A șutat în capul lui Dan Alexa!  Scandal la finalul meciului Politehnica Timișoara - Chindia » „Chirurgul”, greu de stăpânit! +61 foto
Dan Alexa. Foto: captură Prima Sport
Liga 2

A șutat în capul lui Dan Alexa! Scandal la finalul meciului Politehnica Timișoara - Chindia » „Chirurgul”, greu de stăpânit!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 20:31
alt-text Actualizat: 04.08.2026, ora 21:01
  • Un scandal a izbucnit în prelungirile meciului dintre Politehnica Timișoara și Chindia Târgoviște, câștigat de gazde cu 1-0.
  • Tensiunile au început după ce Dan Alexa (46 de ani), fost fotbalist în Liga 1 și actualul antrenor al timișorenilor, a fost lovit în cap cu mingea șutată de un fotbalist advers.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Incidentul s-a produs în minutul 90+4, după ce Bogdan Petre de la Chindia a luat una dintre cele două mingi aflate pe teren și a încercat să o trimită în afara suprafeței de joc.

„Este o înscenare!” Avocatul lui Damian Djokovic, jucător anchetat pentru pariuri: „Trebuie să spunem stop!” + care e rolul lui Colțescu
Citește și
„Este o înscenare!” Avocatul lui Damian Djokovic, jucător anchetat pentru pariuri: „Trebuie să spunem stop!” + care e rolul lui Colțescu
Citește mai mult
„Este o înscenare!” Avocatul lui Damian Djokovic, jucător anchetat pentru pariuri: „Trebuie să spunem stop!” + care e rolul lui Colțescu

Scandal la finalul meciului Politehnica Timișoara - Chindia Târgoviște

Fotbalistul Chindiei Târgoviște a șutat spre banca tehnică a timișorenilor, iar mingea a ajuns direct în capul lui Dan Alexa. Nu e clar dacă gestul a fost sau nu intenționat.

Antrenorul Politehnicii nu a înțeles inițial ce i s-a întâmplat.

Fundașul lui Poli, Romario Benzar, s-a enervat și s-a dus imediat spre jucătorul Chindiei, iar după ce fotbaliștii celor două echipe s-au strâns în jurul lui Bogdan Petre au urmat îmbrânceli.

După ce a fost lovit, Dan Alexa a pornit nervos spre locul conflictului. Tehnicianul a fost oprit cu greu de membrii propriului staff, înainte ca situația să degenereze.

Haos la finalul meciului Poli Timișoara - Chindia. Bogdan Petre l-a lovit cu mingea în cap pe Dan Alexa. Foto: captură Prima Sport
Haos la finalul meciului Poli Timișoara - Chindia. Bogdan Petre l-a lovit cu mingea în cap pe Dan Alexa. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (61 imagini)

Haos la finalul meciului Poli Timișoara - Chindia. Bogdan Petre l-a lovit cu mingea în cap pe Dan Alexa. Foto: captură Prima Sport Haos la finalul meciului Poli Timișoara - Chindia. Bogdan Petre l-a lovit cu mingea în cap pe Dan Alexa. Foto: captură Prima Sport Haos la finalul meciului Poli Timișoara - Chindia. Bogdan Petre l-a lovit cu mingea în cap pe Dan Alexa. Foto: captură Prima Sport Haos la finalul meciului Poli Timișoara - Chindia. Bogdan Petre l-a lovit cu mingea în cap pe Dan Alexa. Foto: captură Prima Sport Haos la finalul meciului Poli Timișoara - Chindia. Bogdan Petre l-a lovit cu mingea în cap pe Dan Alexa. Foto: captură Prima Sport
+61 Foto
labels.photo-gallery

Politehnica deschisese scorul în minutul 29 și a păstrat avantajul până la final, obținând victoria cu 1-0 la revenirea în Liga 2, prin reușita lui Andras Huszti.

Citește și

Fără Dinamo - FCSB pe Arenă? MM Stoica declară că derby-ul nu se poate disputa acolo, Nicolescu spune că sunt șanse: „Mă lupt!”
Superliga
20:18
Fără Dinamo - FCSB pe Arenă? MM Stoica declară că derby-ul nu se poate disputa acolo, Nicolescu spune că sunt șanse: „Mă lupt!”
Citește mai mult
Fără Dinamo - FCSB pe Arenă? MM Stoica declară că derby-ul nu se poate disputa acolo, Nicolescu spune că sunt șanse: „Mă lupt!”
Umilință pentru Genoa Echipa lui Dan Șucu a încasat 10 goluri într-un meci amical
Campionate
19:29
Umilință pentru Genoa Echipa lui Dan Șucu a încasat 10 goluri într-un meci amical
Citește mai mult
Umilință pentru Genoa Echipa lui Dan Șucu a încasat 10 goluri într-un meci amical

