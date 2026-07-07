Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
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Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 16:08
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 16:10
  • Damjan Djokovic (36 de ani), jucătorul celor de la CFR Cluj, și Ioan Ivașcu, juristul clubului, sunt anchetați de Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF.
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Cei doi au fost reclamați de FRF la Comisia de Etică și Disciplină, iar o hotărâre definitivă în cazul celor doi va fi luată pe 27 iulie.

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Damjan Djokovic și Ioan Ivașcu, anchetați de FRF pentru pariuri

În cazul lui Damjan Djokovic, ar fi vorba de meciul dintre FC Botoșani și CFR Cluj, scor 0-1, de pe 19 decembrie 2025, din cadrul etapei 21 din Liga 1.

Mijlocașul croat e suspectat că ar fi încasat în mod intenționat un cartonaș galben în minutul 77 al partidei, scrie gsp.ro.

Ce s-a întâmplat atunci? Chiar în apropiere de arbitrul Sebastian Colțescu, Djokovic a luat mingea în mâini și l-a lovit pe Charles Petro. „Centralul” nu l-a iertat și i-a arătat cartonașul galben.

Dacă a greșit (n.r. - Djokovic), îl dăm afară! Reziliem imediat contractul. Vrem să ne distanțăm de așa ceva. Nu stăm la discuții! Cine greșește plătește. Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, pentru gsp.ro

În ceea ce îl privește pe Ioan Ivașcu, la finalul lunii aprilie a apărut informația conform căreia acesta, alături de fostul președinte de la CFR Cluj, Marian Copilu, ar fi vizați în legătură cu posibile activități de pariere pe meciuri de fotbal.

FOTO Comisia de Disciplină și Etică a FRF FOTO Comisia de Disciplină și Etică a FRF
FOTO Comisia de Disciplină și Etică a FRF

Deși, la momentul respectiv, Gazeta de Cluj a relatat că ar fi vorba despre „posibile aranjamente de meciuri la nivel inferior”, informațiile obținute de GOLAZO.ro indică faptul că verificările FRF nu vizează suspiciuni de meciuri trucate, ci posibile activități de pariere.

Contactați de GOLAZO.ro, Marian Copilu și Ioan Ivașcu au precizat că nu știu să fie vizați de vreo anchetă și au respins informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă implicare în activități de pariere sau alte încălcări ale regulamentelor în vigoare.

Nu are nicio treabă. Nu sunt probleme. Ioan Varga, despre Ioan Ivașcu, după anunțul făcut de Comisia de Disciplină

În ciuda activităților ilegale de care cei doi erau suspectați, Ioan Varga a anunțat, la finalul lunii aprilie, că Marian Copilu și Ioan Ivașcu au revenit în structura clubului CFR.

Ce riscă Damjan Djokovic dacă va fi găsit vinovat

În cazul în care se va dovedi că Damjan Djokovic a fost implicat în aceste activități ilegale, atunci mijlocașul riscă o pedeapsă foarte dură.

Punctul 5 din Articolul 60 privind Corupția / Pariurile sportive / Integritatea competițiilor prevede:

„Fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care privesc jocurile din competițiile organizate sub egida FIFA/UEFA/FRF/LPF/AJF sau care are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activități se sancționează cumulativ cu:

  • interzicerea oricărei activități legate de fotbal pentru 2 ani
  • penalitate sportivă de 300.000 de lei”
44 de meciuri
a jucat Damjan Djokovic în sezonul trecut pentru CFR Cluj. A marcat 3 goluri

Marian Copilu a plecat cu scandal de la CFR, în 2021

Inițial, Marian Copilu a fost președintele clubului CFR Cluj între 2017 și 2021, contribuind la câștigarea a patru titluri consecutive de campioană a României.

Acesta s-a despărțit de formația din Gruia în toamna anului 2021, în urma unui scandal și a unei altercații fizice după eliminarea din Europa League.

După plecarea de la CFR Cluj, Marian Copilu a mai avut mandate scurte la Universitatea Craiova (ianuarie - octombrie 2022) și la Petrolul (martie 2023- iunie 2024).

10 ani
a lucrat Ionuț Ivașcu la CFR Cluj, în perioada 2011-2021. Acesta a fost concediat după ce s-a luat la bătaie cu doi kinetoterapeuți ai clubului la finalul meciului cu Steaua Roșie Belgrad din play-off-ul Europa League. Conflictul s-a soldat cu geamuri sparte și uși rupte, fiind nevoie de intervenția bodyguarzilor pentru a calma spiritele

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