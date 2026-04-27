Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Publicat: 27.04.2026, ora 15:18
Actualizat: 27.04.2026, ora 15:20
  • Încă o dată se dovedește că fotbalul devorează și subordonează oamenii de afaceri. Exemplul Rapid București
  • În urmă cu 4 ani, Dan Șucu făcea niste promisiuni și previziuni: plan de business, profitabilitate și trofee câștigate

În anii 90 și la începutul anilor 2000, Dumitru Sechelariu nu conducea doar un oraș, Bacău, ci o regiune întreagă, Moldova. Era unul dintre baronii României, primea oamenii în audiență, în calitate de primar și le oferea celor nevoiași bancnote de sute de dolari în biroul său. Oamenii care primeau bani de la el îi erau mai credincioși decât Patriarhului.

Sechelariu avea totul, mai puțin fotbalul

Visa la Champions League, aducea nume grele precum Ilie Dumitrescu, Țiți Dumitriu, Ionuț Lupescu, Mircea Rednic, juca partide de poker memorabile cu Gigi Becali, Dumitru Dragomir și Gheorghe Ștefan.

Un astfel de om a eșuat în fotbal, deși avea toată puterea, sistemul și banii necesare pentru a triumfa. Fotbalul l-a dus până acolo încât a fost nevoit într-o vară să-și vândă Complexul de la Hemeiuș, o bijuterie turistică pe care o deține, pentru a face rost de bani ca să cumpere de la Baia Mare locul în prima ligă, de unde FCM Bacău retrogradase.

Sechelariu e doar unul dintre exemplele că fotbalul e un cal sălbatic pe care nu oricine îl poate nici încăleca și nici îmblânzi.

Șucu în 2022: „Ați putea spune că așa ceva nu există, dar va exista”

Dan Șucu a crezut probabil acum 4 ani la fel cum gândea Sechelariu când credea că o va duce pe FCM Bacău spre trofee și în Liga Campionilor.

În mai 2022, Șucu prelua oficial pachetul majoritar de acțiuni la Rapid și anunța un proiect grandios pentru fotbalul românesc. La acel moment, Șucu, din postura de om de afaceri de nivel înalt, arunca ironii în stânga și în dreapta. Nu înțelegea modelul de business al CFR-ului și mai ales al patronului acestui club, Nelu Varga.

„Vrem ca Rapid să fie profitabil și câștigător. Ați putea spune că așa ceva nu există, dar va exista. Vom și serioși și ne vom respecta promisiunile”, a spus Șucu pe 25 mai 2022.

Au trecut 4 ani și Rapid nu e nici profitabil și nici câștigător. Nici măcar pe aproape. Nu a câștigat nimic cu Șucu patron în 4 sezoane. Nici un titlu, nici o Cupă a României, nici o participare în cupele europene.

Rapid cu Șucu patron: doar pierderea efectivă e de circa 16 milioane de euro

Din punct de vedere economic, exercițiul financiar a fost, an de an, un dezastru.

Pierderile Rapidului cu Dan Șucu patron

ANDEFICIT (euro)
20221.500.000
20233.800.000
20243.900.000
20256.650.000
TOTAL: 15.850.000 euro

Fotbalul nu e mobilă. Acolo, afacerea îi prosperă lui Șucu. A deschis magazine noi Mobexpert, și-a mărit cota de piață, cifra de afaceri și chiar profitul. Când construiești o canapea, știi exact cât costă, cât sunt taxele, cât e manopera și care a adaosul comercial. O vinzi, faci profit.

La fotbal nu există această predictibilitate. Fiindcă o investiție într-un transfer, antrenor sau într-un bonus de obiectiv nu înseamnă automat nici trofeu câștigat, nici profit asigurat.

„Vom avea 7 milioane de euro anul acesta. Apoi, anul viitor va crește la 10 și peste 2 ani va fi de 14”, a spus Șucu în 2022.

La Mobexpert ar fi funcționat perfect previziunea. La fotbal, lucrurile au stat cu totul altfel.

În 2023, cheltuielile Rapidului au fost de peste 15 milioane. În 2024 au crescut la 19 milioane de euro, iar în 2025, când Șucu anunța 14 milioane, cheltuielile clubului au atins aproape 20 de milioane de euro. Cu circa 50% mai mult decât ceea ce prognozase patronul.

Hemoragie în locul hegemoniei

Și a mai spus ceva Șucu în mai 2022: „Dacă CFR a luat de 5 ori la rând campionatul, probabil că și alte echipe îl vor lua de 5-6-10 ori la rând. Și următorii ar trebui să fim noi”.

Ce a urmat a fost nu o hegemonie a Rapidului, ci o implozie și o hemoragie în Giulești.

Rând pe rând, Daniel Niculae, Mutu, Bergodi, Lennon, Șumudică, Viorel Moldovan, Gâlcă și Pederzoli au eșuat ca soluții pe care cuplul Șucu-Angelescu le-au ales să asigure managementul sportiv.

Clasările Rapidului cu Dan Șucu patron

SezonLoc Liga 1Cupa României
2022-20235 Grupe
2023-20246 Grupe
2024-20255 Semifinale
2025-20265* Grupe
*campionat în desfășurare

Lucrurile bune de la Rapid și ce merită întrebat Dan Șucu

Există și multe lucruri bune la Rapid în acest moment. E un club serios, care plătește bine, care vinde publicitate de 3,5 milioane de euro, peste FCSB, care atrage bani din bilete de peste două milioane de euro și care continuă să investească și să se dezvolte la nivel de infrastructură și la Academia de Copii și Juniori.

Probabil că dacă ar face astăzi o nouă conferință de presă, în care să anunțe ce previzionează pentru Rapid în următorii 4-5 ani, Șucu n-ar mai avea discursul exaltat și lipsit de fundament din 2022.

Încă o dovadă că fotbalul nu e mobilă, că e atipic pentru orice fel de model de business, că poate fi îmblânzit cu greu și că rămâne în continuare o provocare imensă pentru orice om de afaceri, indiferent cât de potent e, pentru a reuși. Dacă nu credeți, întrebați-l pe Dan Șucu.

