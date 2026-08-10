Antonio Folha (55 de ani) a fost demis oficial de CFR Cluj, la mai puțin de două luni de la instalarea pe banca formației din Gruia.

Clubul a anunțat încetarea colaborării atât cu tehnicianul portughez, cât și cu membrii staffului său.

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Folha fusese numit antrenor principal pe 15 iunie, după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid.

Antonio Folha a fost dat afară oficial de la CFR Cluj

Portughezul a venit la CFR după ce în trecut pregătise echipa secundă a lui FC Porto și pe Portimonense.

Despărțirea a fost anunțată luni de clubul ardelean.

„Clubul CFR Cluj anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Antonio Folha, dar și cu staff-ul său tehnic format din Helder Ferreira și Dani Soares, antrenori secunzi, și Paulo Menezes, analist video.

Le dorim multă baftă în continuare!”, a transmis CFR Cluj.

CFR Cluj a pierdut în prima etapă din Liga 1 cu Oțelul, scor 1-2, apoi a învins-o categoric pe FC Voluntari, scor 5-0, înainte de a suferi un nou eșec, 1-3 cu Rapid.

Decizia conducerii vine însă după eșecul sever suferit în Europa, 0-5 în deplasare cu Tromso, în prima manșă a dublei din preliminariile Conference League.

Îi dau afară pe toți! Antrenori, jucători, pe toți. Folha e istorie la CFR. Sunt foarte dezamăgit, îmi pare rău, îmi găsesc cu greu cuvintele. Cu atitudinea aceasta, nu ai cum să faci performanță. Am mai spus și mă repet, anul acesta voi susține clubul din punct de vedere financiar, dar de la anul, va fi o altă poveste. Ioan Varga, patron CFR, după meciul cu Tromso

Cele șase meciuri disputate de CFR Cluj cu Antonio Folha pe banca tehnică (2 victorii, 3 înfrângeri, un egal):

Oțelul - CFR 2-1

Alashkert - CFR 1-1

CFR - FC Voluntari 5-0

CFR - Alashkert 3-0

Rapid - CFR 3-1

CFR - Tromso 0-5

Marius Șumudică, una dintre variante pentru banca CFR-ului

După plecarea lui Folha, conducerea CFR-ului trebuie să numească rapid un nou antrenor.

Printre variantele luate în calcul pentru înlocuirea tehnicianului portughez se numără și Marius Șumudică.

Șumudică nu este străin de CFR Cluj. A condus formația din Gruia în perioada iunie - august 2021, fiind demis după ce ardelenii au ratat calificarea în grupele Europa League.

Înainte ca despărțirea să fie oficializată, Ioan Varga a decis să închidă porțile bazei la ora antrenamentului fără să-l anunțe pe tehnician. Șumudică a rămas în fața porții și a fost nevoit să conducă ședința de pregătire într-un garaj.

Rocar, Inter Gaz, Progresul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, U Cluj, Al-Shaab, Concordia Chiajna, Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep, Rizespor, CFR Cluj, Yeni Malatyaspor, Al-Raed și Al-Okhdood sunt echipele antrenate de Șumudică în carieră.

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