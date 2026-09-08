Reacția lui Daniel Armstrong, 28 ani, de a sesiza arbitrii la palma dată de Duarte lui Mărginean în derby a fost intens comentată

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Președintele lui FCSB a întrebat chiar de ce fotbalistul dinamovist nu a fost avertizat.

Acum, Armstrong a comentat momentul în stilul caracteristic, într-un interviu acordat televiziunii clubului.

Daniel Armstrong: „Duarte era tăcut, știa că a comis-o !”

„Știi că se spune că dacă nu reacționai așa, nu ar fi fost eliminat”, i-a spus moderatorul Ștefan Știucă scoțianului.

„Eram șocat, nu puteam să cred ce a făcut tipul. Dacă aș fi fost eu, eram eliminat, aș fi... Stai, pot să înjur în direct? Nu? (n.r. râde și continuă) Eu aș fost trimis la vestiare în maximum 30 de secunde dacă aș fi făcut așa ceva. De-asta eram atât de șocat.

Dar eu nu fac asta, nu-s atât de prost. Nu vorbim aici de împingeri, de îmbrânceli. Să plesnești pe cineva peste față, nu poți scăpa cu așa ceva. A fost o nebunie.

Familia mea a râs de reacția pe care am avut-o. Și fața lui Karamoko a fost amuzantă, a fost gen «Ooooh, shit! Ce naiba se întâmplă?!».

Duarte e un tip ok. Kara mi-a zis că au fost colegi la Ujpest. Știa și el că a greșit, era tăcut, știa că a comis-o. A fost un moment de nebunie, sigur va învăța din asta.

Unul dintre motivele reacției mele e că am avut multe decizii împotriva noastră și am fost destul de moi în această privință. Le-am cam lăsat să treacă și nu prea am vrut s-o las și pe asta”, a spus Armstrong la 48 TV.

„Dacă oamenii mă vorbesc de rău în română, habar n-am ”

Extrema dinamovistă a vorbit și despre conflictul cu căpitanul Craiovei, Nicușor Bancu, din sezonul trecut:

(n.r. Tot moderatorul îi spune: „Ai capacitatea de a-i înnebuni pe adversari. De exemplu, Bancu e un jucător care când te vede îi e teamă de tine, a vorbit mult despre tine”)

„Cred că mă învinuiește pentru acel cartonaș roșu de la meciul nostru cu Craiova.

Eu nici nu vorbesc cu el, nu știu ce spune. Oricum nu înțeleg ce spune lumea despre mine, așa că e bine. Dacă oamenii mă vorbesc de rău în română, habar n-am (râde)”.

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