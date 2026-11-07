„Rar vezi așa ceva în România” Dani Coman, impresionat de Dinamo: „Au dat drumul la Playstation”. Cui îi atribuie meritele +34 foto
Dani Coman. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

„Rar vezi așa ceva în România” Dani Coman, impresionat de Dinamo: „Au dat drumul la Playstation”. Cui îi atribuie meritele

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 09:53
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 09:53
  • FC Argeș - Dinamo 2-1. Dani Coman (47 de ani), președintele piteștenilor, a lăudat jocul „câinilor” după victoria obținută vineri în Superligă.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Formația lui Bogdan Andone a pus capăt seriei de 13 meciuri fără eșec în Liga 1 a lui Dinamo și, în același timp, a obținut primul succes după o așteptare de 90 de zile.

„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile
Citește și
„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile
Citește mai mult
„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile

FC Argeș - Dinamo 2-1. Dani Coman: „În repriza secundă au dat drumul la Playstation”

Deși punctele au mers în Trivale, președintele argeșenilor nu a ezitat să-și exprime admirația față de jocul adversarilor.

„Dinamo îmi place foarte mult. În repriza secundă au dat drumul la Playstation. Există multă calitate la jucătorii din atac. Rar am văzut asta la o echipă din România.

E meritul lui Andrei Nicolescu că a adus un antrenor bun după plecarea lui Kopic. A știut să mențină grupul”, a declarat Dani Coman, la Digi Sport.

După eșecul de la Mioveni, formația lui Nuno Campos rămâne lider în clasament până la duelul de duminică dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, când oltenii au șansa de urca pe prima poziție, în cazul unei victorii.

FC Argeș - Dinamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
FC Argeș - Dinamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (34 imagini)

FC Argeș - DInamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FC Argeș - DInamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg FC Argeș - DInamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FC Argeș - DInamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FC Argeș - DInamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+34 Foto
labels.photo-gallery

De cealaltă parte, FC Argeș a urcat pe locul 11 în Liga 1, cu 15 puncte adunate după 15 etape, însă cu un meci în plus față de multe dintre echipele din jur.

Locurile de play-off sunt încă departe de gruparea lui Bogdan Andone, care anul trecut încheia sezonul regulat pe locul 6.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Mendy Mamadou

Citește și

Dronele rusești atacă nave în Marea Neagră, dar doar România le doboară. De ce nu ridică și Bulgaria avioanele F-16    
Dronele rusești atacă nave în Marea Neagră, dar doar România le doboară. De ce nu ridică și Bulgaria avioanele F-16    
Dronele rusești atacă nave în Marea Neagră, dar doar România le doboară. De ce nu ridică și Bulgaria avioanele F-16    
dinamo bucuresti Dani Coman fc arges superliga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:34
Chivu a tunat la conferință Ce l-a deranjat pe antrenorul român: „Doar în Italia se întâmplă asta!”
Chivu a tunat la conferință  Ce l-a deranjat pe antrenorul român: „Doar în Italia se întâmplă asta!”
21:40
„S-au aliniat astrele pentru ele” Marius Șumudică, mesaj pentru rivalele din Superliga după remiza albă din CFR - U Craiova
„S-au aliniat astrele pentru ele” Marius Șumudică, mesaj pentru rivalele din Superliga după remiza albă din CFR - U Craiova
22:16
„Așa încheiem turul” Mesajul căpitanului de la Dinamo, după ce „câinii” au fost depășiți de Craiova în clasament
„Așa încheiem turul” Mesajul  căpitanului de la Dinamo, după ce „câinii” au fost depășiți de Craiova în clasament
21:14
Inter nu s-a speriat de Como FOTO. Echipa lui Cristi Chivu, victorie fără emoții: „Putea fi mai rău” + Complimente de la Fabregas
Inter nu s-a speriat de Como FOTO. Echipa lui Cristi Chivu, victorie fără emoții: „Putea fi mai rău” + Complimente de la Fabregas
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
Top stiri
FCSB, out din play-off? „Roș-albaștrii” ar urma să rateze din nou lupta pentru titlu! Cum arată toate calculele
Superliga
10:56
FCSB, out din play-off? „Roș-albaștrii” ar urma să rateze din nou lupta pentru titlu! Cum arată toate calculele
Citește mai mult
FCSB, out din play-off? „Roș-albaștrii” ar urma să rateze din nou lupta pentru titlu! Cum arată toate calculele
„Mergem în instanță și nu-i iertăm” Primarul Hunedoarei amenință Rapidul: „Domnul Șucu să ne dea banii!”
Superliga
14:55
„Mergem în instanță și nu-i iertăm” Primarul Hunedoarei amenință Rapidul: „Domnul Șucu să ne dea banii!”
Citește mai mult
„Mergem în instanță și nu-i iertăm” Primarul Hunedoarei amenință Rapidul: „Domnul Șucu să ne dea banii!”
„Nu le datorez nimic!” VIDEO. A pierdut medalia de aur  la masa juriului și a refuzat să urce pe podium: „Dacă se poartă așa cu mine...”
Ciclism
15:16
„Nu le datorez nimic!” VIDEO. A pierdut medalia de aur la masa juriului și a refuzat să urce pe podium: „Dacă se poartă așa cu mine...”
Citește mai mult
„Nu le datorez nimic!” VIDEO. A pierdut medalia de aur  la masa juriului și a refuzat să urce pe podium: „Dacă se poartă așa cu mine...”
FOTO | O pisicuță tărcată de doar trei săptămâni își caută căsuță în București. A fost găsită la motorul unei mașini, iar acum are nevoie de un cămin sigur și călduros
B365
12:52
FOTO | O pisicuță tărcată de doar trei săptămâni își caută căsuță în București. A fost găsită la motorul unei mașini, iar acum are nevoie de un cămin sigur și călduros
Citește mai mult
FOTO | O pisicuță tărcată de doar trei săptămâni își caută căsuță în București. A fost găsită la motorul unei mașini, iar acum are nevoie de un cămin sigur și călduros

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 23 rapid 18 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share