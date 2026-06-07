CSM București U17, eșec dramatic! „Tigroaicele” au fost învinse de Debrecen în prelungirile finalei, după ce au egalat în ultima secundă!

CSM București U17 - Debrecen U17 39-41. „Tigroaicele” au fost învinse în finala Youth Club Trophy, echivalentul Ligii Campionilor EHF, la handbal feminin.

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Jucătoarele noastre au trecut fantastic de Gyor, scor 41-39, în semifinala Final Four-ului, însă nu s-au putut impune și în fața celor de la Debrecen, în partida de la MVM Dome, unde scorul de sâmbătă s-a inversat.

CSM București U17 - Debrecen U17 39-41 . Eșec dramatic în ultimul act la Budapesta

CSM a început foarte bine ultimul act, reușind să se desprindă la trei goluri diferență la jumătatea primei reprize.

Maghiarele au revenit și au păstrat echilibrul până la pauză, unde s-a intrat la egalitate, scor 13-13.

Cele două echipe au mers cap la cap până în minutul 37, iar apoi a urmat o desprindere puternică, de 5 goluri în favoarea lui Debrecen, diferență care se afla pe tabelă și în minutul 52.

CSM a revenit fabulos la doar un gol diferență, 30-31, Debrecen s-a desprins iarăși la trei goluri, 30-33, pentru „tigroaicele” să egaleze spectaculos cu două secunde înainte de fluierul de final, trimițând partida în prelungiri.

Debrecen a început însă mai bine după prelungiri, s-a distanțat rapid și nu a mai cedat conducerea până la final.

Elevele lui Alex Moise vor pleca astfel cu medalia de argint de la Budapesta, după un sezon excelent.

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