Gheorghe Hagi a transformat primele două amicale ale noului mandat într-un veritabil laborator de testare.

Analiza GOLAZO.ro explică ce a urmărit selecționerul și care sunt concluziile după remiza cu Georgia (1-1) și victoria cu Țara Galilor (2-1).

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Primele două meciuri ale lui Gheorghe Hagi (61 de ani) în noul mandat au arătat ca un adevărat trial pentru formarea unei echipe competitive în vederea bătăliilor din Liga Națiunilor, unde România va întâlni în toamnă Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia.

Gică Hagi a testat 31 de jucători și două sisteme de joc în „dubla” amicală cu Georgia și Țara Galilor

Selecționerul a testat 31 de jucători în amicalele cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1), a schimbat complet formula de start de la un meci la altul, a experimentat două sisteme tactice și a trimis un mesaj de încredere către jucători: „Da, se poate!”.

Hagi le-a dat șanse tuturor celor convocați. Nu a repetat niciun titular.

La Tbilisi a început într-un 4-2-3-1 care, pe construcție, devenea un 3-4-3: Borza se transforma în aripă stânga, iar Coubiș intra în linia de trei fundași centrali alături de Drăgușin și Ghiță.

Echipa României la meciul cu Georgia:

Aioani (Hindrich, 63′) – Coubiș (M. Ilie, 63′), Drăgușin, Ghiță (Sorescu, 78′), Borza (Eissat, 46′) – Screciu (19. D. Matei, 71′), R. Marin (8. Cicâldău, 46′) – Moruțan (Al. Dobre, 46′), I. Hagi-cpt. (T. Băluță, 63′), Mihăilă (11. Baiaram, 63′) – Fl. Coman (L. Munteanu, 46′). Rezerve neutilizate: Târnovanu – Strata

Contra Țării Galilor, Gică Hagi a schimbat complet abordarea și a ales un 4-3-1-2, cu Darius Olaru în rol de mijlocaș ofensiv, în spatele cuplului de atacanți Louis Munteanu – Ștefan Baiaram.

După pauză, selecționerul a modificat și compartimentul ofensiv: mai întâi a mizat pe tandemul Florinel Coman – Louis Munteanu, iar după înlocuirea vârfului de la DC United, perechea din atac a devenit Florinel Coman – Denis Drăguș.

Echipa României la meciul cu Țara Galilor:

Hindrich (Târnovanu, 46′) – Sorescu (Strata, 46′), Burcă (4. Rus, 46′), M. Ilie (M. Popescu, 64′), Eissat (Borza, 46′) – Stanciu-cpt. (D. Matei, 70′), T. Băluță (Coubiș, 64′), Vl. Dragomir – D. Olaru (Cîrjan, 64′), L. Munteanu (Drăguș, 64′), Baiaram (F. Coman, 46′). Rezerve neutilizate: 16. Aioani – 14. Dobre, 21. Moruțan

Inovațiile tactice cu care a surprins Gică Hagi la meciurile cu Georgia și Țara Galilor

În cele două partide de verificare, Gică Hagi a surprins prin câteva inovații tactice.

Cea mai evidentă a fost folosirea unor fundași centrali pe posturile de fundași laterali. Coubiș a evoluat în banda dreaptă împotriva Georgiei, iar Eissat a acoperit flancul stâng în ambele amicale.

Pariul Florinel Coman atacant

O altă inovație a fost reprofilarea lui Florinel Coman. Consacrat ca extremă stângă, acesta a fost utilizat atacant central în partida cu Georgia și a revenit ca al doilea vârf în repriza secundă a meciului cu Țara Galilor, răsplătind încrederea selecționerului cu golul de 1-0, după pasa lui Darius Olaru.

Mutarea nu este însă întâmplătoare: în perioada junioratului, Coman a evoluat ca atacant central, iar Hagi, cel care l-a format și l-a lansat la Viitorul, îi cunoaște foarte bine calitățile și mobilitatea din zona careului.

FOTO. Golul marcat de Florinel Coman

Prin aceste mutări, Hagi și-a pus în practică filosofia potrivit căreia un fotbalist modern trebuie să fie capabil să interpreteze mai multe roluri și să se adapteze rapid cerințelor tactice ale echipei.

Avertisment pentru Rațiu și Bancu

Experimentele de pe benzi nu sunt întâmplătoare. Selecționerul a transmis un mesaj direct pentru titularii posturilor din flancuri:

„În momentul de față, din ce văd eu, echipa are nevoie de atacanți laterali și de fundași laterali mult mai competitivi. Și Rațiu, și Bancu trebuie să aibă concurență foarte bună”.

Gică Hagi nu a putut conta la prima lui acțiune din cel de-al doilea mandat pe câțiva jucători importanți:

portarul Ionuț Radu, jucătorii de câmp Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Bogdan Racovițan, Marius Marin, Dennis Man, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea. Toți cu probleme medicale.

Hagi a lucrat cu lotul pe bucăți

Pentru deplasarea de la Tbilisi, Gică Hagi a lăsat la Mogoșoaia 9 jucători care au venit mai târziu în cantonament: Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu și Denis Drăguș.

După primul meci, Hagi a renunțat la șapte jucători: Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău și Florin Tănase, ultimul cu probleme medicale.

