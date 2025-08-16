„Hai pe ei că sunt răniți” Dan Petrescu, suspendat 3 etape : „În Europa nu am pățit” + Jucătorul care l-a dezamăgit: „O decepție” +6 foto
Dan Petrescu (FOTO: captură video CFR Cluj)
„Hai pe ei că sunt răniți" Dan Petrescu, suspendat 3 etape: „În Europa nu am pățit" + Jucătorul care l-a dezamăgit: „O decepție"

Silviu Dumitru
Publicat: 16.08.2025, ora 22:05
Actualizat: 16.08.2025, ora 22:21
  • Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul echipei CFR Cluj, a prefațat meciul cu FC Botoșani din Liga 1, etapa #6.
  • Tehnicianul a vorbit despre starea jucătorilor care s-au accidentat în prima parte a sezonului și a anunțat când ar putea reveni Louis Munteanu (23 de ani).
  • CFR Cluj - FC Botoșani are loc duminică, de la ora 18:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Eliminată de Braga din Europa League, CFR Cluj are nevoie de o victorie în Liga 1 pentru a rămâne aproape de rivale. A adunat doar patru puncte din patru meciuri.

CFR CLUJ - FC Botoșani. Dan Petrescu: „Voi băga jucătorii care zic că sunt 100%”

„Am ajuns la 4 dimineața acasă, cred că și jucătorii la fel. Nu știu cum s-au odihnit, drum lung, deplasare foarte grea din toate punctele de vedere.

Trebuie să evaluez bine astăzi jucătorii, să vedem ce pot. Pe Botoșani am avut timp să-i văd vreo trei meciuri astăzi și îmi dau seama că ne așteaptă un meci foarte greu. Au o echipă foarte rapidă, agresivă, foarte bună în atac.

Să vedem ce jucători voi găsi pregătiți pentru acest meci, care e foarte important, pentru mine e o finală în campionat. Chiar dacă după aceea vine un meci de Europa la fel de important (n.r. cu Hacken, în play-off-ul Conference League), cel mai important meci este următorul și ăsta e meciul cu Botoșani.

Nu stăm deloc bine (n.r. în clasament), nu că foarte bine. Cred că de când sunt eu antrenor nu am fost în această poziție, indiferent că erau două etape sau cinci. Și mă simt foarte rău în această poziție.

Sper ca și jucătorii să înțeleagă, să nu mai găsim scuze, chiar dacă am venit la patru dimineața, asta e realitatea. Nu avem ce să schimbăm”, a spus Petrescu la conferința de presă.

Dacă sunt recuperați și îmi promit că sunt 100%, voi băga numai jucători care zic că sunt 100%. Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj

„Camora poate să joace câte un meci în fiecare zi”

Mai mulți jucători importanți au prins minute în returul „dublei” cu Braga din Europa League, însă Petrescu se confruntă în continuare cu probleme de lot.

„S-au mai întors ceva jucători, mă gândesc aici la Emerllahu, la Simao, la Cordea, ceea ce a fost un lucru pozitiv la meciul de la Braga. Aș fi vrut să-i am la dispoziție și pe Munteanu și Păun, dar nu-i am la meciul ăsta. Deci e foarte greu să am două echipe, să schimb toată echipa și să pun altă echipă.

Dar sunt jucători care au jucat 90 de minute, nu cred că vor face față la două zile. Poate doar Camora, care cred că poate să joace câte un meci în fiecare zi. Dar eu zic că și el are nevoie de puțină pauză.

Acum, după ședință, o să am o discuție individuală cu toți jucătorii care mă gândesc să-i bag, să vedem cum se simt”.

Braga - CFR Cluj FOTO Imago
Braga - CFR Cluj FOTO Imago

„Cei de la Botoșani vor spune: «Hai pe CFR că sunt răniți, acum sărim pe ei și îi omorâm»”

„E clar că am avut patru meciuri în care am fost dominați, cu Lugano și cu Braga. Poate doar la Lugano n-am fost. Echipa a alergat după minge. Am jucat împotriva unor echipe mai bine cotate și n-a fost ușor pentru ei. Și eu înțeleg tot ce s-a întâmplat.

Dar, în același timp, au fost meciuri în campionat pe care nu le-am înțeles. Acolo mă așteptam mai mult de la jucători, inclusiv de la meciul de mâine.

Sunt conștient că Botoșani este în formă. Sunt conștient că antrenorul lor cere mult de la ei. Este un antrenor care pune mereu presiune pe jucători, indiferent de rezultat. Și vor veni montați din primul minut, vor face pressing, vor alerga.

Și o să zică «Hai pe CFR că sunt răniți, acum sărim pe ei și îi omorâm». Cam asta o să facă ei. Acum depinde și dacă reușesc să-i trezesc pe jucători după zborul de la Braga și să intre 100% pregătiți mâine”.

