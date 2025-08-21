Aberdeen - FCSB. Juri Cisotti (32 de ani) a văzut cartonașul roșu în deplasarea din Scoția.

Titular pentru echipa sa, italianul a fost eliminat după un fault din spate asupra lui Milanovic.

FCSB a stat bine în teren și a reușit să deschidă scorul în minutul 32, prin Bîrligea, însă calculele aveau să fie date peste cap după doar șapte minute.

Aberdeen - FCSB. Juri Cisotti, eliminat în prima repriză

În minutul 38 al partidei din Scoția, Șut a pierdut o minge în preajma careului advers, iar Milanovic a încercat să plece rapid pe contraatac.

În acel moment, Cisotti a încercat să oprească plecarea, însă intrarea sa a fost întârziată, lovindu-l dur din spate pe Milanovic.

Arbitrul nu a stat pe gânduri și i-a arătat direct cartonașul roșu jucătorului italian.

Vali Crețu a văzut și el cartonașul galben în aceeași fază, pentru proteste la eliminarea lui Cisotti.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport