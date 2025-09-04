Dan Udrea Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Dan Udrea Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Publicat: 04.09.2025, ora 18:24
Actualizat: 04.09.2025, ora 18:37
  • FCSB și Craiova au trimis la Nyon lista cu jucătorii pentru Europa League: aproape 45% sunt străini. E bine, chiar dacă pentru națională noastră nu e un avantaj.
  • Procentul jucătorilor U21 pe liste e sub 5%, bifat de Craiova, FCSB n-are pe nimeni. Procentul minutelor jucate de cei U21 în acest sezon european e umilitor: 0,15%!!!
  • E rău, fiindcă arătăm că nu știm să le dăm încredere tinerilor și să ne dăm nouă, tuturor, o speranță pentru ce vom fi ca fotbal românesc în anii ce vor urma.

Vom avea cel puțin 14 meciuri europene începând cu startul tabloului principal în Europa și Conference League. FCSB și Universitatea Craiova au completat deja lista UEFA, cu fotbaliștii care vor avea drept de joc. În total 48 de nume, câte 24 pentru fiecare club.

Ce ne spune componența lor? În primul rând, că procentul străinilor e mare. Circa 45%, practic la aproape fiecare doi jucători, unul e străin. E mult? Din perspectiva echipei noastre naționale, da, este. E rău? Raportat la valoarea acestor jucători și la ce plus valoare aduc, nu, nu este rău deloc.

Un „11” alcătuit doar din străini versus o echipă formată doar din români, din ambele loturi, arată măcar un echilibru valoric.

  • Echipa românilor: Târnovanu - V. Crețu, Screciu, M. Popescu, Bancu - Cicâldău, Șut, Olaru - Miculescu, Bîrligea, Baiaram
  • Echipa străinilor: Isenko - Mora, Ngezana, Romanchuk, Radunovic - Teles, Baba Alhassan, Anzor - Cisotti - Al Hamlawi, Nsimba

Străinii sunt necesari. Fotbalul de astăzi nu se mai poate juca ținând cont doar de perspectiva echipei naționale. Și nici nu e corect ca un club să urmeze o asemenea strategie. Politica naționalei nu poate fi pe primul loc la o echipă de club, care mai e și privată 100%.

Când și-a construit lotul actual, Mirel Rădoi s-a uitat prima dată la valoare, abia apoi la cetățenie. Și a ales corect, din moment ce a reușit pentru prima dată să o ducă pe Craiova în Europa, într-o fază principală.

Universitatea a tot băltit în ultimii ani trăgând speranțe că Andrei Ivan și Jovan Markovic, două talente ale fotbalului românesc, vor face performanță. Rădoi a avut puterea de a decide în folosul clubului, nu al României neapărat și iată că un palestinian și un francez, cu origini congoleze, Al Hamlawi și Nsimba, au reușit ce nu s-a putut cu români. 

La fel și la FCSB, club care tot așteptându-l pe Octavian Popescu să ajungă fotbalist, l-a descoperit pe Cisotti, un italian venit în România din Malta, dar atât de bun, încât astăzi, până și Becali nu mai concepe primul „11” fără el. 

Până aici, cluburile au dreptate. Dar, fiindcă există și un dar…

Ne mai spun ceva listele celor două cluburi. Chiar ceva dramatic: și anume că împreună au sub 5% jucători români care astăzi sunt eligibili U21. Doar 2 din 48!!! Un exemplu doar, luat la întâmplare. În ultima etapă din Franța, în Toulouse - PSG, în echipele de start au fost 6 (ȘASE) jucători eligibili U21. Ceea ce înseamnă spre 30%!

2 minute
au bifat jucătorii U21 din lotul FCSB-ului în cele 720 de minute din preliminariile cupelor europene din această vară, Stoian a fost introdus în minutul 90+5 al meciului cu Shkendija

FCSB chiar nu are pe nimeni pe lista A de Europa care să fie jucător român născut după 1 ianuarie 2004. Craiova îi are pe David Matei și pe Luca Băsceanu. Este infim, este practic ceea ce poate produce fotbalul românesc pe cale naturală.

Și această realitate e argumentul perfect pentru cei care contestă regula U21: iată, nu au valoare să fie pe listă, atunci când nu există obligativitate, deci regula trebuie eliminată.

De fapt, e exact exemplul care susține cel mai puternic că legea FRF trebuie menținută. Fiindcă dacă nu producem în mod organic, e nevoie măcar de o minimă obligativitate în direcția susținerii tinerilor.

Așa cum cluburile au fost și vor fi libere să apeleze la străini, așa și ele trebuie să se supună unei reguli de bun simț, care are ca scop menținerea la un nivel decent a modului în care fotbalul românesc produce și promovează fotbaliști români tineri. 

0 minute
au bifat jucătorii U21 din lotul Universității Craiova în cele 570 de minute din preliminariile Conference League, în acest sezon

Ce paradox propune și fotbalul câteodată. Mirel Rădoi a fost primul selecționer de tineret care a beneficiat de regula U21 și s-a putut baza pe o națională formată din jucători care aveau meciuri în picioare în Liga 1. Și cu ajutorul lor a jucat o semifinală de Campionat European.

Astăzi, la echipa de club, joacă în teren cu U21 doar obligat de regula din campionat, în vreme ce în Europa n-a mizat pe nimeni, nici măcar un minut. Nici la 4-0 cu Sarajevo, nici la 3-0 cu Trnava, nici când avea 5-2 la general cu Bașakșehir, în ultimele 15 minute ale meciului.

0,15%
din minutele jucate de FCSB și Craiova în această vară, în cupele europene, adică 2 minute din totalul de 1.290, s-au jucat cu un fotbalist român U21 pe teren

Nimic pentru tineri în prezent, înseamnă nimic pentru viitor. O minimă încredere pentru tineri astăzi, în schimb, ne produce ceva speranță pentru anii care vor urma. E important, pentru că așa cum spune un citat celebru - să nu lipsim pe nimeni de speranță, poate fi tot ce are.

europa league fcsb u craiova conference league straini
