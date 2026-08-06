Programul Cupei României Duelurile din turul 3: cu cine vor juca Steaua, CS Dinamo sau Poli Timișoara +46 foto
FRF a anunțat programul Cupei României
Cupa Romaniei

Programul Cupei României Duelurile din turul 3: cu cine vor juca Steaua, CS Dinamo sau Poli Timișoara

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 16:12
alt-text Actualizat: 06.08.2026, ora 16:26
  • FRF a anunțat programul Cupei României
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Turul al treilea se va juca miercuri, 12 august.

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În lista publicată de FRF apare și Hermannstadt, echipă care s-a retras din Liga 2 luna trecută.

Meciurile din turul 3 al Cupei României

  • Progresul Mogoșoaia – Concordia Chiajna
  • SCM Zalău – Gloria Bistrița
  • CS Tunari – CSL Ștefănești
  • CSM Jiul Petroșani – Minerul Lupeni
  • Crișul Sântandrei – FC Bihor Oradea
  • CSO Băicoi – Metalul Buzău
  • Minaur Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare
  • CIL Blaj – Sănătatea Cluj
  • Oltul Curtișoara – CSM Slatina
  • Academia de Fotbal Dunărea 1948 – Steaua București
  • Timișul Șag – CSM Reșița
  • Cetatea 1932 Suceava – ACS USV Iași
  • CSM Tg. Jiu – SCM Râmnicu Vâlcea
  • CSM Corona Brașov – Olimpic Zărnești
  • CSM Adjud 1946 – Sporting Liești
  • Dunărea Călărași – CS Afumați
  • Flacăra Moreni – Chindia Târgoviște
  • Agricola Borcea – Unirea Slobozia
  • Progresul 1944 Spartac – FC Metaloglobus
  • Politehnica Timișoara – CSC Dumbrăvița
  • SC Popești Leordeni – CS Dinamo București
  • CSC 1599 Șelimbăr – AFC Hermannstadt
  • CS Gheorgheni – ASA Târgu Mureș
  • Viitorul Onești – FC Bacău

Tragerea la sorți a play-off-ului competiției va avea loc vineri, 14 august, cu începere de la ora 12:00 și va putea fi urmărită în direct pe YouTube FRF TV.

Calendarul Cupei României 2026/2027

  • Turul III: 12 august 2026
  • Play-off: 19 august 2026
  • Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026
  • Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
  • Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
  • Sferturi de finală: 3 martie 2027
  • Semifinale: 21 aprilie 2027
  • Finala: 12 mai 2027

FOTO U Craiova este deținătoarea trofeului

Universitatea Craiova a câștigat Cupa României FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (11).jpeg
Universitatea Craiova a câștigat Cupa României FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (11).jpeg

Galerie foto (46 imagini)

Bucuria Craiovei dupa caștigarea Cupei Romaniei Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Bucuria Craiovei dupa caștigarea Cupei Romaniei Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Bucuria Craiovei dupa caștigarea Cupei Romaniei Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Bucuria Craiovei dupa caștigarea Cupei Romaniei Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Bucuria Craiovei dupa caștigarea Cupei Romaniei Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
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