Metz a cucerit Liga Campionilor la handbal feminin, reușind să producă marea surpriză și să o învingă pe Gyor în finală, scor 31-29.

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Franțuzoaicele au ajuns în ultimul act al Final 4-ului de la Budapesta, după ce au trecut în semifinale de CSM București.

Metz a câștigat Liga Campionilor la handbal feminin

De partea cealaltă, Gyor a învins-o pe Brest și era văzută ca favorită în marea finală, dar Metz a dat toate calculele hârtiei peste cap.

Maghiarele au pornit ca din tun final și s-au distanțat rapid la 3 goluri diferență (9-6).

Formația din Hexagon n-a cedat și a reușit să întoarcă scorul în favoarea sa. La pauză tabela din MVM Dome arăta 18-17 pentru franțuzoaice.

Gyor a egalat în startul reprizei secunde, însă Metz s-a desprins pe tabelă, iar până la finalul partidei nu a mai cedat inițiativa.

S-a terminat 31-29 pentru formația antrenată de Emmanuel Mayonnade, care a pus mâna pe primul trofeu al Ligii Campionilor din istoria clubului.

𝗥 𝗘 𝗜 𝗡 𝗘 𝗦 👑 𝗗 ’ 𝗘 𝗨 𝗥 𝗢 𝗣 𝗘 🇫🇷🇪🇺

🇫🇷🇪🇺 𝗤 𝗨 𝗘 𝗘 𝗡 𝗦 👑 𝗢 𝗙 𝗘 𝗨 𝗥 𝗢 𝗣 𝗘



Metz Handball win the EHF Champions League Women for the first time ever! 🏆 𝗠𝗩𝗣? 👇✍️ #ehffinal4 #CLW #ehfcl pic.twitter.com/dmo0fLwT4u — EHF Champions League (@ehfcl) June 7, 2026

Sarah Bouktit, vedeta formației franceze a fost cea mai bună marcatoare a finalei, cu 12 goluri.

300.000 de euro este premiul câștigat de Metz pentru câștigarea Ligii Campionilor

În finala mică, CSM București a trecut de Brest Bretagne, scor 32-26.

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