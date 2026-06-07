- Metz a cucerit Liga Campionilor la handbal feminin, reușind să producă marea surpriză și să o învingă pe Gyor în finală, scor 31-29.
Franțuzoaicele au ajuns în ultimul act al Final 4-ului de la Budapesta, după ce au trecut în semifinale de CSM București.
Metz a câștigat Liga Campionilor la handbal feminin
De partea cealaltă, Gyor a învins-o pe Brest și era văzută ca favorită în marea finală, dar Metz a dat toate calculele hârtiei peste cap.
Maghiarele au pornit ca din tun final și s-au distanțat rapid la 3 goluri diferență (9-6).
Formația din Hexagon n-a cedat și a reușit să întoarcă scorul în favoarea sa. La pauză tabela din MVM Dome arăta 18-17 pentru franțuzoaice.
Gyor a egalat în startul reprizei secunde, însă Metz s-a desprins pe tabelă, iar până la finalul partidei nu a mai cedat inițiativa.
S-a terminat 31-29 pentru formația antrenată de Emmanuel Mayonnade, care a pus mâna pe primul trofeu al Ligii Campionilor din istoria clubului.
Sarah Bouktit, vedeta formației franceze a fost cea mai bună marcatoare a finalei, cu 12 goluri.
În finala mică, CSM București a trecut de Brest Bretagne, scor 32-26.