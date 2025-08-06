„Nu ne putem compara cu ei”  Dan Petrescu, încrezător înaintea meciului cu Braga din Europa League: „S-au mai întâmplat minuni”

- CFR Cluj va juca cu Braga mâine, 7 august, de la ora 19:30, în meciul tur din cadrul turului 3 preliminar al Europa League.
- Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul clujenilor, este realist, dar și încrezător în echipa sa că poate face o minune.
- Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1.
CFR Cluj a trecut în turul 2 preliminar din Europa League de Lugano cu scorul de 1-0 la general. Singurul gol al „dublei” cu echipa elvețiană a fost marcat de Sinyan în minutul 96.
Dan Petrescu, înaintea meciului cu Braga: „Nu ne putem compara cu acest club”
Astăzi, 6 august, a avut loc conferința de presă premergătoare meciului dintre CFR Cluj și Braga din turul 3 preliminar al Europa League.
Dan Petrescu, antrenorul lui CFR, este realist că Braga este favorită, dar are speranță că echipa sa poate produce surpriza cea mare.
„E clar că nu ne putem compara cu acest club, dar s-au mai întâmplat minuni la Cluj. Noi trebuie să facem o minune, nu neapărat mâine, dar în aceste 8 zile următoare ca să mergem mai departe.
Au luat jucători de la Barcelona, PSG și Celtic. 30 de milioane au costat doar transferurile lor. M-am uitat la cota lor de piață. Titularii lor valorează 90 de milioane de euro.
Au antrenor de la Manchester City, care a stat 4 ani cu Guardiola. Se vede mâna lui, se vede că vrea posesia mult mai mult și are și jucători care să facă acest lucru”, a declarat Dan Petrescu.
Braga tot timpul a fost periculoasă. Este a patra echipă din Portugalia, așa este catalogată. Odată cu venirea acestui antrenor, și-au stabilit alte obiective. Vor să ajungă în top 3 în campionat și vor să câștige ori Europa League, ori Conference League. Mi se pare realizabil, gândindu-mă la ce lot au. Când sunt asemenea jucători, normal că pretențiile sunt mari. Dan Petrescu
Dan Petrescu, despre avantajul CFR-ului în meciul cu Braga
Totodată, tehnicianul ardelenilor crede că meciul din Gruia reprezintă un avantaj pentru ei.
„Avantajul nostru e că jucăm acasă. În Europa am arătat bine la meciurile de acasă, dar haideți să fim realiști, Braga este favorită clar în această dublă. Sunt convins că jucătorii vor da totul mâine”, a mai adăugat tehnicianul CFR-ului.
„Ar fi extraordinar dacă ar fi un stadion plin. Fără ajutorul fanilor nu avem nicio șansă. Sper să ne ajute în continuare”, a concluzionat Dan Petrescu.