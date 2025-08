CFR CLUJ - U CRAIOVA 2-3 VIDEO 5 goluri în Gruia și scandal uriaș pe final: Petrescu, eliminat, clujenii au cerut penalty

Universitatea Craiova a învins CFR Cluj, scor 3-2, în cadrul unei partide din etapa #4 din Liga 1.

Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul gazdelor, a văzut finalul meciului din tribune, după ce a fost eliminat.

CFR Cluj și Universitatea Craiova nu au ținut cont de ploaia torențială din Gruia și au oferit un adevărat spectacol.

Duelul a două echipe care reprezintă România în cupele europene putea să înceapă de la 1-0 pentru trupa lui Dan Petrescu, însă Șfaiț nu a reușit să fructifice.

CFR CLUJ - U CRAIOVA 2-3 . Ploaie de goluri în Gruia

CFR Cluj a dominat startul partidei, dar cei care au reușit să înscrie au fost oltenii.

Aflat la primul său meci ca titular pentru Universitatea Craiova, Nsimba l-a învins pe Hindrich cu un șut la firul ierbii, din interiorul careului. Era minutul 20.

Elevii lui Mirel Rădoi au presat și au reușit să majoreze diferența prin Mihnea Rădulescu, chiar înainte de pauză.

După reluarea jocului, oltenii și-au continuat evoluția bună din prima repriză, iar Nsimba a realizat „dubla” în minutul 56.

Craiova a evitat coșmarul de la Arad

Craiova s-a văzut cu punctele în buzunar și a ales să se retragă în defensivă.

Matei Ilie a marcat rapid două goluri, iar elevii antrenați de Mirel Rădoi se gândeau să nu repete coșmarul de la Arad, unde au condus tot cu 3-0 și s-au văzut egalați pe final.

VIDEO Dan Petrescu, eliminat pe final

Cum finalul a fost pe muchie de cuțit au apărut și tensiuni. CFR Cluj a forțat golul de 3-3, iar în minutul 89 la șutul lui Abeid, mingea l-a lovit în mână pe Bancu.

Ardelenii au sărit ca arși și au cerut penalty, însă mâna jucătorului Craiovei era lipită de corp.

Nemulțumit de faptul că „centralul” a lăsat jocul să continue și nu a consultat sistemul VAR, Dan Petrescu a părăsit spațiul tehnic și a pătruns pe gazon.

Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost ținut cu greu de cei din staff, fiind eliminat și trimis în tribune, în minutul 89.

Nu s-a mai întâmplat nimic în prelungiri, iar Craiova a plecat cu toate punctele în Gruia. Grație acestui rezultat, oltenii urcă pe primul loc cu 10 puncte, în timp ce CFR Cluj este pe 12, cu doar 4 puncte.

CFR Cluj - Universitatea Craiova 2-3

Au marcat: Ilie ('64, '73) / Nsimba ('20, '56), Rădulescu ('45+1)

Min.90+8 - Final de meci în Gruia! Craiova se impune la limită și evită coșmarul de la Arad.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 7 minute

Min.90 - Nkolo primește și el cartonașul galben, după un fault la portar.

Min.89 - Dan Petrescu este eliminat, după ce echipa sa a cerut un penalty, dar „centralul” a lăsat jocul să continue. Camora a văzut și el cartonaș galben pentru proteste.

Min.74 - Dublă schimbare la Craiova: ies Houri și Nsimba, intră Screciu și Al Hamlawi.

Min.73 - GOL CFR Cluj, 2-3! M. Ilie îl domină fizic pe Mogoș și realizează „dubla” cu o nouă lovitură de cap, după un corner.

Min.70 - Isenko are o dublă intervenție. în fața lui Munteanu și Sinyan.

Min.64 - GOL CFR Cluj, 1-3! Ilie reduce din diferență, cu o lovitură de cap, dintr-un corner de pe partea stângă.

Min.63 - Dublă schimbare la CFR Cluj: ies Korenica și Djokovic, intră Munteanu și Sinyan.

Min.61 - Cartonaș galben văzut de Stefanovici.

Min.60 - Dublă schimbare la Craiova: ies Băsceanu și Ștefan, intră Barbu și Bancu.

Min.56 - GOL U Craiova, 0-3! Nsimba realizează „dubla” cu o deviere subtilă, printre picioarele lui Hindrich, în urma unei centrări de pe partea stângă.

Min.51 - CFR Cluj cere penalty! Mingea îl lovește în mână pe Mogoș, după ce Isenko a boxat balonul. „Centralul” nu este intimidat de protestele jucătorilor lui Dan Petrescu și acordă doar corner.

Min.46 - Start în repriza secundă. Dublă chimbare la CFR Cluj: ies Gjorgjievski și Șfaiț , intră Postolachi și Biliboc .

Min.45+4 - Pauză în Gruia! Oltenii intră în avantaj la vestiare.

Min.45+1 - GOL U Craiova, 0-2! Rădulescu marchează cu un șut la firul ierbii, din jurul punctului cu var, fără preluare, după ce mingea s-a plimbat prin careul ardelenilor.

Prima repriză este prelungită cu minimum 2 minute

Min.36 - M.Ilie reia cu capul , după un corner din partea dreaptă, dar mingea este scoasă in extremis, de pe linia porții, de Rădulescu.

