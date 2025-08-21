Scandal în Liga 1 Petrolul, contre pe Facebook cu un partner: „Țeparii galbeni! Ne vedem în instanță!” » Replica ploieștenilor
Petrolul Ploiești. Foto: SPORT Pictures
Scandal în Liga 1 Petrolul, contre pe Facebook cu un partner: „Țeparii galbeni! Ne vedem în instanță!" » Replica ploieștenilor

alt-text George Neagu
Publicat: 21.08.2025, ora 18:36
Actualizat: 22.08.2025, ora 09:45
  • Petrolul Ploiești și platforma iaBilet.ro s-au contrat pe Facebook, din cauza unor restanțe de plată ale clubului.

Fanii Petrolului au fost surprinși să vadă în comentariile de la anunțul transferului lui Rafinha, de la Inter d'Escaldes, și un mesaj de la platforma iaBilet.ro, de pe care își procurau până de curând bilete pentru partidele „lupilor”.

„Apreciem că ne ștergeți comentariile. Dar am aprecia să ne dați cei 750.000 de lei înapoi. :) Oricum ne vedem în instanță curând. Și pe la știri. #țepariigalbeni”, a fost comentariul acid lăsat de platformă. A fost șters de Petrolul, însă nu înainte de a fi salvat de microbiști.

Scandal în Liga 1 Petrolul, contre pe Facebook cu un partner: „Țeparii galbeni! Ne vedem în instanță!” » Replica ploieștenilor Scandal în Liga 1 Petrolul, contre pe Facebook cu un partner: „Țeparii galbeni! Ne vedem în instanță!” » Replica ploieștenilor

Replica Petrolului, după ce a fost acuzată că refuză să își plătească datoriile

După ce comentariul a devenit viral, Petrolul a emis un comunicat în care a anunțat că înțelegerea a fost reziliată și că platforma iaBilet.ro a refuzat plata eșalonată a datoriei.

„Pentru că un fost partener comercial a ales, prin intermediul unor comentarii postate pe o rețea socială, să lanseze o serie de acuzații menite sa lezeze imaginea clubului nostru, ne vedem obligați să facem urmatoarele precizări.

Așa cum se știe, ACS Petrolul 52 se află în procedură de concordat preventiv, iar principalele măsuri prevăzute în plan vizează optimizarea veniturilor și scăderea costurilor. În acest sens, rezilierea unilaterală a contractului cu compania IaBilet a fost cauzată de o serie de deficiențe sesizate în timp, cum ar fi:

  • nepromovarea evenimentelor noastre;
  • impunerea, fără acordul clubului, a unei taxe suplimentare pentru biletele achiziționate online, taxă încasată doar de IaBilet;
  • deschiderea caselor de bilete cu întârziere, în situații repetate, fapt ce a stârnit nemulțumirea suporterilor noștri;
  • cardurile fizice pentru abonamentele procurate de către suporterii noștri de la casa de bilete nu au fost livrate în momentul achiziționării, ci cu întârziere;
  • lipsa unei strategii de promovare a biletelor și abonamentelor.

Toate acestea au dus la o scădere drastică a vânzărilor de bilete și abonamente, lucru care, evident, s-a reflectat în veniturile clubului, îngreunând îndeplinirea planului asumat prin procedura de concordat preventiv.

În plus, facem mențiunea că, în ceea ce privește datoria reclamată, clubul nostru a propus achitarea unei tranșe de 75% până pe data de 21.08, iar diferența până la 30.12.2025. Variantă refuzată de către IaBilet!

În această situație, în condițiile în care există deja un proces pe rol deschis pe această speță, vom lăsa justiția să se pronunțe”, se arată în comunicatul ploieștenilor.

petrolul ploiesti comunicat instanta concordat preventiv iabilet
