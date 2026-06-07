Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, s-a pozat alături de doi jucători pe care și-ar dori să îi transfere la echipa sa.

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Este vorba de Denis Drăguș și Florinel Coman, jucători apreciați de finanțatorul grupării bucureștene. Cei doi au jucat sâmbătă în partida amicală disputată de echipa națională împotriva reprezentativei din Țara Galilor, scor 2-1.

Gigi Becali s-a fotografiat cu Coman și Drăguș

Aflați la tăierea moțului copilului lui Ianis Hagi, Gigi Becali s-a pozat cu Florinel Coman și Denis Drăguș, imaginile fiind făcute publice de către atacantul celor de la Al-Gharafa.

Ambii jucători sunt doriți de Becali la FCSB. Dacă viitorul lui Drăguș este incert, el mai având doi ani de contract cu Trabzonspor, grupare care, cel mai probabil, îl va ceda din nou sub formă de împrumut, pentru Coman lucrurile par să fie clare.

Acesta a anunțat chiar la finalul meciului cu Țara Galilor că își dorește să plece de la Al-Gharafa, declarând că a și purtat discuții în acest sens cu șefii grupării qatareze.

„S-a tot vorbit, la fiecare șase luni eram pe undeva, am umblat peste tot. Vă spun sincer, am vorbit cu cei de la Al-Gharafa, le-am spus că nu mai vreau să continui.

Nu știu câți știu, eu am jucat extremă dreapta acolo 90% dintre meciuri, un post care nu mă avantajează. Le-am spus că nu vreau să rămân în condițiile astea. N-am primit niciun răspuns. Mai am un an de contract.

Am vorbit cu agentul, le-am comunicat că nu vreau să continui și e normal să găsim o cale de mijloc”, a spus Coman potrivit digisport.ro.

FOTO. Imagini de la România - Țara Galilor, scor 2-1

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