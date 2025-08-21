Craiova, victorie imensă în Turcia Trupa lui Rădoi se impune în meciul cu Bașakșehir și pornește cu prima șansă la retur +8 foto
Universitatea Craiova - Sarajevo/ Foto: Facebok @ Universitatea Craiova
Conference League

Craiova, victorie imensă în Turcia Trupa lui Rădoi se impune în meciul cu Bașakșehir și pornește cu prima șansă la retur

Alexandru Smeu , Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 21.08.2025, ora 22:42
Actualizat: 21.08.2025, ora 22:56
  • Universitatea Craiova a câștigat prima manșă a „dublei” cu Istanbul Bașakșehir, scor 2-1.
  • Returul va avea loc în Bănie, joia viitoare de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Oltenii au început în forță meciul, dominând în mod clar primele 15 minute. Ulterior, turcii au echilibrat partida, având o serie de ocazii periculoase.

Bașakșehir - Craiova 1-2. Victorie imensă în Turcia

Pe final de repriză, trupa lui Rădoi a revenit în atac, având o serie importantă de șanse de a marca, golul plutind în aer.

Oltenii au fost recompensați în prelungirile partidei, mai exact în minutul 45+2, atunci când Alexandru Cicâldău a deschis scorul, după o minge primită de la Al-Hamlawi.

În repriza secundă Universiatea Craiova a ieșit mai montată de la cabine. „Elevii” lui Rădoi au dominat autoritar o bună parte din repriza a doua, reușind să majoreze scorul în minutul 61, după ce Carlos Mora a primit o pasă direct de la marginea terenului. Fotbalistul Craiovei rămas singur cu portarul și nu l-a iertat pe acesta, trecându-și numele pe tabela de scor.

Pe final, în minutul 87, Ebosele s-a distrat cu defensiva oltenilor și a reușit să reducă din diferență.

Astfel, Universitatea Craiova se impune cu 2-1 în deplasarea de la Istanbul, iar la retur va avea avantaj de un gol.

Bașakșehir - Universitatea Craiova 1-2

  • Au marcat: Cicâldău (min. 45+2), Mora (min. 61) / Ebosele (min. 87)

Final de meci!

Min. 90+2 - Schimbare la Universitatea Craiova. A ieșit Alexandru Cicâldău și a intrat Alexandru Crețu.

Partida se va prelungi cu minim 5 minute!

Min. 90 - Da Costa trimite puțin peste poarta lui Isenko.

Min. 87 - GOL! - Nou intratul Ebosele reușește să păcălească defensiva Universității și înscrie în poarta lui Isenko, după o acțiune personală.

Min. 83 - Dublă schimbare la formația turcă. Au ieșit Crespo și Bulut, fiind înlocuiți de Gunes și Ebosele.

Min. 77 - Schimbare la Bașakșehir. A ieșit Turuc și a intrat Fayzullaev.

Min. 76 - Isenko a fost faultat dur în careu. Acesta a avut nevoie de intervenția echipei mediacale.

Min. 75 - Nicușor Bancu este sancționat cu cartonaș galben.

Bașakșehr - Craiova
Bașakșehr - Craiova

Min. 74 - O nouă lovitură de colț pentru Universitatea Craiova.

Min. 72 - Ștefan Baiaram părăsește terenul, fiind înlocuit de Nsimba.

Min. 65 - Tudor Băluță trimite un șut plasat, dar Șengezer salvează miraculos.

Min. 62 - Șengezer este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 61 - GOL! - Carlos Mora majorează avantajul formației oltene, după ce a scăpat singur cu portarul celor de la Bașakșehir.

Min. 60 - Baiaram șutează din afara careului, însă lovitura a fost slabă, astfel că Șengezer a reținut fără probleme.

Min. 58 - Romanchuk primește cartonașul galben.

Min. 57 - Brnic trimite puternic peste poarta lui Isenko, după o acțiune de contraatac a formației din Turcia.

Min. 55 - Lovitură de colț pentru U Craiova.

Min. 53 - Isenko reține in-extremis o minge trimisă cu capul de Nuno Joia.

Min. 50 - Isenko iese prost pe centrare și lasă poarta liberă, dar Crespo lovește prost balonul și trimite pe lângă poartă.

Min. 49 - Lovitură de colț pentru Bașakșehir.

Min. 46 - O nouă schimbare la Bașakșehir. A ieșit Beyaz și a intrat Brnic.

Min. 46 - A început repriza secundă!

  • Pauză la Istanbul. Universitatea Craiova conduce la jumătatea partidei.

Min. 45+2 - GOL! - Alexandru Cicâldău deschide scorul la Istanbul, după o eroare în apărarea celor de la Bașakșehir.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim 3 minute.

Min. 45 - Leonardo Duarte părăsește terenul accidentat, fiind înlocuit de Jerome Opoku.

Min. 43 - Ștefan Baiaram șutează spre poartă, dar fundașii celor de la Bașakșehir resping mingea în corner.