3-0
este ultimul rezultat înregistrat în Gruia între CFR Cluj și FC Botoșani, pe 25 august, în etapa #7 din Liga 1, sezonul regulat (2024/25)

Dan Petrescu, despre suspendarea de trei etape: „În Europa n-am fost niciodată eliminat”

După scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova, Dan Petrescu a fost suspendat trei etape. Nu va sta pe bancă la meciul cu FC Botoșani, dar nici la cele cu Oțelul Galați și FCSB.

Antrenorul susține că arbitrii din România sunt mult mai neînțelegători decât cei din competițiile europene.

„Nu mă așteptam la așa ceva, sincer. Nu știu dacă vă uitați la meciurile din Europa, eu cred că am vreo 60-70 de meciuri. Niciodată n-am fost eliminat, o dată cred că am luat galben. Și fac aceleași lucruri pe care le fac și în campionat, să nu credeți că mă comport altfel.

La meciul cu Braga de acasă am intrat și pe teren și mi-au zis «Stai, stai, stai acolo». În România, imediat când te vede puțin - roșu. Nici nu vorbește cu tine să-ți explice de ce. Și după aia să-ți dea și trei etape...

Trebuie să luăm deciziile din anul ăsta, în campionatul ăsta, a fost prima abatere și știu că alții primeau și o etapă, și două. Dar e bine dacă îi dai lui Petrescu trei etape, sună bine, mai ales că v-am zis că CFR trece acum printr-o perioadă mai grea”.

Louis Munteanu, așteptat să revină la meciul cu Hacken. „Simao, o decepție”

Antrenorul lui CFR Cluj a dezvăluit că Louis Munteanu ar putea reveni pe teren joi, la meciul cu Hacken. A vorbit și despre Simao Rocha, care a jucat doar 50 de minute în acest sezon.

„Louis Munteanu sperăm să poată să joace joi. Facem tot posibilul, dar... Și pentru joi sunt dubii. La Kamara și la Muhar n-are rost să vorbim până în noiembrie, decembrie, poate Muhar, deci doi jucători pierduți.

Păun, care n-a făcut deplasare, tot așa, sperăm să-l recuperăm pentru meciul de joi .

Simao la fel, a intrat o repriză, aceeași problemă cu genunchiul, din păcate a fost o decepție până acum pentru mine sezonul ăsta.

Numai accidentat, nu știu, cum a putut să joace în Portugalia, sper să poată să joace și în România. Dar e mereu accidentat. Și asta este realitatea cu care ne confruntăm acum”.

Dan Petrescu cere transferuri: „Kamara s-a lovit singur, nu înțeleg cum a făcut fractură”

Petrescu era mulțumit de lotul pe care i l-a pus clubul la dispozițe, însă numeroasele accidentări l-au făcut să ceară noi transferuri.

„Eu zic că mai trebuie jucători care au jucat la nivel sau care cred eu că pot să joace la un nivel. Dar să nu fie prea târziu, sper, avem nevoie în Europa să avem jucători care să intre și să ne ajută.

În continuare, obiectivul principal al clubului este calificarea în grupe. La acest club este normal să te califici în grupe și să iei un trofeu. În fiecare an. Și cred că și anul ăsta trebuie să avem la fel. Dar pentru acest lucru îmi trebuie jucători.

Clubul n-a avut nicio vină că jucătorii așa importanți s-au rupt… Pe Kamara acum l-am văzut prima oară, a venit în ghips la mine. S-a lovit singur, pur și simplu. Nici eu nu înțeleg cum a făcut fractură singur.

Deci sunt lucruri care n-au depins de club, nici de mine. Dacă erau acești jucători, n-aveam nevoie de nimeni. Era perfect lotul. Și e perfect lotul, dar… În momentul de față, dacă acești jucători lipsesc, se cam vede.

Eu voiam să avem patru echipe în grupe, să vadă toți cum e în grupe. Asta îmi doresc. Nu-i ușor când ești și în grupe și în campionat. Dar eu în continuare îmi doresc să ne chinuim, dar să fim în grupe. Adică să avem meciuri, să-mi fie greu.

Să stau așa, liniștit, nu e starea mea și nu e starea clubului. Îmi doresc foarte mult, sunt convins că șansa noastră cu Hacken nu e așa de mică cum a fost cu Braga, e o șansă mai mare. Și trebuie să facem tot posibilul.

Dar n-aș vrea să vorbesc deloc de Hacken, decât după meciul cu Botoșani, care e o finală pentru noi”, a concluzionat Petrescu.

CFR Cluj suspendare liga 1 Dan Petrescu fc botosani louis munteanu simao rocha
