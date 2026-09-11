„Asta e vestea bună” Gigi Becali a vorbit din nou despre varianta Dan Petrescu la FCSB
Dan Petrescu/ Foto: sportpictures.eu/ montaj GOLAZO.ro
Superliga

„Asta e vestea bună” Gigi Becali a vorbit din nou despre varianta Dan Petrescu la FCSB

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 18:01
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 18:51
  • Gigi Becali (68 de ani) visează încă la varianta Dan Petrescu (58 de ani) la FCSB, dar recunoaște că ea va putea fi posibilă abia din vara anului viitor.
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Marius Baciu a fost aproape de a fi demis din funcția de antrenor al roș-albaștrilor după înfrângerea din derby-ul cu Dinamo 1-2.

Becali s-a răzgândit după o discuție cu galeria și i-a dat un ultimatum tehnicianului: acesta trebuie să obțină patru puncte în următoarele două partide, cu Petrolul și Universitatea Craiova.

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Gigi Becali, despre varianta Dan Petrescu la FCSB: „Vestea bună e că țin legătura cu el”

Patronul celor de la FCSB susține că, în acest moment, nu are rost să se vorbească despre înlocuirea lui Baciu.

Oficialul roș-albaștrilor a mai dezvăluit că discută cu Dan Petrescu despre fotbal și că fostul tehnician al CFR-ului și-a oferit disponibilitatea de a-i da sfaturi.

„Nu are rost să vorbim de asta. Dacă el, Baciu, câștigă campionatul, califică echipa în Europa, mai are rost să mai vorbim?

Eu știu (n.r. - că revenirea lui Petrescu ar fi o veste bună), dar știu eu ce-o mai fi până în vară? Vestea bună e că eu țin legătura cu el, îmi dă sfaturi. Dan mi-a zis că visul lui e să antreneze Steaua (n.r. - FCSB)”, a declarat Gigi Becali la emisiunea „LigaDigiSport”.

Petrescu este liber de contract din august 2025, când a plecat de la CFR Cluj după înfrângerea cu Hacken, scor 2-7, din play-off-ul Conference League, din cauza problemelor medicale cu care s-a confruntat.

Dan Petrescu: „Din vara viitoare vreau să încep cu o echipă”

Retras temporar din activitate, „Bursucul” anunța la finalul lunii august că ia în calcul să revină în fotbal începând cu vara viitoare.

„Deocamdată am nevoie de o pauză, dar îmi place să mă uit la meciuri. Am fost acolo (n.r. - la CFR Cluj), am fost fericit, am făcut treabă bună, dar deocamdată sunt liber. Și am zis că până la vară nu știu ce se poate întâmpla.

Din vara viitoare vreau să încep cu o echipă, să fac eu tot. Așa îmi place. Dar până atunci chiar o să mă uit la foarte multe meciuri. Și în România, dar și în străinătate, pentru că nu știu unde voi merge.

Am primit mai multe oferte din afară, dar le-am refuzat. Le-am spus că nu aș vrea să reîncep acum. Din România nu am avut oferte”, declara Petrescu.

Dan Petrescu a câștigat de șase ori campionatul României ca antrenor: de cinci ori cu CFR Cluj și o dată cu Unirea Urziceni.

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