Min. 41 - Isenko este sancționat cu cartonaș galben, după ce a întârziat reluarea jocului.

Min. 38 - Nicușor Bancu șutează de la marginea careului, însă mingea trece mult peste poarta lui Șengezer.

Min. 35 - Ștefan Baiaram trimite pe lângă poartă, după o centrare din corner.

Min. 29 - Nicușor Bancu se resimte, după ce a primit o lovitură puternică în față. Acesta a fost lovit de balon, după o centrare a celor de la Bașakșehir.

Min. 25 - Un nou corner pentru Bașakșehir. Mingea este trimisă pe lângă poartă de Ba.

Min. 21 - Isenko reține fără probleme o centrare trimisă de turcii de la Bașakșehir.

Min. 17 - Fază periculoasă de atac pentru Olteni. După un atac pozițional complex, Nicușor Bancu a ratat centrarea și a trimis balonul în afara terenului.

Min. 14 - Crespo ratează lovitura de cap și trimite pe lângă poarta Universității.

Min. 10 - Lovitură de colț pentru formația turcă.

Min. 9 - Screciu a pierdut un duel în careu, dar portarul Isenko a reținut balonul și și-a salvat echipa.

Min. 6 - Nicușor Bancu a trimis un șut puternic care a trecut pe lângă poarta adversă.

Min. 5 - Lovitură de colț pentru Bașakșehir.

Min. 3 - Corner pentru trupa lui Rădoi.

Min. 1 - A început partida!

Bașakșehir - U Craiova, echipele de start

  • Bașakșehir: Șengezer - Bulut, Duarte, Ba, Operi - M. Crespo, Ozdemir, Beyaz - Turuc, Da Costa, Shomurodov
  • Rezerve: Babacan, Dilmen, Opoku, Ergun, Selke, Fayzullaev, Gureler, Gunes, Ebosele, Brnic
  • Antrenor: Cagdaș Atan
  • Craiova: Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: Lung, Ștefan, Crețu, Mekvabishvilli, Houri, Rădulescu, Mogoș, Stevanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba
  • Antrenor: Mirel Rădoi
  • Stadion: Fatih Terim (Istabul)
  • Arbitru: Juxhin Xhaja (Albania)
  • Asistenți: Arber Zalla, Rejdi Avdo (ambii Albania)
  • Arbitru de rezervă: Olsid Ferataj (Albania)
  • Arbitru VAR: Kreshnik Bajramaj (Albania)
  • Asistent VAR: Olsion Yzeiraj (Albania)

19:15 Universitatea Craiova a ajuns la stadion

Bașakșehir - U Craiova, înainte de meci
Bașakșehir - U Craiova, înainte de meci

Mirel Rădoi, înainte de meciul din play-off cu Bașakșehir: „Turcii sunt favoriți”

Mirel Rădoi a prefațat duelul cu Bașakșehir din play-off-ul Conference League.

Ne așteaptă o partidă foarte grea. întâlnim un adversar foarte puternic, foarte valoros. Cred ca în cupele europene, după AC Milan acum câțiva ani, Craiova înfruntă cea mai bună echipă.

Bașakșehir pleacă favorită în această dublă. Asta nu înseamnă că mâine și săptămâna viitoare o să respectăm mai mult decât este nevoie adversarul.

Au un antrenor foarte experimentat și ceea ce practică în ultimii ani la echipele unde a fost este foarte bine.

E o echipă foarte compactă și agresivă când are posesia balonului. Este foarte ofensivă, cu dinamică și mișcare ofensivă foarte bună a jucătorilor. Poți face asta doar dacă ai un lot foarte bun”, a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi: „Este cel mai important meci al sezonului”

De asemenea, antrenorul oltenilor a precizat și unde trebuie să fie atentă echipa sa și a descris cât de periculoasă poate fi Bașakșehir.

„Trebuie să fim foarte compacți pentru a putea avea în permanență dublaje și a le da cât mai puțin spațiu între compartimentele noastre.

Au jucători foarte valoroși care din una sau două atingeri pot dezechilibra apărarea adversă și pot marca gol. Cu siguranță este cel mai important meci al sezonului. În această dublă orice greșeală poate fi fatală”, a adăugat Mirel Rădoi.

Întrebat dacă vrea să răzbune calificarea pierdută în Conference League de către Craiova în urmă cu trei ani, Mirel Rădoi a făcut o glumă:

„Venisem cu o forfecuță la mine, dar mi-au oprit-o la aeroport (râde). Nu este o luptă între antrenori pe teren, ci este între jucători, iar ultima calificare s-a pierdut la penalty”.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Universitatea Craiova istanbul basaksehir conference league play-off
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Europa League
13:52
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă. Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Citește mai mult
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Campionate
12:56
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Citește mai mult
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Superliga
12:23
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Citește mai mult
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Europa League
11:45
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Citește mai mult
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
