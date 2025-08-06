„Antrenor de rang internațional” Tehnicianul celor de la Braga, laude pentru CFR Cluj și Dan Petrescu  înainte de meciul din Europa League 

Carlos Vicens (42 de ani), antrenorul celor de la Braga, a prefațat meciul cu CFR Cluj din Europa League.

Tehnicianul formației portugheze a lăudat atât echipa ardeleană, cât și pe antrenorul acesteia, Dan Petrescu.

Carlos Vicens, înainte de CFR Cluj - Braga: „Ne așteptăm la un meci dificil”

Carlos Vicens a vorbit despre duelul cu CFR Cluj și a declarat că partida de la Cluj nu va fi una decisivă, totul urmând a se hotărî la returul din Portugalia, de pe 14 august.

„Vom juca din nou în deplasare. Evident, este o echipă cu multă experiență și cu un lot bogat, ceea ce le-a permis să odihnească jucătorii din campionat și să-i rezerve pentru Europa League.

Ne așteptăm la un meci dificil împotriva unui rival experimentat și a unui antrenor de rang internațional.

CFR Cluj este superpregătită, este foarte greu să joci pe terenul lor, dar vom merge cu energie și cu expectativa unei performanțe deosebite. I-am pregătit pe jucători și vedem că echipa arată puțin mai bine.

Acum începe o perioadă în care meciurile vor fi mai importante decât antrenamentul. Meciurile servesc drept antrenament, drept pregătire, și trebuie să le folosim în acest scop.

Suntem concentrați, calmi, dar conștienți că jucăm împotriva unei echipe foarte bune”, a declarat Carlos Vicens.

Vom vedea ce se întâmplă, vom încerca să creăm mai mult decât adversarul nostru și să marcăm. Nu cred că meciul de mâine va decide ceva. Este foarte puțin probabil, dacă nu imposibil. „Dubla” va fi complet deschisă și se va decide la Braga Carlos Vicens, antrenor Braga

