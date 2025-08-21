HACKEN - CFR CLUJ 7-2. Dan Petrescu (57 de ani) și-a dat demisia după eșecul rușinos din Suedia, din prima manșă a play-off-ului Conference League.

Dezastrul este complet pentru CFR Cluj! După eșecul rușinos care a compromis calificarea în faza principală din Conference League, ardelenii și-au pierdut și antrenorul!

Hacken - CFR Cluj 7-2 . Dan Petrescu și-a dat demisia!

La conferința de presă de la finalul partidei, Petrescu a anunțat: „Mi-e rușine de ce s-a întâmplat astăzi! A fost ultimul meu meci la CFR Cluj!” .

„Bursucul” a mărturisit că voia să plece după play-off, chiar dacă ar fi reușit să obțină calificarea:

„Plănuiam să îmi dau demisia după meciul retur, dar o voi face acum. Mi-e rușine de acest rezultat. Ca antrenor, trebuie să-mi asum responsabilitatea acestui eșec.

În toată cariera mea de 25 de ani ca antrenor, echipele mele nu au primit niciodată 7 goluri. Nici măcar 5! O zi dezastruoasă pentru mine și pentru echipă”.

Presa suedeză subliniază că Petrescu a părut să aibă lacrimi în ochi în timpul conferinței: „Îmi pare rău pentru fani, pentru club, pentru toți românii. Nu meritau o asemenea umilință. Dar rezultatul reflectă realitatea din teren”.

„Nu e o decizie la cald. De mâine nu mă mai prezint la antrenamente”

„Ce pot să zic? Zici că a fost un vis urât. Știam că sunt foarte puternici acasă, pe teren sintetic. Din păcate, n-am reușit să îi oprim. Am luat gol foarte repede. S-au făcut mari greșeli pe faza defensivă. În atac n-am fost răi, am dat două goluri, au fost două anulate și am mai avut două ocazii. Ei au prins o zi extraordinară. Dacă Djokovic făcea 5-3, poate era altceva. După acea ratare a urmat un colaps total.

Clar că toți suntem vinovați, dar eu sunt principalul vinovat pentru că sunt antrenorul. Așa e la fotbal. Am luat hotărârea să nu mai rămân la echipă. Am nevoie de o pauză, iar băieții de ceva nou. Îmi pare rău că plec așa, pentru că am avut ani foarte buni. Dar nu pot accepta o asemenea rușine. E clar că eu sunt vinovat, nu jucătorii, nu clubul, nimeni. Îmi asum rezultatul”, a adăugat Dan Petrescu.

Tehnicianul susține că nu mai există vreo cale de întoarcere și că vrea să își ia o pauză îndelungată pentru a-și rezolva și anumite probleme medicale care l-au făcut să și rateze meciuri importante din Liga 1:

„Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut ceva probleme medicale pe care sper să le rezolv. Chiar îmi pare rău. Nu m-am simțit bine deloc zilele astea, poate de la stres, poate de la ce am eu.

Am luat o hotărâre bună și pentru mine, și pentru club. Poate voi mai antrena peste 1-2-3-4 ani. Nu e o decizie la cald, n-o să schimb, începând de mâine nu mă prezint la antrenamente. Sunt antrenorii secunzi acolo”.

Dan Petrescu, antrenor emblematic pentru CFR Cluj

Petrescu se afla la CFR Cluj de pe 15 aprilie 2024, când a început cel de-al patrulea mandat pe banca ardelenilor. Alături de „feroviari” a câștigat 5 titluri și o Cupă, fiind de departe cel mai titrat antrenor din istoria clubului.

