Poză cu transferurile!? FOTO. Gigi Becali, întâlnire cu cei doi jucători pe care îi vrea la FCSB +5 foto
Florinel Coman, Gigi Becali și Denis Drăguș FOTO: Instagram @7coman_
Superliga

Poză cu transferurile!? FOTO. Gigi Becali, întâlnire cu cei doi jucători pe care îi vrea la FCSB

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 20:45
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 22:04
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, s-a pozat alături de doi jucători pe care și-ar dori să îi transfere la echipa sa.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Este vorba de Denis Drăguș și Florinel Coman, jucători apreciați de finanțatorul grupării bucureștene. Cei doi au jucat sâmbătă în partida amicală disputată de echipa națională împotriva reprezentativei din Țara Galilor, scor 2-1.

Probleme pentru FCSB Sârbii anunță că Stefan Pirgic ar fi bătut palma cu altă echipă: „Ofertă de nerefuzat”
Citește și
Probleme pentru FCSB Sârbii anunță că Stefan Pirgic ar fi bătut palma cu altă echipă: „Ofertă de nerefuzat”
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Sârbii anunță că Stefan Pirgic ar fi bătut palma cu altă echipă: „Ofertă de nerefuzat”

Gigi Becali s-a fotografiat cu Coman și Drăguș

Aflați la tăierea moțului copilului lui Ianis Hagi, Gigi Becali s-a pozat cu Florinel Coman și Denis Drăguș, imaginile fiind făcute publice de către atacantul celor de la Al-Gharafa.

Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (2).jpg
Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (2).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (1).jpeg Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (1).jpg Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (2).jpeg Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (2).jpg Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (3).jpeg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Ambii jucători sunt doriți de Becali la FCSB. Dacă viitorul lui Drăguș este incert, el mai având doi ani de contract cu Trabzonspor, grupare care, cel mai probabil, îl va ceda din nou sub formă de împrumut, pentru Coman lucrurile par să fie clare.

Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (1).jpg
Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (1).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (1).jpeg Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (1).jpg Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (2).jpeg Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (2).jpg Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (3).jpeg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Acesta a anunțat chiar la finalul meciului cu Țara Galilor că își dorește să plece de la Al-Gharafa, declarând că a și purtat discuții în acest sens cu șefii grupării qatareze.

„S-a tot vorbit, la fiecare șase luni eram pe undeva, am umblat peste tot. Vă spun sincer, am vorbit cu cei de la Al-Gharafa, le-am spus că nu mai vreau să continui.

Nu știu câți știu, eu am jucat extremă dreapta acolo 90% dintre meciuri, un post care nu mă avantajează. Le-am spus că nu vreau să rămân în condițiile astea. N-am primit niciun răspuns. Mai am un an de contract.

Am vorbit cu agentul, le-am comunicat că nu vreau să continui și e normal să găsim o cale de mijloc”, a spus Coman potrivit digisport.ro.

FOTO. Imagini de la România - Țara Galilor, scor 2-1

România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (6).jpeg
România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (6).jpeg

Galerie foto (71 imagini)

