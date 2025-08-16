Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Florin Niță a fost portarul naționalei la EURO 2024. El a început titular și preliminariile CM 2026, dar și-a pierdut statutul după România - Bosnia 0-1 Foto: IMAGO
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză

  • La 38 de ani, Florin Niță refuză să pună punct carierei și își dorește să continue între buturi.
  • Rămas liber de contract după despărțirea de Damac din Arabia Saudită, portarul naționalei ar putea semna cu Rapid.

Portarul cu 31 de selecții pentru naționala României se antrenează zilnic alături de antrenorul de portari Costică Dumitru, pentru a se menține în formă și a fi pregătit în orice moment să apere.

Florin Niță nu vrea să se retragă

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Niță se află în discuții și așteaptă răspunsuri pentru a semna cu o nouă echipă. Florin nu ia în calcul sub nicio formă să se retragă. Își dorește enorm să mai apere.

Este în discuții cu anumite cluburi și așteaptă niște răspunsuri. Speră să le primească cât mai repede pentru a se liniști și a reveni în circuitul competițional. Nu e deloc relaxat.

Se antrenează în fiecare zi, nu are stare. Lucrează și cu fostul său antrenor de la Chiajna și FCSB, Dumitru Costică”, au povestit apropiații goalkeeperului echipei naționale a României.

Varianta Rapid pentru Florin Niță

Una dintre pistele care prinde contur pentru viitorul lui Florin Niță este Rapid București, potrivit gsp. Niță cunoaște spiritul Giuleștiului, el a făcut o parte din juniorat la Rapid.

Alb-vișiniii traversează o perioadă complicată la nivelul porții. Marian Aioani (25 de ani), adus de la Farul în ianuarie 2024, pentru 400.000 de euro, și-a pierdut locul de titular în fața austriacului Franz Stolz (24 de ani) și și-a manifestat dorința de a pleca.

În cazul unui transfer al său, Rapid ar rămâne descoperită, cu doar tânărul Adrian Briciu (18 ani) în lot, ca variantă de rezervă, după ce Bogdan Ungureanu a fost cedat la Sepsi.

Florin Niță s-a aflat în această vară și pe lista celor de la Dinamo, însă discuțiile nu au dus la un acord, iar alte piste din străinătate nu s-au materializat.

