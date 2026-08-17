Djokovic nu s-a ferit de cuvinte Atac frontal după eșecul usturător cu Corvinul: „Acum a venit nota de plată”
Damian Djokovic/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Djokovic nu s-a ferit de cuvinte Atac frontal după eșecul usturător cu Corvinul: „Acum a venit nota de plată”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 00:42
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 00:52
  • CORVINUL - CFR CLUJ 3-0. Damjan Djokovic (36 de ani), mijlocașul ardelenilor, a avut o reacție acidă după înfrângerea drastică suferită la Arad.
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Djokovic l-a indicat drept vinovat pe Antonio Folha (55 de ani), fostul antrenor al echipei din Gruia. Portughezul a fost demis de Ioan Varga după umilința din prima manșă a „dublei” cu Tromso din preliminariile Conference League, scor 0-5.

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CORVINUL - CFR CLUJ 3-0. Damjan Djokovic: „Vara asta nu s-a întâmplat ce trebuie în pregătire”

Mijlocașul a reclamat modul în care echipa s-a pregătit cu Folha în această vară și a avut cuvinte de laudă la adresa lui Șumudică, pe care îl vede capabil să repună echipa pe o traiectorie ascendentă.

„A fost o săptămână din toate punctele de vedere intensă, cu drumurile lungi, cu situația care e la club. Acum vine nota de plată la tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă.

Sigur a făcut diferența pregătirea lor de săptămâna asta și nu numai, ei s-au pregătit vara asta mult mai bine.

Noi ca jucători trebuie să fim responsabili de tot ce facem. Vara asta nu s-a întâmplat ce trebuie în pregătire. În interior se știe care a fost problema, dar acum a venit nota de plată.

Am câștigat un meci în campionat și unul în Europa când adversarul era în 10. Când joci 11 contra 11, se vede.

În această săptămână am primit multe goluri și am dat prea puține. În fotbal, în fiecare mercato se poate întâmpla orice.

E mai puțin important, e important ca CFR să revină, clubul să revină pe locul său la organizare. S-au schimbat multe lucruri în ultimii doi ani, de la conducere la antrenori. Și anul trecut am dovedit că avem caracter, dar așa va fi și anul ăsta”, a declarat Djokovic, citat de digisport.ro.

Va trebui să ne revenim. Lotul este, moralul e un pic jos, Șumudică a revenit și se știe că el poate redresa o echipă, care știe să pregătească o echipă. Poate sunt eu subiectiv, dar știe meserie. Avem potențial, cum am mai zis, ce se întâmplă în afara terenului ar putea să ne ajute mental. Damjan Djokovic, mijlocaș CFR Cluj

Clasamentul în Liga 1

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Dinamo510
2. FC Argeș510
3. Petrolul59
4. Corvinul58
5. FCSB48
6. Farul58
7. Rapid58
8. U Craiova57
9. U Cluj36
10. Oțelul56
11. Sepsi56
12. FC Voluntari54
13. CFR Cluj43
14. FC Botoșani43
15. UTA Arad42
16. Csikszereda51

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