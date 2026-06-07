„La cald zici multe pe teren” Gică Hagi, despre momentul de furie după golul galezilor: „Asta m-a supărat”

Gică Hagi s-a enervat cumplit pe secunzii săi la 2-1 în amicalul cu Țara Galilor.

Selecționerul le-a reproșat că nu au făcut schimbările mai repede, înainte de golul galezilor.

La conferință, antrenorul a mutat supărarea pe așezarea greșită a echipei în faza defensivă.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Într-un meci în care s-a agitat mult, permanent, Gică Hagi a avut un moment de furie la golul galezilor.

Hagi a urlat la secunzi

Era deranjat că voia să facă patru înlocuiri, schimbările întârziaseră, adversarii marcând tocmai atunci.

A urlat la secunzii săi, mai ales la Cătălin Anghel, reproșându-le că nu au insistat ca arbitrii să acționeze imediat și jucătorii proaspeți să intre mai repede.

La sfârșit, după 2-1 cu Țara Galilor pe „Steaua”, selecționerul a evitat un răspuns legat de înlocuirile întârziate și de reproșurile pentru asistenți.

Hagi: „De aceea am luat golul. Colectiv, ne-am apărat prea jos”

A susținut că așezarea echipei în faza defensivă și golul primit îl enervaseră.

„La cald zici multe, acolo, pe teren. S-a demonstrat încă o dată, mie nu-mi place să joc mai jos, pentru că atunci intervine calitatea jucătorilor (n.r. - adverși), iar la nivel mare ai calitate.

De aceea am luat golul. Colectiv, ne-am apărat prea jos, am ajuns prea jos în careu, știam că adversarii au mare calitate, aduc mulți jucători în careu”, a explicat Hagi la conferință.

Când ne-am apărat sus și am stat bine, lucrurile au stat bine. Gică Hagi, selecționerul naționalei

Hagi: „ S-a întârziat puțin cu schimbările”

A ignorat problema înlocuirilor: „Și s-a întârziat puțin cu schimbările, dar nu cred că am luat golul din cauza asta”.

Antrenorul a adăugat: „Da, am fost supărat pentru că ne-am apărat prea jos.

Știam că ei aduc foarte mulți jucători în atac, au extremele care joacă unu la unu, au dat centrarea unde trebuie, au picioare bune, joacă la un anumit nivel…

Nu trebuie să se mai întâmple. Ne apărăm cât mai sus, e foarte important”.

Cu ce rămân după aceste două amicale? „Da, se poate!”. Am scris pe tablă în vestiar. În România, se spune că nu putem. Eu le-am scris jucătorilor pe tablă: „Da, se poate!” Gică Hagi, selecționerul naționalei

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport