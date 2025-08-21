Hacken - CFR Cluj 7-2 Dezastru fără margini pentru echipa lui Dan Petrescu, în play-off-ul Europa League +12 foto
Hacken - CFR Cluj 7-2 Dezastru fără margini pentru echipa lui Dan Petrescu, în play-off-ul Europa League

  • Hacken - CFR Cluj 7-2. Seară de coșmar pentru ardeleni. Suedezii au dat recital de goluri în fața echipei lui Dan Petrescu, incapabilă să reacționeze.
  • Returul play-off-ului din Europa League va avea loc la Cluj, joia viitoare, de la 20:30.

Meciul a început cum nu se putea mai rău pentru CFR. Suedezii au deschis scorul după doar două minute, prin Gustafson, cu un șut pe jos, din 6 metri, după o pasă în fața porții a lui Layouni.

HACKEN - CFR CLUJ 7-2. Dezastru fără margini pentru echipa lui Petrescu

Elevii lui Petrescu nu a avut reacție după gol, iar în minutul 18 tabela arăta deja 2-0 pentru Hacken, după o lovitură de cap a lui Andersen.

Șase minute mai târziu, dezastrul se contura pentru CFR, Svanback fiind cel care ducea scorul la 3-0, după o fază simplă, cu pasă în fața porții.

În minutul 34, Gustafson făcea „dubla” după a patra acțiune similară a suedezilor, pe partea stângă, Layouni reușind a patra pasă decisivă din acel flanc.

Korenica a reușit să reducă din diferență pentru CFR în minutul 38, stabilind scorul la pauză.

CFR Cluj, catastrofă după pauză

Partea secundă a început la indigo. Gol după trei minute, cu assist din partea aceluiași Layouni.

Însă, de această dată clujenii au răspuns rapid, prin Cordea, care marcat după doar două minute, printr-o acțiune pe partea dreaptă.

Minutul 58 avea să aducă din nou probleme pentru CFR. Un nou jucător, Dembe, intra pe teren și reușea o „dublă” care avea să ducă la un scor catastrofal pentru CFR. Hacken avea 7-2 pe tabelă, care a fost totodată și scorul final.

Returul se va juca la Cluj, joi 28 august, de la 20:30. Până atunci, CFR se deplasează duminică la Galați, pentru meciul cu Oțelul din Liga 1.

Hacken - CFR Cluj 7-2

  • TV: Prima Sport 1, Digi Sport 2
  • Au marcat: Gustafson (2, 34), Andersen (18), Svanback (24), Brusberg (48), Dembe (61) / Korenica (38), Cordea (50)

Min. 89 - Galben pentru Korenica.

Min. 77 - Intră Fică, iese Emerllahu.

Min. 70 - Gol Hacken! Dembe reușește „dubla” după doar 12 minute de la intrarea pe teren.

Min. 63 - Dublă schimbare la CFR. Ies Munteanu și Cordea, intră Badamosi și Postolachi.

Min. 61 - Gol Hacken! Dembe duce scorul la 6-2.

Min. 50 - Gol CFR! Clujenii reduc din nou din diferență după o acțiune a lui Cordea, pe partea dreaptă.

Min. 48 - Gol Hacken! Brusberg duce scorul la 5-1, după o nouă pasă decisivă a lui Layouni, care l-a lăsat singur cu Hindrich.

Min. 46 - A început repriza secundă. Schimbare la CFR, iese Synian, intră Bolgado.

Pauză în Suedia.

Min. 38 - Gol CFR! Korenica reduce din diferență după un șut în poarta goală, portarul fiind depășit de o centrare anterioară a lui Louis Munteanu.

Min. 34 - Gol Hacken! Suedezii trimit pentru a patra oară mingea în poarta lui Hindrich, tot după o acțiune pe partea stângă. Layouni pătrunde în careu și trimite pentru același Gustafson, care pune latul și marchează cu un șut sub transversală.

Min. 28 - Louis Munteanu trimite din nou mingea în poartă, dar golul este anulat încă o dată pentru offside.

Min. 24 - Gol Hacken! Suedezii surprind din nou apărarea clujenilor prin Svanback, care trimite în poartă din 6 metri, după o nouă pasă perfectă, a treia decisivă, a lui Layouni.

Min. 20 - Keita părăsește terenul accidentat și este înlocuit de Djokovic.

Min. 18 - Gol Hacken! Andersen înscrie cu o lovitură de cap din 7 metri, după o centrare perfectă a aceluiași Layouni, care a pasat și la primul gol.

Min. 13 - CFR Cluj marchează prin Louis Munteanu, însă reușita a fost anulată pentru offside.

Min. 10 - Ocazie pentru CFR. Louis Munteanu trimite un șut pe jos de la marginea careului, însă Berisha respinge în lateral.

Min. 8 - Andersen trimite periculos din 8 metri, însă Hindrich intervine incredibil.

Min. 2 - Gol Hacken! Suedezii deschid scorul după doar două minute, prin Gustafson, cu un șut pe jos, din 6 metri, după o pasă în fața porții a lui Layouni.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

  • Hacken: Berisha - Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist - Rygaard, Gustafson, Andersen - Svanback, Brusberg, Layouni
  • Rezerve: Linde, Ngabo, Hrstic, Jansson, Holm, Dahbo, Al-Saed, Dembe, Ohman, Nioule, Madsen, Hilvenius
  • Antrenor: Jens Gustafsson
  • CFR Cluj: Hindrich - Bosec, Synian, Ilie, Camora - Emerllahu, Keita, Korenica - Cordea, Munteanu, Nkololo
  • Rezerve: Gal, Abeid, Bolgado, Fică, Deac, Păun, Badamosi, Gjorgjievski, Kresic, Biliboc, Dokovic, Postolachi
  • Antrenor: Dan Petrescu
  • Stadion: Hisingen Arena (Gothenburg)
  • Arbitru: Lukas Fahndrich // Asistenți: Guillaume Maire, Nicolas Müller//Arbitru VAR: Sven Wolfensberger // Asistent VAR: Mirel Turkes (toți din Elveția)

Adam Lundkvist: „Va fi un meci foarte distractiv”

Experimentatul fundaș stânga Adam Lundkvist (31 de ani) și tânărul mijlocașul Isak Brusberg (18 ani) au prefațat duelul cu CFR Cluj. Aceștia au promis publicului că vor vedea o Hacken motivată.

„Va fi foarte distractiv să joc împotriva unui adversar dintr-o țară cu care nu am mai jucat până acum. De asemenea, este foarte emoționant să joci un meci cu miză atât de mare

Este un meci pentru care am muncit din greu și pe care l-am avut în minte tot sezonul. Ne-am dorit să ajungem atât de departe în competiția europeană. Personal, vreau să contribui cu intensitate, calitate cu mingea și noi, ca echipă, să fim solizi în defensivă”, a declarat Adam Lundkvist, potrivit site-ului oficial al clubului.

Mă aștept să ne putem face jocul și să-l folosim în avantajul nostru. Să arătăm că avem ce ne trebuie pentru a concura în Europa. Cheia victoriei este să credem în noi înșine și în felul nostru de a juca și să ieșim pe teren să facem tot ce este necesar pentru a câștiga. Isak Brusberg, mijlocaș Hacken

Dan Petrescu, înainte de Hacken - CFR: „Nu mai există echipe slabe”

În cadrul conferinței premergătoare partidei dintre Hacken și CFR Cluj, Dan Petrescu, antrenorul clujenilor, a vorbit despre valoarea echipei adverse și a precizat la ce trebuie să fie atenți în partida de mâine.

„Părerea mea e că o echipă care ajunge în play-off, nu contează că e Conference League sau Europa League, nu poate decât să fie o echipă bună.

Exact cum suntem și noi, am ajuns în play-off, aici nu mai există echipe slabe, poate sunt excepții câteva meciuri unde o echipă e mai valoroasă.

Acasă, ei au avut rezultate mai puțin bune. Mă gândeam că, fiind obișnuiți cu terenul sintetic, acasă vor avea rezultate mai bune. Trebuie să fim atenți, știm că sinteticul poate juca feste.

Am văzut mulți jucători care alunecă, la multe meciuri, chiar și jucătorii lor. Jucătorii mei trebuie să ghicească crampoanele”, a declarat Dan Petrescu.

CFR Cluj conference league play-off hacken
