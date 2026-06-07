Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez

Morten Boesen (52 de ani), doctorul echipei naționale a Danemarcei, a vorbit despre situația lui Christian Eriksen (34 de ani), după ce acesta s-a prăbușit din nou pe gazon la partida amicală cu Ucraina.

Incidentul vine la aproape 5 ani de la infarctul suferit la Euro 2020.

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Totul s-a întâmplat în minutul 65 al partidei de la Odense. Mijlocașul lui Wolfsburg a fost surprins de camerele TV în timp ce ducea mâna în dreptul inimii cu doar câteva secunde înainte de a se prăbuși pe gazon.

Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „ Și-a dus mâna la piept și striga: « Opriți-l !»”

Medicul a transmis că Eriksen a fost inconștient preț de câteva secunde, dar și-a recăpătat cunoștința și a părăsit terenul pe propriile picioare.

„Christian se simte bine și a părăsit terenul singur. Din câte văd eu, stimulatorul cardiac a reacționat așa cum ar fi trebuit.

A fost inconștient pentru scurt timp, dar și-a recăpătat cunoștința foarte repede și am luat legătura rapid cu el.

Acum va fi supus unor investigații suplimentare la spital pentru a stabili ce a cauzat incidentul. Suntem în contact continuu cu el și cu medicii de la spital.

Dar Christian se simte bine și m-a rugat să transmit salutările lui tuturor jucătorilor și să le spun că este bine” , a transmis Boesen prin intermediul Federației Daneze de Fotbal.

La cum văd lucrurile, credă că defibrilatorul implantat a pornit în timp ce juca. L-am văzut când a dus mâna la piept și cred că a strigat: „Opriți-l!”. Apoi s-a prăbușit. În acel moment am fugit spre el. Morten Boesen

Ce urmează pentru Eriksen

În direct la TV2 Sport, doctorul Boesen a explicat ce urmează pentru Eriksen.

„O să fie monitorizat. Am luat deja legătura cu cardiologul său din Danemarca și vor discuta în curând și vor stabili împreună un plan. Cred că vor analiza tot incidentul, datele de la defibrilator, pentru că se pot analiza.

Datele de pe defibrilator vor aduce mai multe răspunsuri, se poate vedea dacă există o problemă. Cred că aparatul și-a făcut treaba, l-a readus înapoi la viață. Cred că e un motiv pentru care acesta a pornit”.

Christian Eriksen a suferit un infarct la Euro 2020

Momentul de astăzi a amintit de cel de la Euro 2020, pe 12 iunie 2021, la Danemarca - Finlanda, când Eriksen s-a prăbușit pe gazon în minutul 43.

A fost resuscitat chiar pe gazon, fiind conștient în momentul în care a fost transportat de urgență la spital. La câteva zile distanță, i-a fost implantat un defibrilator cardiac.

La aproape jumătate de an distanță, Eriksen a început să se antreneze cu Odense și și-a reziliat contractul cu Inter Milano. N-ar mai fi putut să joace în Serie A, care nu le permite fotbaliștilor cu defibrilator să își continue cariera.

A semnat cu Brentford la începutul lui 2022, revenind pe gazon la sfârșitul lui februarie, după 8 luni de la infarct.

La finalul sezonului a semnat cu Manchester United, unde a evoluat până în 2025, când s-a transferat la Wolfsburg.

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