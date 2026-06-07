SUA, decizie fără precedent Ce vor fi obligați să facă iranienii după fiecare meci disputat la CM 2026. Reacția furioasă a Iranului
Președintele american Donald Trump ține în mâini trofeul Cupei Mondiale FOTO Imago
Campionatul Mondial

SUA, decizie fără precedent Ce vor fi obligați să facă iranienii după fiecare meci disputat la CM 2026. Reacția furioasă a Iranului

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 13:50
  • Naționala Iranului va obligată să părăsească SUA după fiecare partidă de la CM 2026.
  • Turneul final are loc în SUA, Mexic și Canada între 11 iunie și 19 iulie.
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În urmă cu câteva zile, Marco Rubio (55 de ani), secretarul de stat al SUA, a transmis că americanii nu vor permite ca delegația Iranului pentru Campionatul Mondial să includă persoane care au legături cu Garda Revoluţionară Islamică. Acum, SUA au venit cu o condiție și mai dură.

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Jucătorii și oficialii iranieni vor fi obligați să părăsească SUA după fiecare meci

Deși toate cele trei meciuri ale Iranului din faza grupelor se vor disputa în SUA, reprezentanții țării asiatice vor fi forțați să părăsească țara la finalul fiecărei zile.

Ambasadorul Iranului din Mexic, unde se află echipa în momentul de față, a transmis că jucătorii și staff-ul vor trebui să intre și să iasă din SUA în termen de 24 de ore.

„Putem intra dimineața și trebuie să plecăm în aceeași zi”, a declarat Abolfazl Pasandideh, potrivit dailymail.com.

Cum argumentează oficialii americani? Nu vor să-i permită Iranului să „abuzeze de acest sistem pentru a strecura teroriști în Statele Unite sub pretexte false”.

În plus, SUA nu au acordat vize mai multor membri ai conducerii, ai staff-ului tehnic și inclusiv șefului federației de fotbal, mai susține sursa citată.

Iranienii au catalogat noua acțiune a SUA drept o „ingerință politică părtinitoare în sport”.

Echipa națională a Iranului FOTO Imago Echipa națională a Iranului FOTO Imago
Echipa națională a Iranului FOTO Imago

Meciurile Iranului la Campionatul Mondial:

  • Noua Zeelandă, 16 iunie, la Los Angeles
  • Belgia, 21 iunie, la Los Angeles
  • Egipt, 27 iunie, la Seattle

Lotul Iranului pentru Campionatul Mondial 2026

Selecţionerul Amir Ghalenoei a anunțat lista jucătorilor iranieni care vor evolua la CM 2026, cel mai cunoscut nume fiind Mehdi Taremi, fostul atacant al echipelor Inter şi Porto, care joacă în prezent la Olympiakos.

  • Portari: Alireza Beiranvand (Tractor, IRN), Hossein Hosseini (Sepahan, IRN), Payam Niazmand (Persepolis, IRN)
  • Fundaşi: Danial Eiri (Malavan, IRN), Ehsan Hajsafi (Sepahan, IRN), Saleh Hardani (Esteghlal, IRN), Hossein Kanaani (Persepolis, IRN), Shoja Khalilzadeh (Tractor, IRN), Milad Mohammadi (Persepolis, IRN), Ali Nemati (Foolad, IRN), Ramin Rezaeian (Foolad, IRN), Aria Yousefi (Sepahan, IRN)
  • Mijlocaşi: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal, IRN), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli, EAU), Mehdi Ghaedi (Al-Nassr, EAU), Saman Ghoddos (Kalba, EAU), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda, EAU), Alireza Jahanbakhsh (Dender, BEL), Mohammad Mohebi (Rostov, RUS), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal, IRN), Mehdi Torabi (Tractor, IRN)
  • Atacanţi: Ali Alipour (Persepolis, IRN), Dennis Eckert (Standard Liege, BEL), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor, IRN), Shahriyar Moghanlou (Kalba, EAU), Mehdi Taremi (Olympiacos, GRE).
4 zile
au mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

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