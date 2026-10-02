Surpriză totală în UFC  Următorul adversar al lui Alex Pereira va fi anunțat într-un mod inedit
Dana White
Alte sporturi

Surpriză totală în UFC Următorul adversar al lui Alex Pereira va fi anunțat într-un mod inedit

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 12:46
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 12:46
  • UFC schimbă treptat modul în care își prezintă marile anunțuri, iar următorul exemplu îl are în centrul atenției pe Alex Pereira.
  • Viitorul adversar al fostului campion mondial în două categorii urmează să fie dezvăluit în cadrul unui stream realizat de creatoarea de conținut Nina Drama, pe platforma KICK.
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Anunțul va fi făcut chiar de președintele UFC, Dana White, care a acceptat să dezvăluie numele adversarului lui Pereira în timpul transmisiei.

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Practic, informația care în mod tradițional ar fi fost prezentată printr-un comunicat oficial sau în cadrul unei conferințe de presă va ajunge la fani printr-un format specific culturii online.

Dana White și Nina Drama, formula care a strâns zeci de mii de comentarii

Totul a pornit de la o provocare lansată de Nina Drama pe Instagram. Creatoarea de conținut l-a întrebat pe Dana White câte comentarii trebuie să strângă la postarea respectivă pentru ca șeful UFC să anunțe următoarea luptă a lui Pereira în streamul său de sâmbătă.

„Câte comentarii trebuie să aibă acest videoclip pentru ca tu să anunți următoarea luptă a lui «Poatan» sâmbătă, pe streamul meu de pe KICK?”, l-a întrebat Nina Drama pe Dana White.

Răspunsul lui White a fost scurt și a venit cu o condiție clară:

„Hai să spunem 25.000.”

Pragul nu doar că a fost atins, ci depășit rapid. La aproximativ șase ore după publicarea videoclipului, postarea Ninei Drama strânsese deja 27.000 de comentarii din partea fanilor interesați să afle următoarea destinație a lui Alex Pereira.

Ulterior, KICK a confirmat printr-un comunicat că următoarea luptă a lui Pereira va fi anunțată pe platformă, în timpul transmisiunii asociate cu UFC 332.

Nu este nici dată când Dana White folosește acest canal pentru informații legate de UFC. În luna mai, președintele organizației a apărut în streamul Ninei Drama și a confirmat acolo că Arman Tsarukyan va fi luptătorul de rezervă oficial pentru un eveniment.

Alex Pereira, pregătit pentru revenire după înfrângerea cu Ciryl Gane

Pereira nu a mai luptat de la confruntarea cu Ciryl Gane din iunie, disputată pentru titlul interimar al categoriei heavyweight. Brazilianul a pierdut prin TKO, într-un meci în care ulterior a cerut revanșa, susținând că a fost lovit în partea din spate a capului.

Între timp, situația centurii s-a schimbat. Tom Aspinall a renunțat la titlu, iar Gane a devenit campionul incontestabil al categoriei. Francezul are deja programată o apărare a centurii la UFC 334, împotriva lui Josh Hokit, pe 14 noiembrie, la Madison Square Garden.

Pentru Pereira, următoarea luptă este importantă în perspectiva revenirii spre titlu. Brazilianul ocupă în prezent locul trei la categoria light heavyweight și este, de asemenea, clasat pe locul trei în ierarhiile heavyweight menționate în material.

Unul dintre numele vehiculate pentru următorul său adversar este Sergei Pavlovich. Informația nu a fost însă confirmată oficial, iar anunțul transmis de Dana White în streamul Ninei Drama ar urma să clarifice inclusiv adversarul și, implicit, direcția pe care UFC dorește să o urmeze cu Pereira.

„E pe drum”: mesajul lui Alex Pereira pentru fani

Pereira a alimentat la rândul său speculațiile printr-o postare recentă pe Instagram. Brazilianul a publicat imagini de la antrenamente și a sugerat că următoarea sa luptă este deja stabilită.

„E pe drum”, a scris Pereira.

Ulterior, fostul campion a adăugat:

„Vești bune, așa este, o mare provocare.”

Pereira a continuat cu un mesaj despre filosofia care i-a marcat cariera:

„Așa cum v-am spus, dacă nu aș fi riscat în toate luptele mele, nu aș fi devenit omul care sunt astăzi.”

Declarațiile au alimentat și mai mult speculațiile privind următorul adversar. Sergei Pavlovich este numele cel mai des asociat cu brazilianul, însă până la anunțul oficial nu există o confirmare că rusul va fi următorul adversar al lui „Poatan”.

UFC, între conferința de presă și cultura streamingului

Cazul Pereira ilustrează o schimbare mai largă în modul în care UFC își construiește comunicarea.

În loc ca fiecare informație importantă să fie transmisă exclusiv prin conferințe de presă, comunicate sau interviuri tradiționale, organizația se folosește tot mai mult de creatori de conținut și platforme de streaming pentru a ajunge direct la public.

Formula folosită de Dana White și Nina Drama transformă anunțul într-un proces interactiv. Fanii nu sunt doar spectatori ai informației finale, ci participă la obținerea ei prin comentarii și reacții pe rețelele sociale.

În cazul lui Pereira, pragul de 25.000 de comentarii a fost stabilit chiar înainte ca informația despre adversarul său să fie dezvăluită. După ce condiția a fost îndeplinită, KICK a oficializat transmisia, iar interesul publicului a crescut înainte ca numele adversarului să fie făcut public.

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