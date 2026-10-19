Dan Șucu s-a hotărât Decizia neașteptată pe care ar fi luat-o conducerea Rapidului, după 12 etape +38 foto
Dan Șucu
Superliga

Dan Șucu s-a hotărât Decizia neașteptată pe care ar fi luat-o conducerea Rapidului, după 12 etape

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 16:14
  • Dan Șucu (63 de ani), acționarul majoritar de la Rapid, ar fi luat o decizie radicală în ceea ce privește strategia de transferuri în iarnă.
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Sub comanda lui Daniel Pancu, Rapid traversează o perioadă foarte bună în Superliga.

Giuleștenii se află pe locul secund, la două puncte distanță de liderul Dinamo, și au ajuns la 5 victorii consecutive în campionat.

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Dan Șucu nu și-ar dori să facă transferuri la Rapid în iarnă

Deși perioada de transferuri din iarnă reprezintă o oportunitate pentru echipe de a-și întări lotul, înainte de partea secundă a sezonului, Rapid ar fi decis să se bazeze pe jucătorii actuali și după perioada de mercato.

Dan Șucu și președintele clubului, Victor Angelescu, ar fi foarte mulțumiți de echipa pe care o are Daniel Pancu, neconsiderând că ar fi necesară sosirea unor fotbaliști noi în iarnă, susține fanatik.ro.

Acționarul majoritar de la Rapid nu ar vrea să cheltuiască din nou bani pentru transferuri, în contextul în care în Giulești au sosit numeroși jucători în vară.

În acest sens, decizia luată de conducerea clubului ar putea însemna o schimbare de strategie, Daniel Pancu urmând să mizeze în restul sezonului pe jucătorii pe care îi are deja.

Totuși, sursa citată susține că Rapid ar lua în calcul să transfere un singur jucător, în funcție de necesitățile clubului, de cerințele lui Daniel Pancu sau de eventualele accidentări.

FOTO. Rapid - Corvinul 2-0, în etapa #12 din Superliga

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Rapid - Corvinul FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg

Galerie foto (38 imagini)

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Printre jucătorii transferați în vară de Rapid se numără: Filip Stojilkovic (împrumut), Ebenezer Annan (împrumut), Mohammed Kamara, Daniel Graovac, Jason Kodor, Eric Tape, Latif Ouedraogo, Vladan Bubanja, Chec Bebel Doumbia sau Alin Celik (ultimii 4 sunt tot împrumutați).

Pentru Rapid urmează derby-ul cu FCSB de sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00, din etapa #13 din Superliga. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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