Cinci debutanți tineri și apariția lui David Matei

Cinci jucători au debutat la națională în testele cu Georgia și Țara Galilor:

Otto Hindrich (portar - 23 de ani)

Tony Strata (fundaș dreapta - 21 de ani)

Andrei Borza (fundaș stânga - 20 de ani)

David Matei (mijlocaș - 19 ani)

Matei Ilie (fundaș central - 23 de ani)

Dintre ei, David Matei a lăsat cea mai puternică impresie. Puștiul Universității Craiova a intrat fără emoții cu Georgia, iar împotriva Țării Galilor a avut o evoluție remarcabilă.

Pariul lui Hagi a centrat pentru golul victoriei marcat de Adrian Rus și a fost foarte aproape să înscrie după un șut care a lovit bara.

Cu Țara Galilor, Andrei Borza a arătat că poate fi o soluție viabilă. Fundașul Rapidului a avut un rol important în acțiunea finalizată cu golul lui Florinel Coman, urcând constant în bandă și contribuind la construcție.

Defensiv, însă, mai are aspecte de ajustat, pierzând marcajul în careu la faza golului lui Brooks din minutul 64, când a rămas prea departe de adversarul direct.

România a crescut de la un meci la altul: mai efervescentă cu Țara Galilor

Remiza cu Georgia a fost una mai puțin convingătoare, revenirea lui Gică Hagi pe banca naționalei după 25 de ani fiind salvată de golul marcat de Louis Munteanu, după combinație cu Vladimir Screciu.

Cu Țara Galilor, echipa a fost însă mai dinamică, mai agresivă și mai creativă în ultimii 30 de metri.

Victoria cu Țara Galilor are și o valoare simbolică pentru Hagi: este primul succes obținut în fața propriilor suporteri în ambele sale mandate de selecționer.

Această victorie cu Țara Galilor ne dă încredere, aduce bucurie și fericire, dar în septembrie încep meciurile adevărate (n.r. - în Liga Națiunilor). Nu contează că jucăm în deplasare sau acasă, ritmul trebuie să-l dictăm noi. Să ieșim la joc și să avem încredere în potențialul nostru. Gheorghe Hagi, selecționerul României

Marcatorii celor două amicale au fost:

Louis Munteanu (assist Screciu): Georgia - România 1-1

Florinel Coman (assist Olaru): România - Țara Galilor 2-1

Adrian Rus (assist David Matei): România - Țara Galilor 2-1

Doi decari folosiți pe posturi diferite: Ianis Hagi și Nicolae Stanciu

Partida cu Georgia a consemnat un moment unic în istoria naționalei României: pentru prima dată, tatăl a fost selecționer, iar fiul jucător pe teren. Gică Hagi a stat pe bancă, iar Ianis Hagi a purtat tricoul cu numărul 10 și banderola de căpitan.

Trei zile mai târziu, cu Țara Galilor, un alt decar a fost și căpitan: veteranul Nicolae Stanciu (33 de ani).

Dincolo de simbolistică, cei doi au avut roluri diferite în plan tactic.

Ianis Hagi a evoluat ca mijlocaș ofensiv într-un sistem 4-2-3-1, cu libertate de mișcare între linii și responsabilitatea de a lega compartimentele.

În schimb, Nicolae Stanciu a fost folosit într-un rol mai retras, ca unul dintre cei trei mijlocași din 4-3-1-2, având mai multe sarcini de construcție și echilibru decât de creație în ultimii 30 de metri.

Singura pată: gafa lui Aioani din Georgia

La finalul acțiunii, Gheorghe Hagi s-a declarat mulțumit de implicarea și răspunsul oferit de jucători, precizând că va analiza cele două amicale înainte de a lua deciziile pentru următoarele convocări.

Singura pată evidentă a acestor teste rămâne eroarea lui Marian Aioani la golul Georgiei, o gafă care a privat România de victorie la Tbilisi și care reaprinde lupta pentru postul de portar titular.

Aioani nu avea voie să facă greșeala asta. La portari se vede cel mai mult. Gheorghe Hagi, selecționerul României

Distribuția minutelor: Louis Munteanu, cel mai folosit de Hagi

Cel mai multe minute le-a adunat Louis Munteanu (109), singurul fotbalist care a depășit pragul de 100 de minute. El este urmat de Matei Ilie și Tudor Băluță, cu câte 91 de minute, în timp ce Drăgușin, Borza, Eissat, Florinel Coman și Vlad Dragomir au bifat câte 90 de minute.

Portari

Jucător Georgia (1-1) Țara Galilor (2-1) Total minute Aioani 63 0 63 Hindrich 27 45 72 Târnovanu 0 45 45

Fundași

Jucător Georgia (1-1) Țara Galilor (2-1) Total minute Coubiș 63 26 89 Strata 0 45 45 Sorescu 12 45 57 Drăgușin 90 0 90 Ghiță 78 0 78 M. Ilie 27 64 91 Burcă 0 45 45 Rus 0 45 45 M. Popescu 0 26 26 Borza 45 45 90 Eissat 45 45 90

Mijlocași

Jucător Georgia (1-1) Țara Galilor (2-1) Total minute Screciu 71 0 71 T. Băluță 27 64 91 R. Marin 45 0 45 Cicâldău 45 0 45 Stanciu 0 70 70 Dragomir 0 90 90 Olaru 0 64 64 I. Hagi 63 0 63 D. Matei 19 20 39 Cîrjan 0 26 26

Extreme

Jucător Georgia Țara Galilor Total minute Moruțan 45 0 45 Dobre 45 0 45 Mihăilă 63 0 63 Baiaram 27 45 72

Atacanți

Jucător Georgia Țara Galilor Total minute Fl. Coman 45 45 90 L. Munteanu 45 64 109 Drăguș 0 26 26

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