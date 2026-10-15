Legendele se revoltă! Imaginile cu Sydney Sweeney și Megan Fox, de la pauza meciurilor, au scandalizat starurile din sport:  „Nu pot să mă uit cu copiii” +11 foto
Dale Murphy, legenda echipei Atlanta Braves, revoltat de reclamele din pauza meciurilor de baseball (fotomontaj GOLAZO.ro)
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Legendele se revoltă! Imaginile cu Sydney Sweeney și Megan Fox, de la pauza meciurilor, au scandalizat starurile din sport: „Nu pot să mă uit cu copiii”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 15:42
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 15:42
  • Legendele sportului critică public reclamele cu tentă sexuală difuzate în timpul meciurilor decisive ale sezonului. Printre campaniile vizate se numără cele în care apar actrițele Sydney Sweeney și Megan Fox, considerate nepotrivite pentru transmisiunile urmărite și de copii.
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Play-off-ul din Major League Baseball (MLB) a devenit scena unei controverse neașteptate în Statele Unite.

Dale Murphy, una dintre legendele echipei Atlanta Braves, și jucătorul Alex Call, de la Los Angeles Dodgers, au transmis mesaje critice.

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Dale Murphy, mesaj direct către MLB după reclamațiile fiului său

Controversa a izbucnit după ce Taylor Murphy, fiul fostului mare jucător al echipei Atlanta Braves, a povestit pe rețeaua X că urmărea meciurile din play-off alături de copiii săi, însă pauzele publicitare au devenit o problemă.

Acesta a enumerat trei exemple care l-au deranjat: reclama în care Sydney Sweeney promovează platforma de predicții sportive Novig, spotul în care Megan Fox promovează un tratament pentru disfuncția erectilă și trailerele unor filme horror.

Taylor Murphy a cerut ligii să acorde mai multă atenție conținutului publicitar, argumentând că experiența unui meci ar trebui să fie potrivită și pentru familiile care urmăresc competiția împreună.

„Hei, @MLB, vreți să atrageți mai mulți copii către baseball? Poate ar trebui să începeți cu reclamele.

Nu e nevoie de un meci Nickelodeon. Nu sunteți Savannah Bananas. Dați pur și simplu baseball într-un mod în care să pot lăsa TV-ul pornit în casă”, a scris Murphy pe X.

Mult mai celebrul său tată, Dale Murphy, fost MVP al Ligii Naționale în două sezoane consecutive, 1982 și 1983, a intervenit ulterior, distribuind un mesaj scurt și concis:„Sunt de acord cu fiul meu, Taylor…”.

Alex Call, de la Los Angeles Dodgers: „Părinții nu ar trebui să-și facă griji”

Nemulțumirile nu s-au limitat la familia Murphy. Alex Call, jucător al echipei Los Angeles Dodgers, a intervenit și el în discuție, criticând reclamele difuzate în timpul transmisiunilor de la TBS, Fox și NBC.

Call a folosit o formulare mult mai dură, descriind spoturile drept „soft porn ads” (n.r. - reclame de tip pornografie soft).

„Putem, vă rog, să scoatem reclamele de tip soft porn din transmisiunile play-off-ului, TBS, Fox, NBC, MLB? Fiul meu vrea să se uite la baseball cu mine, dar cum îi justific apariția oricând pe ecran a unei femei pe jumătate dezbrăcate? Acesta este sportul preferat al Americii. Părinții nu ar trebui să-și facă griji pentru asta”, a scris jucătorul pe X.

Mai mulți colegi ai lui Call de la Dodgers au redistribuit mesajul.

Sydney Sweeney, în centrul unei campanii publicitare controversate

Una dintre principalele ținte ale criticilor este Sydney Sweeney, actrița cunoscută pentru rolurile sale din serialul Euphoria și din producțiile de la Hollywood.

Sweeney promovează Novig, o platformă americană de predicții sportive, printr-o campanie intitulată „Just Sports”.

În spoturile care au circulat pe internet, Sweeney apare în ipostaze provocatoare, purtând lenjerie intimă sau folosind mingi și echipamente sportive pentru a-și acoperi corpul.

Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram)
Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram)

Galerie foto (11 imagini)

Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram) Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram) Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram) Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram) Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram)
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Mesajul publicitar încearcă să promoveze ideea unei platforme axate pe predicții sportive, fără pariuri pe evenimente precum războaiele sau decesele, o poziționare prin care Novig încearcă să se diferențieze de alte piețe de predicții.

Campania a generat însă reacții negative din partea unor sportive, care au acuzat folosirea sexualizării pentru atragerea clienților și au susținut că imaginea femeilor din sport este redusă la aspectul fizic.

În apărarea campaniei, Sweeney a făcut referire la sportive care au pozat în trecut pentru pictoriale dedicate corpului atletic.

Criticii au răspuns însă că există o diferență între prezentarea corpului unui sportiv în contextul performanței și folosirea unei imagini provocatoare pentru promovarea unei platforme comerciale.

Mai multe sportive au criticat campania tocmai pentru că au considerat că aceasta pune accentul pe sexualitate în detrimentul pregătirii fizice, al performanței și al competiției.

Controversa nu a împiedicat campania să genereze vizibilitate pentru Novig. Conform New York Post, evaluarea companiei ar fi crescut de la aproximativ 500 de milioane de dolari la două miliarde de dolari în perioada asociată campaniei.

Megan Fox și reclamele la tratamente pentru disfuncția erectilă

O altă campanie criticată de Taylor Murphy este cea în care apare Megan Fox, care promovează serviciul medical Ro și tratamentele prescrise pentru disfuncția erectilă.

Reclamă cu Megan Fox care promovează un tratament pentru disfuncția erectilă (foto: captură Instagram)
Reclamă cu Megan Fox care promovează un tratament pentru disfuncția erectilă (foto: captură Instagram)

Galerie foto (8 imagini)

Reclamă cu Megan Fox care promovează un tratament pentru disfuncția erectilă (foto: captură Instagram) Reclamă cu Megan Fox care promovează un tratament pentru disfuncția erectilă (foto: captură Instagram) Reclamă cu Megan Fox care promovează un tratament pentru disfuncția erectilă (foto: captură Instagram) Reclamă cu Megan Fox care promovează un tratament pentru disfuncția erectilă (foto: captură Instagram) Reclamă cu Megan Fox care promovează un tratament pentru disfuncția erectilă (foto: captură Instagram)
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Nemulțumirea nu vizează doar ținuta actriței, ci și natura mesajului comercial. Pentru părinții care urmăresc meciurile împreună cu copiii, combinația dintre imagini sugestive, produse medicale destinate adulților și trailere horror poate transforma pauzele publicitare într-o experiență greu de anticipat.

Problema ridicată de contestatari este dacă asemenea reclame sunt potrivite pentru intervalele și evenimentele sportive cu audiență de familie.

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