„Rar vezi așa ceva în România” Dani Coman, impresionat de Dinamo: „Au dat drumul la Playstation”. Cui îi atribuie meritele

FC Argeș - Dinamo 2-1. Dani Coman (47 de ani), președintele piteștenilor, a lăudat jocul „câinilor” după victoria obținută vineri în Superligă.

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Formația lui Bogdan Andone a pus capăt seriei de 13 meciuri fără eșec în Liga 1 a lui Dinamo și, în același timp, a obținut primul succes după o așteptare de 90 de zile.

FC Argeș - Dinamo 2-1 . Dani Coman: „În repriza secundă au dat drumul la Playstation”

Deși punctele au mers în Trivale, președintele argeșenilor nu a ezitat să-și exprime admirația față de jocul adversarilor.

„Dinamo îmi place foarte mult. În repriza secundă au dat drumul la Playstation. Există multă calitate la jucătorii din atac. Rar am văzut asta la o echipă din România.

E meritul lui Andrei Nicolescu că a adus un antrenor bun după plecarea lui Kopic. A știut să mențină grupul”, a declarat Dani Coman, la Digi Sport.

După eșecul de la Mioveni, formația lui Nuno Campos rămâne lider în clasament până la duelul de duminică dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, când oltenii au șansa de urca pe prima poziție, în cazul unei victorii.

De cealaltă parte, FC Argeș a urcat pe locul 11 în Liga 1, cu 15 puncte adunate după 15 etape, însă cu un meci în plus față de multe dintre echipele din jur.

Locurile de play-off sunt încă departe de gruparea lui Bogdan Andone, care anul trecut încheia sezonul regulat pe locul 6.

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