România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (4).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (5).jpeg
+71 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„În sfârșit!” MM Stoica a avut 3 remarcați după victoria cu Țara Galilor + singurul criticat: „Mi s-a părut din alt film”
Nationala
20:30
„În sfârșit!” MM Stoica a avut 3 remarcați după victoria cu Țara Galilor + singurul criticat: „Mi s-a părut din alt film”
Citește mai mult
„În sfârșit!” MM Stoica a avut 3 remarcați după victoria cu Țara Galilor + singurul criticat: „Mi s-a părut din alt film”
Decizie finală Dinamo, anunț oficial despre Boateng: „O nouă provocare” » Milanov și Ikoko, vizați și ei
Superliga
19:23
Decizie finală Dinamo, anunț oficial despre Boateng: „O nouă provocare” » Milanov și Ikoko, vizați și ei
Citește mai mult
Decizie finală Dinamo, anunț oficial despre Boateng: „O nouă provocare” » Milanov și Ikoko, vizați și ei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După drona de la Constanța, un general român din comandamentul Alianței Nord-Atlantice rostește o frază aproape absentă din România
După drona de la Constanța, un general român din comandamentul Alianței Nord-Atlantice rostește o frază aproape absentă din România
După drona de la Constanța, un general român din comandamentul Alianței Nord-Atlantice rostește o frază aproape absentă din România
gigi becali fcsb florinel coman denis dragus
Știrile zilei din sport
Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez
Campionate
07.06
Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez
Citește mai mult
Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez
Momente de panică la Danemarca - Ucraina Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon! Partida a fost abandonată » Ce spune doctorul
Campionate
07.06
Momente de panică la Danemarca - Ucraina Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon! Partida a fost abandonată » Ce spune doctorul
Citește mai mult
Momente de panică la Danemarca - Ucraina Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon! Partida a fost abandonată » Ce spune doctorul
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană
Media
00:07
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană
Citește mai mult
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană
Poză cu transferurile!? FOTO. Gigi Becali, întâlnire cu cei doi jucători pe care îi vrea la FCSB
Superliga
07.06
Poză cu transferurile!? FOTO. Gigi Becali, întâlnire cu cei doi jucători pe care îi vrea la FCSB
Citește mai mult
Poză cu transferurile!? FOTO. Gigi Becali, întâlnire cu cei doi jucători pe care îi vrea la FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:27
„Dușmanii mei să fie sănătoși” Andrei Nicolescu nu exclude plecarea de la Dinamo
„Dușmanii mei să fie sănătoși” Andrei Nicolescu nu exclude plecarea de la Dinamo
11:37
Vești noi despre Eriksen În ce stare se află mijlocașul, după ce s-a prăbușit din nou pe gazon în amicalul cu Ucraina. Anunțul medicului
Vești noi despre Eriksen În ce stare se află mijlocașul, după ce s-a prăbușit din nou pe gazon în amicalul cu Ucraina. Anunțul medicului
10:52
Perez, victorie de răsunet Președintele lui Real Madrid a câștigat primele alegeri cu miză reală din ultimii 20 de ani
Perez, victorie de răsunet Președintele lui Real Madrid a câștigat primele alegeri cu miză reală din ultimii 20 de ani
12:15
Derby suspendat din cauza rachetelor Meci de baschet din Israel, afectat de războiul din Iran. Jucătorii au refuzat să revină pe teren: „De ce se tem?”
Derby suspendat din cauza rachetelor Meci de baschet din Israel, afectat de războiul din Iran. Jucătorii au refuzat să revină pe teren: „De ce se tem?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Top stiri
Antonelli, de neoprit  Pilotul de la Mercedes își continuă parcursul senzațional și în Monaco! Verstappen s-a retras imediat după start
Formula 1
07.06
Antonelli, de neoprit Pilotul de la Mercedes își continuă parcursul senzațional și în Monaco! Verstappen s-a retras imediat după start
Citește mai mult
Antonelli, de neoprit  Pilotul de la Mercedes își continuă parcursul senzațional și în Monaco! Verstappen s-a retras imediat după start
Succes istoric pentru Metz! După CSM, au bătut-o și pe Gyor și au câștigat în premieră Liga Campionilor
Handbal
07.06
Succes istoric pentru Metz! După CSM, au bătut-o și pe Gyor și au câștigat în premieră Liga Campionilor
Citește mai mult
Succes istoric pentru Metz! După CSM, au bătut-o și pe Gyor și au câștigat în premieră Liga Campionilor
Zverev a rupt blestemul Neamțul îl învinge pe Cobolli și câștigă la Roland Garros primul Grand Slam, după 3 finale pierdute
Tenis
07.06
Zverev a rupt blestemul Neamțul îl învinge pe Cobolli și câștigă la Roland Garros primul Grand Slam, după 3 finale pierdute
Citește mai mult
Zverev a rupt blestemul Neamțul îl învinge pe Cobolli și câștigă la Roland Garros primul Grand Slam, după 3 finale pierdute
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
B365
05.06
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
Citește mai mult
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 4 dinamo bucuresti 29 rapid 5 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
08.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share