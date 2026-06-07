„Nu mă gândesc niciodată” După Roland Garros, rusoaica Mirra Andreeva a primit o întrebare grea despre războiul din Ucraina
Mirra Andreeva. Foto: Imago
Tenis

„Nu mă gândesc niciodată” După Roland Garros, rusoaica Mirra Andreeva a primit o întrebare grea despre războiul din Ucraina

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 13:36
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 13:36
  • Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA) a vorbit despre situația jucătoarelor din Rusia, care nu mai concurează sub propriul drapel, pe fondul războiului din Ucraina.
  • Noua campioană de la Roland Garros a evitat să ofere un răspuns direct.
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Andreeva a câștigat primul titlu de Grand Slam al carierei la Roland Garros, după victoria din finală cu Maja Chwalinska, scor 6-3, 6-2. Rusoaica a devenit cea mai tânără campioană de la Paris din ultimele trei decenii.

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Mirra Andreeva, întrebată despre război după titlul de la Roland Garros: „Nicio persoană nu își dorește asta”

La conferința de presă, Andreeva a fost întrebată despre situația sportivilor ruși, care evoluează în circuit ca sportivi neutri, decizie luată după invazia Rusiei în Ucraina.

Jurnalistul a făcut o comparație cu Maria Sharapova, care putea fi prezentată fără rezerve drept rusoaică în perioada în care câștiga turneele de Grand Slam.

„Desigur, cred că nicio persoană nu își dorește război în lume. Ce pot să spun este că, atunci când joc tenis, singurul lucru la care mă gândesc este cum să joc și cum să câștig. Cum să concurez bine. Cum să câștig meciuri.

Și nu mă gândesc cu adevărat la aceste lucruri atunci când joc, pentru că am atât de multe lucruri în minte pe care încerc să mă concentrez. Nu mă gândesc niciodată la astfel de lucruri când joc”, a declarat sportiva, conform The Tennis Letter.

VIDEO. Momentul în care Andreeva ridică trofeul de la Roland Garros

Tensiunile au fost prezente pe tot parcursul turneului de la Paris.

În semifinale, Andreeva a întâlnit-o pe Marta Kostyuk, jucătoare din Ucraina, care a refuzat să dea mâna cu adversara sa după meci, gest devenit obișnuit în circuit în duelurile dintre sportivele ucrainene și cele din Rusia sau Belarus.

Mirra Andrreva, drumul spre trofeul de la Roland Garros

  • Turul 1: 6-3, 6-3 cu Fiona Ferro (29 de ani, #181 WTA)
  • Turul 2: 3-6, 6-1, 6-1 cu Marina Bassols (26 de ani, #175WTA)
  • Turul 3: 6-4, 6-2 cu Marie Bouzkova (27 de ani, #28 WTA)
  • Optimi de finală: 6-3, 6-2 cu Jil Teichmann (28 de ani, #170 WTA)
  • Sferturi de finală: 6-0, 6-3 cu Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA)
  • Semifinale: 6-1, 6-3 cu Marta Kostyuk (23 de ani, #15 WTA)
  • Finală: 6-3, 6-2 cu Maja Chwalinska (24 de ani, #114 WTA)

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