga din turul 3 preliminar al Europa League.

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR, este realist că Braga este favorită, dar are speranță că echipa sa poate produce surpriza cea mare.

„ E clar că nu ne putem compara cu acest club, dar s-au mai întâmplat minuni la Cluj. Noi trebuie să facem o minune, nu neapărat mâine, dar în aceste 8 zile următoare ca să mergem mai departe.

Au luat jucători de la Barcelona, PSG și Celtic. 30 de milioane au costat doar transferurile lor. M-am uitat la cota lor de piață. Titularii lor valorează 90 de milioane de euro.

Au antrenor de la Manchester City, care a stat 4 ani cu Guardiola. Se vede mâna lui, se vede că vrea posesia mult mai mult și are și jucători care să facă acest lucru”, a declarat Dan Petrescu.

Braga tot timpul a fost periculoasă. Este a patra echipă din Portugalia, așa este catalogată. Odată cu venirea acestui antrenor, și-au stabilit alte obiective. Vor să ajungă în top 3 în campionat și vor să câștige ori Europa League, ori Conference League. Mi se pare realizabil, gândindu-mă la ce lot au. Când sunt asemenea jucători, normal că pretențiile sunt mari. Dan Petrescu

Dan Petrescu, despre avantajul CFR-ului în meciul cu Braga

Totodată, tehnicianul ardelenilor crede că meciul din Gruia reprezintă un avantaj pentru ei.

„ Avantajul nostru e că jucăm acasă. În Europa am arătat bine la meciurile de acasă , dar haideți să fim realiști, Braga este favorită clar în această dublă. Sunt convins că jucătorii vor da totul mâine”, a mai adăugat tehnicianul CFR-ului.

„Ar fi extraordinar dacă ar fi un stadion plin. Fără ajutorul fanilor nu avem nicio șansă. Sper să ne ajute în continuare”, a concluzionat Dan Petrescu.

