„I-am respectat prea mult” VIDEO. Mario Camora, declarație războinică înainte de returul cu Braga: „Vrem să facem un meci mare” +38 foto
Mario Camora FOTO: Sport Pictures
Europa League

„I-am respectat prea mult” VIDEO. Mario Camora, declarație războinică înainte de returul cu Braga: „Vrem să facem un meci mare”

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.08.2025, ora 22:36
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 01:14
  • BRAGA - CFR CLUJ. Mario Camora (38 de ani), fundașul celor de la CFR, a vorbit despre returul „dublei” cu Braga din Europa League.
  • Braga - CFR Cluj se joacă joi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. În tur, portughezii s-au impus cu 2-1.
  • Viorel Tudorache, reporterul GOLAZO.ro, este prezent la Braga, de unde transmite cele mai importante informații.

Mario Camora a vorbit despre ce îi așteaptă pe ardeleni la Braga, dar și despre așteptările sale în ceea ce privește arbitrajul.

La meciul tur, oficialii CFR-ului au acuzat dur deciziile luate de „centralul” Elchin Masiyev.

Mario Camora, înainte de meciul cu Braga: „În tur i-am respectat prea mult”

Mario Camora e convins că echipa sa poate obține calificarea în play-off-ul Europa League, în ciuda eșecului din tur.

Fundașul a amintit de ultima întâlnire directă dintre cele două formații disputată în Portugalia, în grupele Champions League din 2012, când CFR s-a impus cu 2-0, rezultat care ar aduce calificarea.

„Pentru mine e doar încă un meci. Se poate spune că e mai special pentru că m-am născut în Portugalia și mă întorc să joc după 13 ani aici. Dacă se va întâmpla la fel ca atunci, vom fi calificați. Va fi însă un meci foarte greu, suntem conștienți, dar ne jucăm șansa.

Meciul perfect s-ar termina cu o calificare. Trebuie să avem măcar un gol în plus la finalul celor 90 de minute, ca să ajungem măcar în prelungiri. Vom vedea însă ce se va întâmpla. Sperăm să facem un meci mare.

Cred că în tur am respectat prea mult Braga. Trebuie să fim mai curajoși mâine ca să obținem un rezultat mai bun”, a declarat Mario Camora.

CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (8).jpeg
CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (8).jpeg

Camora, despre așteptările în ceea ce privește arbitrajul: „Să nu fie împotriva vreunei echipe”

„Sperăm ca și arbitrul să fie bun, să nu fie împotriva vreunei echipe. Am fost frustrați. E adevărat că și noi am luat ușor două goluri, dar ne deranjează că știam că puteam primi penalty și puteam marca”, a mai adăugat Camora.

La partida cu Braga, fotbalistul care joacă de peste un deceniu la CFR Cluj, va avea parte de momente speciale. La partida de pe Municipalul din Braga va asista și familia sa.

Mă bucur că îmi voi vedea familia după meci. Ei s-au organizat și au venit aici, dar i-am avertizat să nu mă deranjeze cu nimic până nu se termină meciul. Mă bucur că vin și abia aștept să-i văd după. Mario Camora, fundaș CFR Cluj

Despre meciul amânat cu Csikszereda, Camora a declarat: „Noi veneam după un program foarte încărcat, cu meciuri din 3 în 3 zile, și a fost bine pentru noi să avem o zi liberă ca să stăm un pic mai relaxați”.

CFR Cluj Sporting Braga europa league mario camora
