Afacerile lui Damjan Djokovic Anchetă GOLAZO.ro: bilanțul companiei fotbalistului arată un patrimoniu de peste 1 milion de euro, cu investiții importante în imobiliare

GOLAZO.ro a intrat în arhiva financiară a lui Damjan Djokovic, mijlocașul lui CFR Cluj anchetat de FRF pentru pariuri.

Documentele fiscale depuse în Croația arată că firma controlată de fotbalist administrează un patrimoniu de 1,17 milioane de euro, bazat pe investiții imobiliare și finanțat în mare parte prin împrumuturi acordate chiar de fotbalist.

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GOLAZO.ro a studiat documentele fiscale oficiale depuse pe 30 iunie 2026, în Croația, de Damjan Djokovic, fotbalistul lui CFR Cluj anchetat de FRF într-un scandal uriaș de pariuri.

Damian Djokovic investește în imobiliare banii câștigați din fotbal. Caparco: „Are 32 de apartamente”

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și notele explicative oferă o perspectivă completă asupra resurselor financiare ale mijlocașului de la CFR Cluj.

În timp ce investigația FRF urmărește traseul unor pariuri suspecte în Croația și la Cluj, registrele publice relevă o altă dimensiune a poveștii: un portofoliu imobiliar de peste un milion de euro, administrat de Damjan Djokovic prin propria companie.

„Vorbim de un om care are 32 de apartamente din banii din fotbal, nu are nevoie de prostia asta”, a dezvăluit, la Digi Sport, fostul portar italian Alessandro Caparco, în apărarea bunului său prieten, Damjan Djokovic.

Compania lui Damjan Djokovic administrează active de 1,17 milioane de euro

Analiza documentelor depuse la Agenția Financiară din Croația (FINA) arată că afirmațiile lui Caparco au un corespondent în situațiile financiare ale societății DAMJAN ĐJOKOVIĆ d.o.o., cu sediul la Zagreb, controlată integral de fotbalist.

Societatea este înregistrată cu obiect principal de activitate în domeniul sportiv. Din analiza bilanțurilor rezultă însă că principala valoare a companiei este reprezentată de activele imobiliare.

Societatea lui Djokovic controlează active totale evaluate la 1.169.649,69 euro, la 31 decembrie 2025.

Compania raportează active imobilizate - terenuri și clădiri evaluate la 582.921,10 euro. În același timp, la categoria stocuri figurează încă 283.600 de euro.

În contabilitatea societăților cu activitate imobiliară din Croația, apartamentele destinate valorificării comerciale sau exploatării turistice sunt evidențiate, de regulă, în această categorie, și nu ca active fixe.

Ce deține compania lui Damjan Djokovic

Categoria Valoare (€) Active corporale (terenuri și clădiri) 582.921,10 Active financiare pe termen lung 160.000 Stocuri 283.600 Creanțe 142.706,08 Numerar 422,51 Total active 1.169.649,69

Djokovic și-a finanțat singur investițiile

O altă informație relevantă din bilanț privește modul în care au fost finanțate investițiile companiei.

La rubrica datorii pe termen lung, societatea figurează cu obligații de 817.449,78 euro către propriul asociat, Damjan Djokovic.

Practic, fotbalistul și-a finanțat societatea prin împrumuturi acordate din fonduri proprii, provenite din salariile și primele încasate de-a lungul carierei.

Astfel, din patrimoniul contabil de 1,17 milioane de euro, peste 817.000 de euro provin din împrumuturile acordate de Damjan Djokovic propriei firme.

Restul este finanțat din capitalurile proprii ale societății, care însumează 167.874,55 euro și includ profituri reportate din anii anteriori de 165.221,09 euro, precum și din datorii curente în valoare de 68.325,36 euro și venituri încasate în avans de 116.000 de euro.

În total, bilanțul arată că societatea are obligații de 1.001.775,14 euro, însă cea mai mare parte a acestora reprezintă chiar împrumutul acordat de Damjan Djokovic propriei companii.

Motoarele oprite în 2025

Documentele financiare arată că, în 2025, compania lui Damjan Djokovic a fost practic „înghețată” din punct de vedere operațional.

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, firma nu a raportat niciun venit, față de 120.515,20 euro înregistrați în anul precedent.

La capitolul cheltuieli, situațiile financiare consemnează o singură sumă: 1 euro. Totodată, în notele explicative compania figurează cu 0 salariați.

În aceste condiții, rezultatul exercițiului financiar pe 2025 a fost o pierdere contabilă de 1 euro.

În plus, în Notele Explicative atașate raportului, Djokovic oferă o declarație de stabilitate în fața inspectorilor fiscali croați, precizând că, în ciuda pauzei comerciale din ultimul an, nu există niciun risc de faliment sau limitare a activității, firma fiind catalogată drept un „micro-antreprenor autonom” cu un viitor pe termen nelimitat.

Pentru ce îl anchetează FRF pe Damjan Djokovic

Damjan Djokovic este vizat de o anchetă a Departamentului de Integritate al FRF în legătură cu meciul FC Botoșani - CFR Cluj (0-1), disputat pe 19 decembrie 2025, în etapa a 21-a din Liga 1.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, mijlocașul croat este suspectat că ar fi provocat intenționat cartonașul galben primit în minutul 77 al partidei, în contextul unor suspiciuni privind posibile pariuri plasate pe acest eveniment din joc.

Fotbalistul neagă acuzațiile, iar dosarul se află în analiza comisiilor competente ale FRF.

Dacă a greșit, îl dăm afară! Reziliem imediat contractul. Vrem să ne distanțăm de așa ceva. Nu stăm la discuții! Cine greșește plătește! Ioan Varga, acționar majoritar CFR Cluj

Avocatul lui Damjan Djokovic, despre ancheta FRF: „ Pare a fi o înscenare”

În procedura disciplinară derulată de Departamentul de Integritate al FRF, Damjan Djokovic este reprezentat de avocatul Sabin Gherdan.

Acesta respinge categoric toate acuzațiile formulate la adresa fotbalistului și susține că acesta nu are nicio implicare în presupusele fapte investigate.

„Ne limităm la afirmația că Damjan nu are absolut nicio legătură cu chestiunea aceasta și litigiul acesta pare a fi o înscenare”, a declarat Sabin Gherdan, potrivit fanatik.ro.

FOTO. Faza suspectă din Botoșani - CFR în care Djokovic vede cartonașul galben

Echipele la care a evoluat Damjan Djokovic

Spartak Trnava (Slovacia) – 2010

NK Gorica (Croația) – 2010

AC Monza (Italia) – 2011

AC Cesena (Italia) – 2011–2013

Bologna (Italia) – 2013–2015

CFR Cluj – împrumut (2013–2014), apoi transfer definitiv (2017–2021 și din 2024)

Livorno (Italia) – împrumut (2014–2015)

Ajaccio (Franța) – 2015–2016

Greuther Fürth (Germania) – 2016

Spezia (Italia) – 2017

HNK Rijeka (Croația) – 2017

Rizespor (Turcia) – 2021–2022

Adana Demirspor (Turcia) – împrumut (2022)

Al-Raed (Arabia Saudită) – 2022–2023

FCSB – 2023–2024

Rapid București – 2024

CFR Cluj – din august 2024 până în prezent.

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