Min.32 - Băsceanu cade în afara careului, dar vede cartonașul galben pentru simulare.

Min.26 - Craiova a beneficiat de o lovitură liberă de la marginea careului, dar execuția lui Rădulescu se duce mult pe lângă poarta lui Hindrich.

Min.25 - Schimbare la CFR Cluj: iese Păun, accidentat, intră Nkololo.

Min.20 - GOL U Craiova, 0-1! Houri îl lansează pe Nsimba pe partea stângă, pătrunde în careu și îl învinge pe Hindrich, cu un șut la colțul lung, la firul ierbii.

Min.18 - Houri vede cartonașul galben. CFR Cluj va beneficia de o lovitură liberă din colțul careului de 16 metri.

Min. 10 - Plouă torențial la Cluj! Cele două echipe încă se studiază reciproc.

Min.1 - Start în duelul european din Gruia! Șfaiț are prima șansă a partidei, dar trimite pe lângă poartă.

CFR Cluj - Universitatea Craiova, echipele de start

CFR Cluj: Hindrich - Abeid, Bolgado, Ilie, Camora - Fică, Djokovic, Păun - Korenica, Gjorgjievski, Șfaiț

Hindrich - Abeid, Bolgado, Ilie, Camora - Fică, Djokovic, Păun - Korenica, Gjorgjievski, Șfaiț Rezerve : Mihai, Gal, Kun, Sinyan, Dumbrăvanu, Islami, Deac, Nkololo, Ciubăncan, Postolachi, Badamosi, Munteanu

: Mihai, Gal, Kun, Sinyan, Dumbrăvanu, Islami, Deac, Nkololo, Ciubăncan, Postolachi, Badamosi, Munteanu Antrenor: Dan Petrescu

Dan Petrescu Universitatea Craiova: Isenko - Mogoș, Stevanovic, Badelj - Rădulescu, Crețu, Mekvabishvili, Ștefan - Houri, Nsimba, Băsceanu

Isenko - Mogoș, Stevanovic, Badelj - Rădulescu, Crețu, Mekvabishvili, Ștefan - Houri, Nsimba, Băsceanu Rezerve: Lung, Bancu, Mora, Romanchuk, Screciu, Băluță, Teles, Matei, Cicâldău, Baiaram, Barbu, Al Hamlawi

Lung, Bancu, Mora, Romanchuk, Screciu, Băluță, Teles, Matei, Cicâldău, Baiaram, Barbu, Al Hamlawi Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi Stadion: Dr. Constantin Rădulescu (Cluj)

Dr. Constantin Rădulescu (Cluj) Arbitru: Rareș Vidican (Satu Mare), A1: Vasile Marinescu (București), A2: Sebastian Gheorghe (Suceava), VAR: Ovidiu Hațegan (Arad), AVAR: Stelian Slabu (Brașov)

Dan Petrescu, înainte de meci: „ Nu-mi place unde suntem”

Tehnicianul formației ardelene a prefațat meciul cu Universitatea Craiova, declarându-se nemulțumit atât de locul pe care echipa sa îl ocupă în clasament, cât și de programarea partidei.

„În campionat nu-mi place unde suntem. Și nu-mi place meciul de mâine, deloc. Trebuie să facem tot posibilul să scoatem un rezultat pozitiv. Dacă putem, o victorie ar fi fantastic.

Pentru că eu n-am fost niciodată pe locul ăsta în clasament. Uitați-vă la istoria mea ca antrenor. Și indiferent că ne calificăm în Europa, eu nu sunt mulțumit de locul din clasament. Nici de mine, nici de jucători.

Da, am vrut să amânăm meciul cu Craiova. Am vrut, dar se pare că cei de acolo nu și-au dorit același lucru. Am înțeles că, dacă anunțam cu 10 zile înainte, Liga putea să aprobe. Ne-am gândit că cei de la Craiova vor accepta, dar ei au jucători mai mulți, n-au pierdut pe nimeni. Ei au doar cinci meciuri oficiale, noi avem deja șapte.

Dar nu-i acuz. Fiecare își vede interesul. Mâine trebuie să scoatem maxim cu cei care îi avem. Dar nu ne putem baza doar pe noroc. Trebuie și joc.

Azi dimineață am studiat. Am văzut trei meciuri oficiale de-ale lor, am și statistici. Sunt zece jucători noi, opt dintre ei par foarte bine aleși. E greu să aduci zece jucători și să-i nimerești pe opt. Se pare că au fost inspirați. Noi am avut și accidentări, și jucători care au intrat mai greu în formă” , a declarat Dan Petrescu.

Mirel Rădoi: „Acuzăm o stare de oboseală”

„O partidă mult așteptată între două echipe care cu siguranță vor avea schimbări în primul 11 pentru că e greu, jucând din trei în trei zile, să păstrezi aceiași jucători și să ai aceeași potență fizică.

E clar că și de o parte și de alta vor apărea schimbări, dar la noi se știe faptul că nu avem o echipă care joacă în Europa și una în campionat. Jucătorii care au jucat mai puțin vor juca pentru că avem nevoie de toată lumea să aibă cât mai multe minute oficiale.

În momentul în care apare o schimbare sau o accidentare, imediat să vină cineva de pe bancă care deja are minute jucate”, a declarat Rădoi.

