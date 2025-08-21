Îl lasă liber!? FCSB, plan incredibil cu o vedetă: „Ne-am gândit la un artificiu”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a anunțat strategia prin care echipa sa l-ar putea înregistra pe Joyskim Dawa în orice moment pe lista de jucători pentru Liga 1.

FCSB vrea ia în calcul rezilierea contractului lui Dawa, care ar urma să revină abia în octombrie. Dacă un jucător este liber de contract înainte de finalul perioadei de transferuri, el poate fi înregistrat de o echipă în orice moment când semnează noul contract.

Gigi Becali: „O să-l dăm liber pe Dawa”

Gigi Becali plănuia să-l treacă pe lista UEFA și pe cea pentru Liga 1 și pe Dawa, accidentat, însă sosirea lui Thiam i-a dat planurile peste cap.

În acest moment, fundașul camerunez nu mai are loc pe cele două liste. Pentru a-i face loc, un jucător ar trebui scos de pe liste.

„Ne-am gândit să facem un artificiu. O să-l dăm liber pe Dawa ca să putem să-l înregistrăm în orice perioadă”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

S-ar putea doar în Liga 1

Strategia propusă de Becali ar funcționa însă în campionat. Dacă Dawa nu va fi pe lista UEFA pentru faza principală din Europa League sau Conference League, atunci va putea fi înregistrat doar pentru eventualele meciuri din primăvara europeană.

Dawa s-a accidentat în luna martie a acestui an, în timp ce se afla la echipa națională a Camerunului, suferind o ruptură a ligamentelor, deși inițial diagnosticul era o entorsă.

Cum îl plătește?

Marea problemă o reprezintă salariul lui Dawa. Fără contract, FCSB n-ar mai fi obligată să-l plătească.

Mai mult, jucătorul ar putea semna cu orice echipă fără probleme și fără ca echipa lui Becali să vadă vreun cent.

Kiki, sacrificat

Cu Thiam și Dawa pe listă, planul mai puțin fantezist al campioanei este să-l elimine pe Kiki.

Mai ales că FCSB s-a convins că alternativă la Radunovic, pe postul de fundaș stânga, e Pantea, care a avut prestații excelente, totul culminând cu randamentul din derby-ul cu Rapid.

