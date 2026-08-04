A șutat în capul lui Dan Alexa! Scandal la finalul meciului Politehnica Timișoara - Chindia » „Chirurgul”, greu de stăpânit!

Un scandal a izbucnit în prelungirile meciului dintre Politehnica Timișoara și Chindia Târgoviște, câștigat de gazde cu 1-0.

Tensiunile au început după ce Dan Alexa (46 de ani), fost fotbalist în Liga 1 și actualul antrenor al timișorenilor, a fost lovit în cap cu mingea șutată de un fotbalist advers.

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Incidentul s-a produs în minutul 90+4, după ce Bogdan Petre de la Chindia a luat una dintre cele două mingi aflate pe teren și a încercat să o trimită în afara suprafeței de joc.

Scandal la finalul meciului Politehnica Timișoara - Chindia Târgoviște

Fotbalistul Chindiei Târgoviște a șutat spre banca tehnică a timișorenilor, iar mingea a ajuns direct în capul lui Dan Alexa. Nu e clar dacă gestul a fost sau nu intenționat.

Antrenorul Politehnicii nu a înțeles inițial ce i s-a întâmplat.

Fundașul lui Poli, Romario Benzar, s-a enervat și s-a dus imediat spre jucătorul Chindiei, iar după ce fotbaliștii celor două echipe s-au strâns în jurul lui Bogdan Petre au urmat îmbrânceli.

După ce a fost lovit, Dan Alexa a pornit nervos spre locul conflictului. Tehnicianul a fost oprit cu greu de membrii propriului staff, înainte ca situația să degenereze.

Politehnica deschisese scorul în minutul 29 și a păstrat avantajul până la final, obținând victoria cu 1-0 la revenirea în Liga 2, prin reușita lui Andras Huszti.

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