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat declarația de avere
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat declarația de avere
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat declarația de avere
Poli Timisoara liga 2 Dan Alexa chindia targoviste
Știrile zilei din sport
&bdquo;Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre!&rdquo; Apel disperat, &icirc;necat &icirc;n lacrimi, &icirc;n direct la TV + Răspunsul premierului
Alte sporturi
09:54
„Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre!” Apel disperat, înecat în lacrimi, în direct la TV + Răspunsul premierului
Citește mai mult
&bdquo;Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre!&rdquo; Apel disperat, &icirc;necat &icirc;n lacrimi, &icirc;n direct la TV + Răspunsul premierului
Monumentul nepăsării FOTO+VIDEO. Contrast ȘOCANT la stadionul Cotroceni: gazon peste Ghencea, dar tribunele se prăbușesc sub ochii BNR
Special
06:45
Monumentul nepăsării FOTO+VIDEO. Contrast ȘOCANT la stadionul Cotroceni: gazon peste Ghencea, dar tribunele se prăbușesc sub ochii BNR
Citește mai mult
Monumentul nepăsării FOTO+VIDEO. Contrast ȘOCANT la stadionul Cotroceni: gazon peste Ghencea, dar tribunele se prăbușesc sub ochii BNR
„Pentru el a fost un șoc” Problemele jucătorului în care Dinamo își pune mari speranțe + Vești despre Pușcaș: „Dezechilibrul a fost eliminat”
Superliga
04.08
„Pentru el a fost un șoc” Problemele jucătorului în care Dinamo își pune mari speranțe + Vești despre Pușcaș: „Dezechilibrul a fost eliminat”
Citește mai mult
„Pentru el a fost un șoc” Problemele jucătorului în care Dinamo își pune mari speranțe + Vești despre Pușcaș: „Dezechilibrul a fost eliminat”
„Autorul moral e politicianul român” Nicolescu, reacție după accidentul mortal al lui Dinamo 2: „Nu e responsabilitatea clubului să verifice autorizațiile”
Superliga
04.08
„Autorul moral e politicianul român” Nicolescu, reacție după accidentul mortal al lui Dinamo 2: „Nu e responsabilitatea clubului să verifice autorizațiile”
Citește mai mult
„Autorul moral e politicianul român” Nicolescu, reacție după accidentul mortal al lui Dinamo 2: „Nu e responsabilitatea clubului să verifice autorizațiile”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:11
Chivu, neînvins vara asta VIDEO. Inter a remizat cu AC Milan. La final, românul a dezvăluit care e grija lui principală
Chivu, neînvins vara asta VIDEO. Inter a remizat cu AC Milan. La final, românul a dezvăluit  care e grija lui principală
17:02
„N-am vorbit 2 ani” Mihai Stoica, detalii despre un conflict vechi cu Florin Tănase
„N-am vorbit 2 ani” Mihai Stoica, detalii despre un conflict vechi cu Florin Tănase
16:42
„Te obligă” Pancu a vorbit despre lipsa de mentalitate de la Rapid, Grameni recunoaște: „În fiecare sezon am crezut că suntem pregătiți de titlu, dar am clacat”
„Te obligă” Pancu a vorbit despre lipsa de mentalitate de la Rapid, Grameni recunoaște: „În fiecare sezon am crezut că suntem pregătiți de titlu, dar am clacat”
16:30
Cristian Munteanu Cu drag, despre lachei
Cristian Munteanu Cu drag, despre lachei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Top stiri
Fără Dinamo - FCSB pe Arenă? MM Stoica declară că derby-ul nu se poate disputa acolo, Nicolescu spune că sunt șanse: „Mă lupt!”
Superliga
04.08
Fără Dinamo - FCSB pe Arenă? MM Stoica declară că derby-ul nu se poate disputa acolo, Nicolescu spune că sunt șanse: „Mă lupt!”
Citește mai mult
Fără Dinamo - FCSB pe Arenă? MM Stoica declară că derby-ul nu se poate disputa acolo, Nicolescu spune că sunt șanse: „Mă lupt!”
Aryna Sabalenka, de partea WTA Susține noua regulă despre sportivele transgender: „Nu ar fi corect ca femeile să concureze împotriva bărbaților biologici”
Tenis
10:22
Aryna Sabalenka, de partea WTA Susține noua regulă despre sportivele transgender: „Nu ar fi corect ca femeile să concureze împotriva bărbaților biologici”
Citește mai mult
Aryna Sabalenka, de partea WTA Susține noua regulă despre sportivele transgender: „Nu ar fi corect ca femeile să concureze împotriva bărbaților biologici”
Legende ale fotbalului și mii de oameni  Ultimul omagiu pentru Franco Baresi: scandări, torțe și multă emoție la funeraliile căpitanului legendar al lui AC Milan
Campionate
04.08
Legende ale fotbalului și mii de oameni Ultimul omagiu pentru Franco Baresi: scandări, torțe și multă emoție la funeraliile căpitanului legendar al lui AC Milan
Citește mai mult
Legende ale fotbalului și mii de oameni  Ultimul omagiu pentru Franco Baresi: scandări, torțe și multă emoție la funeraliile căpitanului legendar al lui AC Milan
Teatrul Bulandra va fi consolidat, reabilitat și modernizat, șantierul începe curând. Clădirea din Schitu Măgureanu, cândva a doua casă a lui Liviu Ciulei, e în stare critică
B365
05:40
Teatrul Bulandra va fi consolidat, reabilitat și modernizat, șantierul începe curând. Clădirea din Schitu Măgureanu, cândva a doua casă a lui Liviu Ciulei, e în stare critică
Citește mai mult
Teatrul Bulandra va fi consolidat, reabilitat și modernizat, șantierul începe curând. Clădirea din Schitu Măgureanu, cândva a doua casă a lui Liviu Ciulei, e în stare critică

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 18 rapid 13 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
03.08

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share