Programul Cupei României Duelurile din turul 3: cu cine vor juca Steaua, CS Dinamo sau Poli Timișoara

FRF a anunțat programul Cupei României

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Turul al treilea se va juca miercuri, 12 august.

În lista publicată de FRF apare și Hermannstadt, echipă care s-a retras din Liga 2 luna trecută.

Meciurile din turul 3 al Cupei României

Progresul Mogoșoaia – Concordia Chiajna

SCM Zalău – Gloria Bistrița

CS Tunari – CSL Ștefănești

CSM Jiul Petroșani – Minerul Lupeni

Crișul Sântandrei – FC Bihor Oradea

CSO Băicoi – Metalul Buzău

Minaur Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare

CIL Blaj – Sănătatea Cluj

Oltul Curtișoara – CSM Slatina

Academia de Fotbal Dunărea 1948 – Steaua București

Timișul Șag – CSM Reșița

Cetatea 1932 Suceava – ACS USV Iași

CSM Tg. Jiu – SCM Râmnicu Vâlcea

CSM Corona Brașov – Olimpic Zărnești

CSM Adjud 1946 – Sporting Liești

Dunărea Călărași – CS Afumați

Flacăra Moreni – Chindia Târgoviște

Agricola Borcea – Unirea Slobozia

Progresul 1944 Spartac – FC Metaloglobus

Politehnica Timișoara – CSC Dumbrăvița

SC Popești Leordeni – CS Dinamo București

CSC 1599 Șelimbăr – AFC Hermannstadt

CS Gheorgheni – ASA Târgu Mureș

Viitorul Onești – FC Bacău

Tragerea la sorți a play-off-ului competiției va avea loc vineri, 14 august, cu începere de la ora 12:00 și va putea fi urmărită în direct pe YouTube FRF TV.

Calendarul Cupei României 2026/2027

Turul III: 12 august 2026

Play-off: 19 august 2026

Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027

FOTO U Craiova este deținătoarea trofeului

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