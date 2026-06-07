„Scuzați-mă, o să spun asta!” Selecționerul galez, după înfrângere: „E prima oară când vin în România” +71 foto
Craig Bellamy, în timpul meciului de pe stadionul Steaua. Foto: Raed Krishan
Nationala

„Scuzați-mă, o să spun asta!” Selecționerul galez, după înfrângere: „E prima oară când vin în România”

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 12:12
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 12:12
  • Craig Bellamy, enervat de prima experiență trăită în România, înfrângerea suferită în amicalul de la București, 1-2 în Ghencea: „Frustrat, dezamăgit”. 
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Craig Bellamy, 46 de ani, selecționerul Țării Galilor din 2024, a vorbit foarte frumos despre Gică Hagi și Generația de Aur înaintea amicalului de sâmbătă, l-a descris pe Hagi drept „un jucător incredibil, unic”, spunând și că „am fost invidioși pe voi la Mondialul din 1994”.

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Bellamy: „Nu plec cu un sentiment plăcut despre România”

După înfrângere, 1-2 în amicalul din Ghencea, antrenorul galez era foarte supărat.

Craig Bellamy, la conferința de sâmbătă noapte. Foto: Raed Krishan Craig Bellamy, la conferința de sâmbătă noapte. Foto: Raed Krishan
Craig Bellamy, la conferința de sâmbătă noapte. Foto: Raed Krishan

„A fost plăcut să-l întâlnesc pe Hagi, întotdeauna e plăcut să întâlnești o asemenea legendă. Totuși, nu prea mi-a plăcut jocul…”, a spus Bellamy la conferință.

„Au fost schimbări față de meciul cu Georgia, dar am fost frustrat că n-am speculat acele spații din terenul advers, e dezamăgitor pentru noi”.

A punctat, zâmbind trist: „E prima oară când vin în România, a fost OK... Dar, scuzați-mă, sunt foarte dezamăgit, nu plec cu un sentiment plăcut despre România”. Eșecul a fost de vină.

Numărul 9 (n.r. Drăguș) mi-a plăcut de la voi, cum a intrat, cum a făcut presiune. Craig Bellamy, selecționer Țara Galilor

Bellamy: „Știam că Hagi schimba și la echipa de club în timpul meciului”

Tehnicianul britanic a negat că modificările lui Hagi l-au surprins.

„A fost alt joc decât cel cu Georgia, au fost diferențe.

A schimbat sistemul. Știam că Hagi schimba și la echipa de club în timpul meciului. 4-3-3 favorit transformat în 5-4-1…

Noi ne adaptăm, nu am fost surprinși, orice face adversarul, trebuie să te adaptezi, asta știu și jucătorii”.

România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (17).jpeg
România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (17).jpeg

Galerie foto (71 imagini)

România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (4).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (5).jpeg
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Bellamy: „Obosiți, lenți în construcție, n-am verticalizat, ar fi făcut diferența”

Propriul joc l-a supărat mult. Jocul ofensiv. „Au existat spații în treimea adversă, n-am profitat de ele. Am fost obosiți, lenți în construcție, n-am tăiat liniile, n-am verticalizat, ar fi făcut diferența”.

România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (4).jpeg
România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (4).jpeg

Galerie foto (71 imagini)

România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (4).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (5).jpeg
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Concluzia sa: „Au fost momente bune, dar și multe negative. Am stat prea mult timp să construim, am făcut mișcări lente, ne-am întors, am reluat construcția, pozițional. Dezamăgit”.

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