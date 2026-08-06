Programul Cupei României Duelurile din turul 3: cu cine vor juca Steaua, CS Dinamo sau Poli Timișoara

- FRF a anunțat programul Cupei României
Turul al treilea se va juca miercuri, 12 august.
În lista publicată de FRF apare și Hermannstadt, echipă care s-a retras din Liga 2 luna trecută.
Meciurile din turul 3 al Cupei României
- Progresul Mogoșoaia – Concordia Chiajna
- SCM Zalău – Gloria Bistrița
- CS Tunari – CSL Ștefănești
- CSM Jiul Petroșani – Minerul Lupeni
- Crișul Sântandrei – FC Bihor Oradea
- CSO Băicoi – Metalul Buzău
- Minaur Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare
- CIL Blaj – Sănătatea Cluj
- Oltul Curtișoara – CSM Slatina
- Academia de Fotbal Dunărea 1948 – Steaua București
- Timișul Șag – CSM Reșița
- Cetatea 1932 Suceava – ACS USV Iași
- CSM Tg. Jiu – SCM Râmnicu Vâlcea
- CSM Corona Brașov – Olimpic Zărnești
- CSM Adjud 1946 – Sporting Liești
- Dunărea Călărași – CS Afumați
- Flacăra Moreni – Chindia Târgoviște
- Agricola Borcea – Unirea Slobozia
- Progresul 1944 Spartac – FC Metaloglobus
- Politehnica Timișoara – CSC Dumbrăvița
- SC Popești Leordeni – CS Dinamo București
- CSC 1599 Șelimbăr – AFC Hermannstadt
- CS Gheorgheni – ASA Târgu Mureș
- Viitorul Onești – FC Bacău
Tragerea la sorți a play-off-ului competiției va avea loc vineri, 14 august, cu începere de la ora 12:00 și va putea fi urmărită în direct pe YouTube FRF TV.
Calendarul Cupei României 2026/2027
- Turul III: 12 august 2026
- Play-off: 19 august 2026
- Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026
- Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
- Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
- Sferturi de finală: 3 martie 2027
- Semifinale: 21 aprilie 2027
- Finala: 12 mai 2027