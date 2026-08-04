După plecarea lui Kennedy Boateng de la Dinamo, Matteo Duțu (20 de ani) părea că va fi jucătorul ales să joace titular în centrul apărării, alături de Nikita Stoinov (20 de ani)

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În debutul sezonului însă, noul transfer, spaniolul Martin Pascual (27 de ani), i-a luat fața tânărului fotbalist român.

Andrei Nicolescu: „Cred că-i face foarte bine lui Duțu această concurență neanunțată”

Președintele dinamovist Andrei Nicolescu a explicat care e situația în acest moment.

„Cred că e o bătălie destul de strânsă acolo, între Pascual și Duțu, dar probabil Duțu, în momentul în care a venit Pascual, l-a văzut că e un pic nepregătit și cred că a tratat un pic mai superficial lucrul ăsta și acum trage mai tare ca să-și revină.

Cred că-i face foarte bine lui Duțu această concurență neanunțată, pentru că el nu se aștepta, dar Pascual e un tip de fotbalist foarte, foarte serios, care nu degeaba a trecut pe la Atletico Madrid. Probabil ei au văzut în el ceva.

Din păcate acolo n-a reușit, că l-au luat la echipa a doua în ideea să vadă dacă poate să facă pasul la prima echipă. Dacă făcea pasul la prima echipă vorbeam de un cu totul și cu totul alt nivel.

Cred că Duțu a tratat un pic prea lejer concurența și când pierzi startul, după aia e greu să revii Și a dat seama și luptă pentru asta și e foarte... cred că e lucru pe care și-l dorește antrenor (n.r. concurența)”, a spus Nicolescu la Digi Sport.

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